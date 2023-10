Už si mě nechte! Jiříček prvním gólem volá o místo. Řeší se přestup i peníze

Chcete mě? David Jiříček se během prvního roku za Atlantikem musel cítit jako v pořadu Zdeňka Srstky. Místo útulku farma a věčné čekání na to, kdy se páníček rozpomene. V AHL český bek válel, jenže z formy vykřesal jen čtyři povolávací rozkazy do hlavního týmu, po dvou v úvodu a na konci sezony. Předváděčky mu navíc nevyšly. Ze soboty na neděli už Jiříček oslavil proti Rangers (5:3) první gól a zároveň bod v dresu Blue Jackets. Své šéfy nyní žádá: „Nechte mě v tom pokračovat!“

Nebyla to žádná šlupka, která protrhne síť, rozboří mantinel a pod tribunou vyjede na parkovišti Nationwide Areny. Premiérový zásah Davida Jiříčka v NHL vzešel z vychytralého nahození tahem z kruhu pro vhazování. Devatenáctiletý talent našel ve 34. minutě utkání proti Rangers dokonalou mezeru v hýřivém pohybu protihráčů a kotouč vyslal na vítězoslavnou dráhu. Střela zaplula přesně k pravé tyčce. Nádhera!

„Právě nám ukázal, že tady může hrát, což je skvělé. Sám to moc dobře ví. Velmi u něj oceníte, jak je sebevědomý,“ vypíchnul kouč Columbusu Pascal Vincent ihned po víkendové výhře 5:3.

„Popravdě jsem trošku nervózní byl,“ oponoval odchovanec Plzně a šestka loňského draftu. „Byl to můj první ostrý start v této sezoně za Blue Jackets, takže nic jednoduchého. Ale poradil jsem si dobře a akorát chci, abych v tom mohl pokračovat,“ dodal autor vítězné trefy.

Jednoduché přání, o to složitěji proveditelné. To, že byl Jiříček před startem základní části de facto posledním škrtem v sestavě klubu z Ohia, pochopitelně není náhodou. V přípravě odehrál čtyři velmi solidní mače, posbíral dvě asistence, hokejově prospíval i v elitním defenzivním páru.

Přesto lodivod střídačky Vincent, který funkci přebral po odvolání problémového Mikea Babcocka těsně před startem ročníku, našel důvody, proč Jiříčka opět poslat o patro níž. „Už má k NHL opravdu blízko, moc dobrý hráč. Víme, že bude součástí Blue Jackets dlouhou dobu. Ale jsou rozhodnutí, která musíte podniknout, a my tak činíme. Někdy je to opravdu náročné,“ postěžoval si dvaapadesátiletý stratég ve vyjádření pro The Athletic.

Jako trenér si farmářským systémem sám prošel, pět let vedl Manitobu, záložní celek Winnipegu. Neměl v oblibě, když se mladé naděje předčasně hnaly mezi elitu, aby se pak smutně vracely zpátky. Preferuje plnohodnotný vývoj. Když je hráč připravený, šup s ním nahoru. Natrvalo.

A to v předchozím ročníku skutečně nebyl Jiříčkův případ. Na NHL nestačil. Když se během svých čtyř startů dostal na led, soupeři Columbus pravidelně přehrávali, o čemž svědčí například hodnota 33,9 % v poměru očekávaných gólů pro a proti. Český zadák byl u dvou vstřelených a šesti inkasovaných branek a jako kreativně smýšlející hráč se propracoval jen k sedmi střeleckým pokusům. Že se v nejvyšším patře hokejové hierarchie neudržel? Zcela logické vyústění.

Příliš mu neprospívá ani „levný“ nováčkovský kontrakt na 918 tisíc dolarů, tedy zhruba 21,5 milionu korun. Dobrý hráč za málo peněz se hodí vždycky, řeknete si. Jenže Blue Jackets mají momentálně pod jednocestnou smlouvou sedm beků s výdělkem nejméně 2,33 milionu dolarů (54,7 milionu korun). To v praxi znamená, že minimálně takovou částku by Columbus musel odvádět farmáři či zdravému náhradníkovi, jehož by Jiříček vystrnadil z týmu.

O víkendu proti Rangers medailista z dospělého i juniorského mistrovství světa vstřelil první branku v NHL, jinak však zůstával často zabetonovaný v obranném pásmu. Vyjadřuje to tristní poměr očekávaných gólů 3,4 %. V převodu na slovní hodnocení: Columbus s Jiříčkem trpěl.

Na druhou stranu, součet pěti zápasů v NHL není statisticky vůbec reprezentativním vzorkem. Na farmě v Clevelandu klatovský rodák naopak přesvědčuje dlouhodobě. I proto generální manažer Blue Jackets Jarmo Kekäläinen už hledá řešení Jiříčkova problému. Tím by byla výměna stálého člena zadních řad, na které se údajně pracuje od samého startu tréninkového kempu.

„Davidovi bych radil, aby prostě nic neměnil, hrál svou hru. To je důvodem, proč je tady a proč jsme ho tak vysoko draftovali,“ řekl k Jiříčkovi už vloni kolega Zach Werenski.

Od té doby jeho slova nabyla na váze. Mimochodem právě i díky zranění obranné hvězdy se náctiletý Čech dočkal premiérové radosti v lize. Co s ním bude dál, nikdo neví. V profesionálním sportu bývá štěstí jednotlivce vrtkavé. A také Jiříček v tomto směru získává cenné lekce.

Naposledy jednu takovou dostal těsně před zápasem proti Rangers. Ještě v pátek schytal v tréninku ránu pukem do kolena a odkulhal do kabiny. Noha naštěstí vydržela, po chvíli napětí se Jiříček hlásil zpátky ve službě.

Lékaři absenci Werenskiho odhadují na jeden až dva týdny. Od rychlosti Američanova návratu se budou odvíjet Jiříčkovy další zápasové zkušenosti na nejvyšší úrovni. V noci z pondělí na úterý by měl stihnout ještě partii proti Detroitu, pak se uvidí. Blue Jackets mohou kalkulovat i s nastavením Čechovy smlouvy. Pokud totiž v sezoně odehraje méně než deset zápasů, zůstane mu nováčkovský status o rok déle. Dvakrát stejnou situaci zažil třeba Martin Nečas z Caroliny.

Klenot Columbusu musí zůstat trpělivý. Česko silného beka nutně potřebuje. Jiříček udělá všechno pro to, aby nenavázal na nedávné dědictví zadáků Jakuba Zbořila (na draftu 13.), Davida Musila (31.), Dominika Mašína (35.) nebo Libora Hájka (37.).