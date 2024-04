Vancouver žije hokejem. Hronkovu týmu stačilo 12 sekund na obrat

Zápasy v play off jsou kolikrát bláznivé a plné divokých otoček. Přesně to platilo pro první souboj Vancouveru s Nashvillem. Během 12 sekund totiž domácí Canucks otočili nepříznivé skóre z 1:2 na 3:2, hala bouřila. Do prázdné branky pak pečetil výhru 4:2 Dakota Joshua. „Bylo to neskutečné. Když jsme dali vyrovnávací gól, všichni si oddechli, dokonce i fanoušci. Musím ocenit další střídání. Dostali jsme puk hluboko do třetiny a dali gól,“ pochválil svěřence trenér Rick Tocchet.

Rogers Arena byla od začátku narvaná k prasknutí, atmosféra přímo elektrizující. Celé město se těšilo, že po dlouhých devíti letech opět uvidí play off. Klub dokonce před začátkem zápasu pustil písničku od U2 Where the Streets Have No Name, která už sice stadionem několik let nezní, je však spojena s úspěšnou érou mezi lety 2008 až 2012.

„Když jsme dnes vyjeli na led, byl to asi jeden z nejvíc speciálních okamžiků, kterých jsem byl součástí. A to ať už se jedná o děti, nebo mou svatbu. Když to vidíte, je těžké se nezadusit,“ popisoval J. T. Miller.

„Ty emoce, ten hluk a ručníky…, pokud se s tím nedokážete spojit, je s vámi něco v nepořádku. Bylo to úžasné. Jakmile se odehrálo prvních pár střídání, zvykl jsem si na to. Bylo příjemné nastoupit v takové atmosféře. Myslím, že jsem získal jiný pohled na to, co pro lidi ve Vancouveru hokej znamená,“ vyprávěl.

„Jen při rozcvičování, fanoušci stáli, jste z toho nažhavení a musíte trochu kontrolovat emoce. Je ale skvělé, že se zase hraje play off. Je to velká zábava,“ přidal se Elias Lindholm.

Canucks ovšem museli úvodní bod doslova vydřít. Nebyla to pro ně žádná procházka rozkvetlou alejí. Nashville hrál velmi dobře a přesně tak, jak mu vyhovuje. Tedy otevřený hokej nahoru a dolů. Predators drželi vedení 2:1 až do poloviny závěrečné dvacetiminutovky. Pak přišla senzační otočka, na kterou domácím stačilo 12 sekund.

Nejprve střelu Quinna Hughese od modré čáry tečoval Pius Suter. A Než hlasatel stačil vyvolat jeho jméno, udeřil Vancouver podruhé. Ze slotu se prosadil Dakota Joshua. Jednalo se o ránu, ze které se už hosté nedokázali vzpamatovat.

„Byl to speciální moment, na který nikdy nezapomenu,“ řekl hrdina večera k rozbouřené hale. Přesně takové věci vás nutí pokračovat,“ vyprávěl.

Přestože hrál sedmadvacetiletý Američan teprve druhý duel ve vyřazovacích bojích, byl s dvěma góly a jednou asistencí hlavní hvězdou zápasu. Produktivita však nebyla jediné, čím týmu pomáhal. Přispěl i tvrdostí a rozdáváním hitů. Jeho fyzickou zdatnost poznali hosté hned šestkrát. Jako by byl stavěný přesně pro play off.

Pro týmy je klíčové, aby v nejdůležitější fázi sezony vylítl i někdo jiný než stálé opory. Ve Vancouveru by tuto roli mohl plnit právě Joshua.

Dařilo se ovšem celé třetí formaci, kterou z pozice centra vedl Lindholm. A byl to právě hvězdný Švéd, kdo otevřel gólové konto Canucks v play off. „Je vždycky krásné skórovat, speciálně před našimi fanoušky. Ve výsledku však nezáleží na tom, kdo se trefí. Jsem ale rád, že jsem mohl pomoct týmu,“ popisoval.

„Ani nevím, jaké má Lindy statistiky, ale když ho pozorně sledujete celý zápas, zjistíte, že dělá tolik drobností, které zůstávají bez povšimnutí. Lidé si jich neváží tak, jak by měli. Je to neuvěřitelně solidní a stabilní hráč. Je zábava s ním být na ledě, ať už získává body, nebo ne. Víte, on hodně řídí náš systém,“ vychvaloval spoluhráče obránce Tyler Myers.

U důležité výhry byl i Filip Hronek. Na ledě strávil český obránce téměř 20 minut a byl u dvou vstřelených branek.

Vancouver si díky prvnímu bodu připsal už čtvrtou výhru nad Predators v řadě. „Asi to nebyl můj nejoblíbenější zápas,“ řekl trenér hostů Andrew Brunette. „Byli jsme trochu nedbalí s pukem. Zároveň si ale myslím, že jsme zvládli emoce, publikum, těžký forčekink i fyzickou náročnost. Vypadalo to, že začínáme přebírat otěže zápasu, jenže pak zaspíme střídání v útočném pásmu, nezablokujeme střelu a je to 2:2,“ neskrýval zklamání kouč.

Tým okolo Romana Josiho a Filipa Forsberga se však jen tak nevzdá. Druhý souboj oba celky čeká ve středu v noci.