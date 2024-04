Pastrňák vs. Matthews 1:0. Taktika řezat, řezat, řezat Torontu nevyšla

Jiná fáze sezony, jiný rok. Do Bostonu však zavítali na první zápas play off stále stejní Toronto Maple Leafs. Bruins je v základní části čtyřikrát porazili a v sobotu vstoupili do bojů o Stanley Cup působivým vítězstvím 5:1. Utkání se zlomilo v prostřední třetině, kdy šli domácí třemi trefami do čtyřbrankového trháku. I pro ofenzivně tak silný tým jako Leafs to byla příliš velká ztráta. Toronto nevyhrálo v hale TD Garden od 29. března 2022.

Bruins odstartovali za jedna, podařilo se splnit úkoly, které měli před play off v zadání. Výrazně zlepšili přesilovky, v početní převaze dvakrát udeřil Jake DeBrusk. Z vyrovnané brankářské dvojice se postavil mezi tyče Jeremyho Swaymana a ukázal se jako správná volba. Bruins ubránili nejlepšího střelce ligy Austona Matthewse. David Pastrňák taky nedal gól, ale asistoval u pátého zásahu do opuštěné branky. S Bostonem ovládl úvodní duel a ujal se vedení 1:0.

„Získat první vítězství je skvělý pocit. Na tom můžeme stavět,“ pochvaloval nováček ze čtvrtého bostonského útoku John Beecher. Soupeře načal v 3. minutě při svém prvním střídání v play off a ze své první střely v zápase. „Trochu jsme je nachytali v okamžiku, kdy se snažili střídat. Jen jsem doufal, že mi to tam spadne,“ popsal Beecher.

Ve čtvrté lajně chodil na led s Jesperem Boqvistem a trojnásobným šampionem Patem Maroonem, jenž přišel před uzávěrkou přestupů. Oba měli podíl na Beecherově zásahu, nedlouho po něm Maroon hitoval Timothyho Liljegrena tak, že obránce Leafs odletěl na střídačku Bruins.

Utkání se přitom mohlo vyvíjet i jinak. Hodně se řešilo, zda Boston vsadí na Swaymana nebo na Linuse Ullmarka. Přednost dostal první z nich a hned na začátku vychytal tutovku Nicka Robertsona. Nakonec byl vyhlášen první hvězdou utkání.

Jediný gól Toronta vstřelil český dříč David Kämpf. Americký bombarďák Matthews v základní části nasypal 69 gólů, v Bostonu se mu však nedařilo. Z pěti ran na Swaymanovu branku jedna trefila tyčku. „Už jsem myslel, že je to 1:1,“ přiznal bostonský trenér Jim Montgomery. Největší eso Leafs tak zůstalo bez bodu. Kvůli zranění zápas vynechal hvězdný útočník William Nylander.

„Je velmi dobrý, rozdílový hráč. Bez opor jsme se museli obejít už mockrát a často jsme to zvládli, což tentokrát nebyl ten případ. Na druhou stranu, jeho neúčast nemá nic společného s tím, že jsme byli moc často vylučovaní a pouštěli jsme je do přečíslení. O to šlo v první řadě. Na tyhle věci se musíme zaměřit,“ vracel se kouč Toronta Sheldon Keefe.

„Myslím, že jsme začali docela dobře,“ pravil Matthews. „Jenže pak tam byla drobná zaváhání a oni jsou velmi trpělivý tým. Potrestali naše chyby, rozhodovaly centimetry. Byla to jasná ukázka, jak celá tahle série bude vypadat,“ řekl.

„O osudu zápasu rozhodly drobnosti, které jim dodaly odvahu,“ přiznal trenér Keefe. „Skvělý zákrok za stavu 0:0, my pak propadneme a dopřejeme ji protiútok dva na jednoho. To je přesně šance, jakých jsme se my naopak za celý zápas moc neměli. To si v play off nemůžete dovolit, protože pak rychle skončíte na straně poražených.“

Největší rozdíl v brankářích

Bostonský Jim Montgomery naopak mohl být spokojený. „Líbila se mi naše disciplína, naše emoce, naše koncovka. A také to, jak fyzicky jsme hráli.“ Brad Marchand byl stručný: „Je to jen jeden zápas.“

Další kontrast byl v přesilovkách. Navzdory útočné síle nevyužili Maple Leafs ani jednu ze tří příležitostí, včetně výhody čtyři proti třem v prostřední části. Boston proměnil dvě přesilovky z pěti, pokaždé zásluhou Jakea DeBruska, který z nich dával na 3:0 a 4:0.

Maple Leafs zjevně měli svůj plán. Řezat, řezat, řezat. Ještě než puk vůbec padl poprvé na led, posekal se Max Domi s bostonským prevítem Bradem Marchandem. Hráči Toronta vyrazili od prvních minut do boje s lokty a rameny povážlivě vysoko, při napadání šli do soupeřů hodně ostře. Jejich zastrašovací taktika se moc neujala. Nicméně úvodní duel nabídl rovnou stovku hitů, po padesáti na každé straně.

Největší rozdíl spočíval v brankářích. Toronto přestřílelo domácí 36:24, dalo jeden gól, soupeř pět, byť jeden do prázdné brány. „Musíme dál držet při sobě a tvrdě pracovat. Když se nepovede jeden zápas, neznamená to přece, že jsem špatný gólman. Věřím v to, co umím,“ prohlásil Ilja Samsonov, který měl 19 zíkroků a nenavázal na slušnou druhou polovinu základní části.

Jeho kouč Keefe dodal: „Porážku na něj neházím. Stejně jsme dali jen jeden gól, což je dost málo na to, abyste pomohli svému brankáři,“ dodal. Série pokračuje v pondělí.