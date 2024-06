Skvělá sezona, Sedlák zase zaujal za mořem. Kluby NHL sondují možnosti

Lukáš Sedlák má za sebou první celou sezonu v extralize. Kapitán Pardubic pomohl týmu do finále a na mistrovství světa vybojoval zlato. Pro Dynamo je poklad, pro soutěž taky. Patří k největším hvězdám. A stále přitahuje pozornost NHL. Je mu sice už 31, dvakrát za mořem hrál. Po velmi dobrém šampionátu zámořské kluby začaly sondovat terén, zda není šance ještě na jedno dobrodružství.

Podle informací iSport.cz několik klubů NHL přemýšlí, že by jim Lukáš Sedlák dával smysl. Je důrazný, v 31 letech si pořád drží skvělou kondici, má rychlost. Dobře může zapadnout do třetí formace jako expert na oslabení. Přesně takhle přemýšlelo i na jaře 2022 Colorado, když ho chtělo využít.

Kontrakt s Avalanche dával smysl i Lukáši Sedlákovi. Plácnul si s týmem, který měl ambice a nachystal pro něj roli. Jenže nakonec se plány zvrtly, klub poslal útočníka na farmu a Sedlák skončil ve Philadelphii. Hrál, tam problém nebyl. Jenže měl ambici se rvát o trofeje, ne nastupovat v NHL, tohle si už užil během šesti sezon v Columbusu. Kolem třicítky chtěl zažít úspěch a stát se důležitým členem týmu.

Nakonec se s Flyers dohodl, že společná budoucnost nedává moc logiku a vyrazil do Evropy, kde měl podepsaný kontrakt s Pardubicemi. Ten běží dál a expirovat by měl až na konci sezony 2027/28. Lukáš Sedlák v extralize získal bronz, stříbro a na MS zlato. Splnilo se, co plánoval, chtěl hrát o nejvyšší mety a hraje.

Do toho se zámoří ozvalo znovu. Možná naposledy.