Jágr z Pittsburghu o dojaté mamince i děkovné řeči: Musím být herec

PŘÍMO Z PITTSBURGHU | Při večeři za ním přišel šéfkuchař, podal mu ruku, poděkoval za návštěvu. Pak dodal: „Vítejte zpátky doma. A moc gratuluju k ocenění.“ Jaromír Jágr je v místě, které z něj udělalo legendu. V Pittsburghu. Ve městě, kde strávil jedenáct sezon, stal se nejlepším na světě. Teď mu Penguins říkají DÍKY. „Chci si to užít, ale pořád musím předvést nějaký výkon,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz přímo z místa. Na mysli má spoustu povinností i děkovnou řeč.

Poté, co vzal maminku s přítelkyní Dominikou na jídlo, se usadil ve foyer hotelu v centru. „A nebudeš mě moc zdržovat, ne? Program mám nabitý,“ říkal druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL, který ve čtvrtek oslavil 52. narozeniny.

Celá show probíhá od pátku, obsahuje nejrůznější setkání, schůzku se starostou města, autogramiádu, trénink s týmem, večeři se šampiony. Vyvrcholí v neděli, kdy klub vyvěsí jeho dres pod strop PPG Paints Areny. „Chápu, že je to velká událost, ale já takové věci úplně nemiluju,“ reaguje dlouhodobě nejslavnější český sportovec.

Žádost o fotku nebo krátký videorozhovor přímo z města rozšafně odmítne: „Všichni ví, že jsem tady. Tak proč se přitom ještě fotit?“ Pak se ale o víkendu, který patří jemu, rozpovídal.

Už to na vás dýchlo zpátky v Pittsburghu?

„Zas tak dlouho tady nejsem, navíc program je náročný. Takže nemám čas vnímat, co na mě dýchá. (smích) Moc lidí jsem zatím neviděl. Akorát jsem se potkal s Kevinem (Acklinem, prezidentem klubu). Ten mi ukázal, jaké tady mají se mnou plány.“

Těch je opravdu hodně, na co se nejvíc těšíte?

„Těžko říct. Moc fajn bude společná večeře se spoluhráči, s nimiž jsme získali v letech 1991 a 1992 Stanley Cup. Tu chystá přímo sám Mario ( Lemieux ).“

Jak se těšíte na společný trénink s Penguins, na který vás lákají?

„To ještě nevím, jak dlouho na něm budu. Sice trénuju s Kladnem, hraju zápasy, ale tohle je něco jinýho. Vzal jsem si akorát brusle, takže uvidíme. Někde se prohánět… Ani nemám hokejky.“

Prý vám je půjčí.

„To asi jo, ale asi nebudou mít tak dlouhou, s jakou hraju. To je stejný, jako bys měl běžet maraton v botách, který jsou o tři čísla menší. Zvládnul bys to?“

Ani v přesně padnoucích botách.

„Tak vidíš…“

Do jaké míry jste se podílel, co všechno se bude dít?

„Něco jsem dopředu věděl, ale jinak jsem to nechával všechno na klubu.“

Pojímají to ve velkém. V historii vyvěsili dres talentovanému útočníkovi, který tragicky zemřel ve 21 letech. A potom pouze Lemieuxovi. Jak vás těší velký respekt, který vám projevují?

„Nejsem typ člověka, který by tyhle věci miloval a užíval si je. Já bych