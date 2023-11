Gudas dál řeže soupeře, radí a užívá si volnost: Psali mi, že jsem jak McDavid

Do Anaheimu přišel dodat obraně říz a rozdávat rady mladším spoluhráčům. Potřebovali tvrdého obránce, který umí vystřelit. Radko Gudas (33) se role zhostil znamenitě. Navíc Ducks, kteří byli v minulé sezoně nejhorším týmem NHL, patří k překvapením nového ročníku. Dovedou otáčet zápasy, jako první porazili rozjetý Boston a zvítězili na ledě šampionů ve Vegas. „Zatím mi to maximálně vyhovuje,“ pochvaluje si.

Zase řeže soupeře, v týmu má nejvíc hitů, je nejlepší v plus/minus, blokuje spoustu střel. Na to jsme u něj zvyklí. Stal se jedním z lídrů kabiny. V týmu, od nějž se moc nečekalo, má Radko Gudas větší svobodu. Na své poměry se bodově utrhl, dal tři góly. „V jednu dobu už mi psali, že jsem jak McDavid,“ směje se obránce, jehož v noci na pondělí čeká 700. zápas v NHL.

Dvanáctá sezona v NHL, sedm stovek startů. Co tomu vůbec říkáte?

„Jo? Hezký. Když jsem před lety odcházel do Ameriky, nečekal bych, že odehraju tolik utkání. Asi něco dělám správně (usměje se). Nedávno už jsem na tohle téma dělal rozhovor. Jsem nadšený. Zase tolik lidí se na tuhle metu nedostane. Mám před sebou ještě pár dalších let, doufám, že nějaké kulaté trojčíslí ještě pokořím.“

Co tisícovku?

„Tak daleko bych se nedíval. Ale uvidíme.“

První zápas jste hrál za Tampu proti Floridě. Vzpomenete si?

„Bylo to v březnu. V Tampě jsem začínal, ve Floridě jsem byl donedávna, zahrál si finále Stanley Cupu. Proti Panthers jsem v pátek nastoupil poprvé po odchodu a bylo to zvláštní. Jakmile se puk hodí na led, emoce se vytratí. Všechno musí stranou, ale do té chvíle to bylo neobvyklé.“

Bral jste utkání jinak?

„Stoprocentně. Vím, co ti kluci dělají, jak reagují a chovají se v různých situacích. Párkrát jsem přečetl jejich hru a mohl toho využít, získat kotouč. Taky mě hned někdo od nich dohrál. Nebylo to zase až tak přátelské.“

Taky vás rozhodčí okradli o gól a prohráli jste.