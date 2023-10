Špaček: Čtyři beci v NHL? Tragédie. Jiříčkovi přeju, ale bude to mít těžké

David Jiříček měl sezonu začít na farmě Columbusu v AHL. Po zranění elitního beka Zacha Werenskiho si ho Blue Jackets vytáhli zpátky. Po Gudasovi, Hronkovi a Ruttovi se stal čtvrtým českým bekem, který v této sezoně působí v NHL. To je žalostně málo. „Úpadek, tragédie,“ neskrývá zklamání Jaroslav Špaček, olympijský vítěz a mistr světa, který v zámořské lize sehrál za třináct sezon včetně play off přes 900 zápasů.

Plzeňský odchovanec Jiříček se mihl v NHL už v minulém ročníku, prožil výbornou sezonu. Před začátkem soutěže patřil k posledním škrtům. Teď dostal jedinečnou šanci předvést, že do NHL patří. V prvním zápase byl 1+1. Dokáže to? „Přál bych mu to moc, ale bude to mít těžké,“ míní Špaček.

Co říkáte tomu, že na začátku sezony naskočili do NHL zatím jen čtyři čeští beci?

„Tragédie. Přemýšlel jsem o tom a převládá ve mně obrovské zklamání. I kvůli tomu, kolik nás tam bývalo dřív a že těm klukům dneska nevěří. Na druhou stranu máme generaci, která přijde a bude jich tam znovu zase hodně.“

Za vašich časů zasáhlo do NHL dohromady za sezonu taky kolem devadesáti českých hráčů, letos jich bylo na startu jen 22. Úpadek pokračuje, co myslíte?

„Úpadek, vidíte, kolik bylo v týmech na kempu mladých kluků a všechny poslali dolů. Jenže někteří ani nemají na to, aby hráli. Pohybují se na hraně, jsou tam, budou o místo bojovat. A ani ti, co hrají nahoře, kolikrát nezastávají klíčové role. Když vezmu Jana Ruttu, většinou sedmý obránce. Šimek se zranil, ale taky nastupoval ve třetí obraně. Gudas svou roli jasnou má, v Anaheimu druhá lajna, chodí na oslabení.“

Filip Hronek vypadal, že by mohl být první bek, ovšem v Detroitu dali přednost Moritzi Seiderovi a ve Vancouveru, kam ho vyměnili, je vzadu největší hvězdou Quinn Hughes. Kam zařadíte Jiříčka?

„Hróňa taky nebyl ten, na kom by to stálo. Jířa byl v Columbusu poslední cut. Jenže když zvážíte, že před sezonou vzali Seversona a Provorova, dalo se čekat, že tým hned neudělá. Bude pro něj hodně těžké, aby je přeskočil. Je