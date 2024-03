NHL ONLINE: Penguins hostí Oilers, Jágr je u toho. Nečas proti Flames

Hlavní část hokejového programu NHL na konci týdne se nabízí už v neděli večer. Již v 18.00 se Pittsburgh pouští do souboje s Edmontonem. Souboj Sidneyho Crosbyho a Connora McDavida sleduje přímo z místa legenda Penguins Jaromír Jágr, který do USA vzal obránce Jiřího Ticháčka. Martin Nečas v dresu Caroliny nastupuje proti Calgary. Chicago s brankářem Petrem Mrázkem hostí Arizonu. Radko Gudas hají barvy Anaheimu proti New York Islanders. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.