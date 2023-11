KVÍZ: Jágr a Pittsburgh. Který Čech šel na draftu dřív? Kdy ovládl bodování?

Jaromír Jágr se dočká velké pocty, Pittsburgh vyvěsí ke stropu haly jeho dres. Co o něm víte? • koláž iSport.cz

Je tomu už 22 let, kdy se Jaromír Jágr naposledy objevil v zápase NHL v dresu s tučňákem na hrudi. Jeho nejúspěšnější angažmá v kariéře trvalo jedenáct sezon. Katapultovalo ho k velkým hokejovým úspěchům – a právě v průběhu let, kdy za Penguins nastupoval, bylo možné říct, že byl kladenský odchovanec nejlepším hokejistou na světě. Nyní se mu dostane ze strany klubu pocty nejvyšší. Dres s jeho numerem bude navždy viset u stropu haly „tučňáků“. Vyzkoušejte své znalosti o legendárním čísle 68 v kvízu iSport.cz.

Když Penguins v roce 1990 draftovali Jaromíra Jágra, možná ani netušili, jak velkou trefou do černého tento výběr byl. Kladenský rodák zaznamenal s přehledem více bodů, než každý z hráčů draftovaný před ním.

A nezůstal jen u toho, ještě v témže roce naskočil do NHL a okamžitě se prosadil. První dvě sezony, dva Stanley Cupy. Jágr si okamžitě získal důvěru fanoušků i celé organizace a osm let od svého vstupu do ligy už mu bylo na dres přišito kapitánské „céčko“.

Právě v první sezoně coby kapitán Penguins opanoval se 127 body již potřetí kanadské bodování celé NHL, poprvé se ale zároveň stal i nejužitečnějším hráčem soutěže a vyhrál prestižní Hart Trophy, na kterou dosáhnul jedinkrát v kariéře. Jeho odkaz v Pittsburghu je ale nesmazatelný a navždy ho bude u stropu haly připomínat dres s číslem 68.