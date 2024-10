Jaká byla NHL v Praze: Spokojenost, snaha o Pastrňáka. A řešil se Hašek?

Česko si i po další zastávce v Praze udrželo pověst hokejového země. Stejně jako předtím si funkcionáři pochvalovali pohostinné prostředí a výbornou atmosféru v hledišti. „Musím říct, že jsme si to opravdu všichni užili. Byl to krásný pobyt. Věřím, že nás to jako tým ještě víc semknulo,“ říkal Brenden Dillon, zkušený obránce ve službách Devils. V táboře Sabres až taková spokojenost nepanovala. Ne s prostředím nebo s Prahou, ale s výsledky… Jinak Česko udrželo laťku vysoko. „Ze strany NHL byla naprostá spokojenost,“ reagoval pro iSport.cz promotér Filip Hrbek ze společnosti Live Nation Czech Republic. Také jeho firma, která měla složitou organizaci na starost, celý projekt bilancuje pozitivně. „Hodnotíme ho jako úspěšný, vše dobře dopadlo, věříme, že se fanoušci pobavili a že byla pro ně návštěva zápasu NHL zážitkem,“ věří Hrbek. NHL zastávku okořenil i příběh kolem Ondřeje Paláta. Z ledu rovnou do porodnice…

Jaký tým v Praze bude hrát příště?

2008, 2010, 2019, 2022, 2024. To jsou data pěti zastávek NHL v Praze. Zdá se, že by na šestou nemusela čekat dlouho. Zámořská liga má evropské zastávky ráda a dál dává logiku, aby opět zavítala i do Prahy. A kdy to bude? „Na to nyní neumíme odpovědět, ale rozhodně tu není naposledy,“ říká promotér Hrbek. O jaký klub by měli zájem? Snadná odpověď. „V současné době bude z pochopitelných důvodů vždy největší zájem o Boston a NHL to moc dobře ví. Věříme, že se to třeba příště povede,“ přeje si Hrbek. Deník Sport už referoval o tom, že podle našich informací by stálo okolo 3,8 milionů dolarů (v přepočtu asi 87 milionů korun) získat do Prahy právě Bruins. Je otázka, jestli by takovou sumu promotéři ekonomicky zvládli. Každopádně David Pastrňák, hvězda Bostonu, je velké lákadlo. Může pomoct, že Češi mají u NHL dobré jméno. I díky podnikateli Tomášovi Peterovi, jenž byl první, kdo nejslavnější ligu do Prahy přilákal a i nadále si drží v zákulisí velký vliv.

Návštěva v O2 areně Pátek 16 913 Sobota 16 722