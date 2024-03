Tícho, vidíš toho McAvoye? S Jágrem koukali na Boston. Čeká je McDavid

Co chvíli se zvedl, aby se pozdravil se známým z hokejové branže. Nebo se s ním vyfotil někdo z fanoušků. Jiný jen tak přišel, aby ho pozdravil a podal mu ruku. Jaromír Jágr se včera ve foyer hotelu díval s Jiřím Ticháčkem v televizi na zápas Penguins v Bostonu. „Tícho, sleduješ toho McAvoye?“ otočil se na jednoho z nejlepších českých obránců. Dneska uvidí hokejovou lahůdku na vlastní oči. Crosby vs. McDavid. Jágr bude zpátky v PPG Paints Areně. Takže se dají čekat další ovace vestoje…

Je cítit na každém kroku, že se legendární útočník vrátil do míst, které se zaryly natrvalo do jeho srdce. Stejně jako on do srdcí fanoušků.

Jágr opět pobláznil Pittsburgh. Svůj druhý domov.

Dorazil jako host Maria Lemieuxe, který se svojí nadací pořádá hokejový kemp. Takže se včera v hotelu hned naproti hale Jágr potkal se spoustou známých.

„Ty jsi byl můj oblíbený hráč, když jsem začínal,“ pozdravil třeba někdejšího útočníka Bernieho Nichollse, jenž v osmdesátých letech válel hlavně v týmu Los Angeles Kings. Celkem v NHL odehrál 1127 zápasů, v nichž posbíral 1209 bodů.

Bylo to náhodné setkání, chvíli si povídali, vyměnili si pár zážitků. Oba budou ve městě celý týden, takže na delší povídání ještě bude čas. Druhý nejproduktivnější hráč v historii ligy si podal ruku i s dlouholetým členem realizačního týmu Penguins, jenž měl na starosti fyzioterapii.

Přišel opřený o hůlku. I na něm bylo vidět, jak je potěšený, že Jágra vidí.

Při sledování zápasu Penguins v Bostonu měl spoustu společenských povinností, ale i tak si o hokeji stihl popovídat s Ticháčkem.

Ten je v Pittsburghu právě proto, aby přičuchl k NHL. A přiblížil se svému snu, nejslavnější ligu světa si vyzkoušet.

„Viděl jsi toho McAvoye?“ zeptal se ho. „Ten je tak šikovný, že na modré čáře si od něj útočníci drží odstup. Všímáš si toho?“

„Jo jo, mají strach, aby je neobjel,“ přitakal kladenský talent. Jágr pak zmínil, že v podobné situaci v Česku je právě člen jeho Rytířů. Také Ticháček je tak šikovný s pukem, že z něj mají dotírající útočníci velký respekt. Jako v NHL zadák Charlie McAvoy, opora Bruins.

První třetina byla bez gólu. Penguins tak ještě drželi šanci na výhru. Tuze potřebují každý bod, protože v boji o play off zaostávají. Jenže pak si vzal slovo David Pastrňák. Prásk! A bylo to 1:0 pro Bruins.

Oba si s chutí vychutnali opakovaný záběr. O „Pastovi“ si chvíli vyprávěli. V jednu chvíli si všimli, že přišel o puk. „Ale trenér je v klidu. Dobře ví, že v podobné situaci příště dá gól,“ tvrdí legendární útočník, jehož pozici nejlepšího českého hokejisty přebral právě on.

Kanonýr s číslem 88.

Nakonec si Pastrňák připsal ještě asistenci, Bruins nakonec uspěli 5:1. Takže Pittsburgh manko nesnížil. A na play off ztrácí aktuálně osm bodů. Do konce základní části zbývá dvacet utkání, což není zrovna moc. Dotáhne to? Kdo ví… Pokud by si Penguins chtěli po roční přestávce zahrát v bojích o Stanley Cup, už musejí vesměs všechno vyhrát.

Dneska před nimi stojí další těžký úkol. Porazit Edmonton Oilers v čele s Connorem McDavidem. „Na to se moc těším, až to uvidím!“ hlásí Ticháček, který uvidí NHL zápas poprvé na vlastní oči. A hned takový šlágr.

Přímo v hale u toho nebude chybět ani ten, jehož dres od 18. února visí pod stropem. Takže se dá čekat, že až se Jágr objeví na kostce, uslyší opět obří aplaus.

Už takhle je kolem něj hodně živo. Na letišti se s ním fotili studenti, také v hotelu ho každou chvíli někdo poprosí o selfie. Je totiž plný lidí. V hale, v níž normálně hrají Penguins, se dva dny po sobě konal koncert. Takže byly pokoje natřískané příznivci country, spousta z nich odcházela s typickými klobouky na hlavě.

Vystupoval Zach Bryan, což je známý písničkář přesně tohoto žánru.

Dneska se ale aréna opět převleče do hokejového. Fanoušci budou tleskat gladiátorům s hokejkami. Od sedmi hodin českého času se proti sobě postaví Penguins a Oilers. Hlavní hvězdou hostů je McDavid, nejlepší hráč planety. V téhle pozici býval právě Jágr v dresu Penguins.

Oba pojí i to, že pětkrát vyhráli Art Ross Trophy pro vítěze bodování.

Jeden bude na ledě. Ten druhý v hledišti. Spolu s Ticháčkem, jenž sní o tom, že si jednou nejslavnější ligu také zahraje.