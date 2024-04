NHL ONLINE: Boston hraje v play off o druhý bod. Hertl proti Faksovi

Play off NHL pokračuje čtyřmi zápasy včetně ostře sledované série Boston – Toronto. Bruins v čele s Davidem Pastrňákem po úvodní jasné výhře 5:1 útočí proti Maple Leafs (David Kämpf) o druhý bod. Do vedení 2:0 na zápasy se může dostat také Carolina, za kterou hraje Martin Nečas. Hurricase podruhé hostí New York Islanders. Do prvního souboje se pouští úřadující šampioni z Las Vegas s Tomášem Hertlem proti Dallasu, jehož dres obléká Radek Faksa. Edmonton v čele s Connorem McDavidem poprvé čelí Los Angeles (David Rittich). ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.