Preview NHL: Crosby chce do play off. Mičkov novou hvězdou? Role Nečase...

Favorité Metropolitní divize jsou jasní. Carolina Hurricanes, New Jersey Devils a New York Rangers. Na papíře suverénně nejsilnější týmy, které by měly obsadit první tři postupová místa. Ovšem Devils mají co napravovat, minulý ročník získali pouze 81 bodů. Do vyřazovacích bojů se chtějí také dostat Capitals, Flyers, Islanders či Penguins.