Hertlův gól viděl princ Harry. České trefy stačily Bruins na bod

Boston v Tampě přišel o výhru pět sekund před koncem základní hrací doby. Bruins sice ubránili dvouminutovou přesilovku domácích šesti proti čtyřem, tlak Lightning ale po návratu Johna Beechera na led neustal a Steven Stamkos po asistenci Nikity Kučerova zařídil prodloužení. V něm o bodu navíc pro Tampu Bay rozhodl Brandon Hagel.

Kanadský útočník využil chytrého střídání a po asistenci Victora Hedmana s přehledem zakončil samostatný únik. „Trénovali jsme to. Není to úplně jednoduché, protože to vyžaduje součinnost všech hráčů na ledě. I proto jsem rád, že to dneska vyšlo,“ uvedl Hagel.

Ještě před napínavou koncovkou se do statistik zápasu zapsali čeští hokejisté. V 10. minutě se Pastrňák objevil sám před gólmanem, namísto zakončení ale vyzval ke skórování Pavla Zachu a český centr bez problémů vyrovnal na 1:1.

V pozici střelce se Pastrňák objevil ve 47. minutě. Uprostřed hřiště dostal spoustu prostoru a švihem překonal gólmana Jonase Johanssona. Kanonýr Bruins svou dvanáctou brankou v ročníku odstartoval bláznivou dvouminutovku. Chvíli po jeho trefě poslal Boston do vedení 3:2 Beecher, o 57 sekund později vyrovnal Austin Watson.

Pastrňák se prosadil v sedmém zápase za sebou a během své série nasbíral 15 bodů. Celkem jich má 29 a je druhý v ligové produktivitě. V čele je obránce Canucks Quinn Hughes s 30 body.

Bruins v 57. minutě přiblížil k výhře James van Riemsdyk, Tampa Bay ale zápas zvrátila a vyhrála potřetí za sebou. „Líbí se mi, že na lavičce všichni za každého stavu věří, že dokážeme vyhrát. Ani dnes jsme od toho nebyli daleko, ale koncovku jsme moc nezvládli. Musíme se naučit, jak dohrát závěrečné vteřiny. Inkasovat pět sekund před třetí sirénou je špatné,“ řekl trenér Bruins Jim Montgomery.

Vancouver rozhodl zápas se San Jose ve druhé třetině, kdy odskočil do dvoubrankového vedení. V čase 33:07 prolomil čekání na gól lídr ligové produktivity Hughes a na 2:0 zvýšil v oslabení vteřinu před druhou sirénou Sam Lafferty.

Po pauze v pokračující přesilové hře udeřili také Sharks. Zblokovanou střelu si před brankou našel Tomáš Hertl a pohotově prostřelil gólmana Thatchera Demka. Český centr dal čtvrtý gól v sezoně a s 12 body je nejproduktivnějším hráčem San Jose.

Dvoubrankové vedení vrátil Vancouveru J. T. Miller. Americký útočník nadvakrát procpal puk za Mackenzieho Blackwooda. Kanadský celek náskok udržel a i bez bodového přispění českého obránce Filipa Hronka potvrdil pozici druhého nejlepšího týmu Západní konference. San Jose prohrálo patnáctý z 18 zápasů a je nadále nejhorším týmem ligy.

Vladař do branky Calgary nastoupil popáté v sezoně a potřetí dovedl tým k výhře. Hokejisté Flames na ledě Seattlu dvakrát vedli, nakonec ale vybojovali vítězství v závěru. Na 3:3 v čase 55:53 vyrovnal Andrew Mangiapane a výhru 4:3 v prodloužení kanadskému výběru vystřelil Rasmus Andersson.

Dallas na domácím ledě prohrával s NY Rangers 0:2, ve třetí třetině ale zápas zlomil pěti góly v řadě a došel si pro jednoznačné vítězství. Výhru Stars řídil centr první formace Roope Hintz, jenž zaznamenal gól a dvě asistence. Brankou a nahrávkou se na vítězství podíleli Joe Pavelski, Mason Marchment a Tyler Seguin. Radek Faksa za 11 a půl minuty na ledě nebodoval.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:36. Verhaeghe, 15:53. Mikkola, 26:08. Mikkola, 33:42. Stenlund, 59:17. Bennett Hosté: 05:57. McDavid, 09:00. Kane, 25:00. McDavid Sestavy Domácí: Bobrovskij (Stolarz) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Montour, Ekman-Larsson, Kulikov – Verhaeghe, Lundell, Reinhart – Rodrigues, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Stenlund, Cousins – Lorentz, Lomberg, Gadjovich. Hosté: Pickard (S. Skinner) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Ceci, Kulak, Desharnais, Broberg – Nugent-Hopkins, McDavid (C), C. Brown – Kane, Draisaitl (A), Hyman – Foegele, R. McLeod, Ryan – Erne, Hamblin. Rozhodčí McCauley, Brenk – MacPherson, Baker Stadion Amerant Bank Arena, Sunrise Návštěva 19628 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:39. Jeannot, 39:31. Paul, 48:44. Watson, 59:55. Stamkos, 61:19. Hagel Hosté: 09:55. Zacha, 46:26. Pastrňák, 47:46. Beecher, 56:09. Coyle Sestavy Domácí: J. Johansson (Tomkins) – Perbix, Hedman (A), Černák, Sergačjov, D. Raddysh, de Haan – Kučerov (A), Point, Hagel – Paul, Cirelli, Stamkos (C) – Eyssimont, Motte, Jeannot – Watson, Glendening, Koepke. Hosté: Swayman (Ullmark) – McAvoy (A), Lohrei, Carlo, H. Lindholm, Mitchell, Forbort – Pastrňák (A), Zacha, Marchand (C) – Frederic, Coyle, J. van Riemsdyk – DeBrusk, Poitras, Heinen – Steen, Beecher, Lauko. Rozhodčí E. Furlatt, P. MacDougall Stadion Amalie Arena, Tampa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34:23. Benn, 41:01. Pavelski, 47:06. Marchment, 48:24. Seguin, 56:30. Steel, 57:04. Hintz Hosté: 16:25. Trocheck, 33:38. Kakko, 59:45. Goodrow Sestavy Domácí: Wedgewood (Oettinger) – R. Suter, Heiskanen, Lindell, Hakanpää, Hanley, Lundkvist – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Benn, W. Johnston, Dadonov – Marchment, Duchene, Seguin – Cr. Smith, Faksa, Steel. Hosté: Šesťorkin (Quick) – K. Miller, Trouba, R. Lindgren, E. Gustafsson, Z. Jones, Schneider – Kreider, Zibanejad, Wheeler – Panarin, Trocheck, Lafrenière – Cuylle, Bonino, Kakko – Vesey, Goodrow, Pitlick. Rozhodčí Pollock, Hebert – Murray, Fournier Stadion American Airlines Center, Dallas Návštěva 18 532 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:42. F. Forsberg, 23:56. Lauzon, 59:22. F. Forsberg, 59:38. Trenin Hosté: 14:00. Cogliano, 28:55. Toews, 33:33. Ničuškin Sestavy Domácí: Saros (Lankinen) – Fabbro, Josi (C), A. Carrier, Lauzon, Barrie, Stastney – Nyquist, O'Reilly (A), F. Forsberg – Pärssinen, Glass, Sherwood – Foudy, Sissons (A), Trenin – Tomasino, McCarron, Co. Smith. Hosté: Georgijev (Prosvetov) – Makar (A), Toews, Manson, Byram, C. Jones, J. Johnson – Rantanen (A), MacKinnon (A), Ničuškin – Tatar, R. Johansen, Drouin – L. O'Connor, Colton, Wood – Kiviranta, F. Olofsson, Cogliano. Rozhodčí M. Dunning, TJ Luxmore – B. Mills, J. Johnson Stadion Bridgestone Arena, Nashville Návštěva 17 159 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:55. Maccelli Hosté: 03:35. Moore, 08:19. Kopitar, 35:31. Moore, 56:15. Danault Sestavy Domácí: Ingram (Vejmelka) – Durzi, Moser, Kesselring, Dumba, J. Brown, Stecher – Schmaltz (A), Boyd, Keller (A) – Crouse (A), Bjugstad, Maccelli – Zucker, L. Cooley, Carcone – Kelemen, Kerfoot, O'Brien. Hosté: Copley (Talbot) – Doughty (A), M. Anderson, M. Roy, Gavrikov, Spence, Englund – Kempe, Kopitar (C), Byfield – Moore, Danault (A), Fiala – Kaliyev, Dubois, Laferriere – Lewis, Anderson-Dolan, Grundström. Rozhodčí Chmielewski, Kea – Gawryletz, Hughes Stadion Mullet Arena, Tempe Návštěva 4 600 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:42. Dunn, 28:21. Eberle, 30:25. McCann Hosté: 01:16. E. Lindholm, 11:40. Huberdeau, 55:53. Mangiapane, 63:28. R. Andersson Sestavy Domácí: Grubauer (21. Daccord) – Larsson, Dunn, Borgen, Oleksiak, Schultz, Dumoulin – Eberle, Beniers, McCann – B. Tanev, Schwartz, Wennberg – Bjorkstrand, Gourde, Tolvanen – Yamamoto, Bellemare, Kartye. Hosté: Vladař (Markström) – R. Andersson, Weegar, C. Tanev, Hanifin, DeSimone, Zadorov – Mangiapane, E. Lindholm, Šarangovič – Pospíšil, Kadri, Zary – Coleman, Backlund, Huberdeau – Duehr, Dubé, Greer. Rozhodčí Rooney, Lambert – Grillo, Cherrey Stadion Climate Pledge Arena, Seattle Návštěva 17 151 diváků