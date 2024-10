Hudler vzpomíná: Johnnyho (†31) smrt mě zničila. Byl to můj kluk

Od devastující zprávy o smrti Johnnyho Gaudreaua (†31) a jeho bratra Matthewa (†29) uplynulo pět týdnů, pro Jiřího Hudlera v ten tragický den 29. srpna jako by přestal běžet čas. „Pořád se s tím nemůžu smířit a vyrovnat. V životě mě nic tak nezničilo jako tahle tragédie,“ říká tiše bývalý výtečný útočník, který s obdivovaným americkým esem strávil jeho první roky v NHL u Calgary Flames. Bok po boku v jednom útoku a nesčetněkrát v soukromí. Neuvěřitelně si rozuměli, stali se z nich vynikající kámoši. Z vyprávění o Johnnym „Hockeym“ a z historek s ním to asi pochopíte.

Držitel Stanley Cupu s Detroitem z roku 2008 souhlasil, že prostřednictvím deníku Sport a webu iSport.cz na neobyčejně talentovaného hokejistu vzpomene. Jen to chtělo čas. Termín rozhovoru se párkrát odložil. „Ale stejně nemá cenu čekat, až to strávím, protože tohle nestrávím nikdy,“ povídá 40letý Hudler, držitel ceny NHL Lady Byng Trophy (2014/15), udělovanou za hokejové gentlemanství. Ostatně tu obdržel i Gaudreau dva roky poté.

Daří se vám částečně vstřebávat šok po té zprávě, že Johnny Gaudreau je mrtvý?

(odpoví až po chvíli) „Upřímně? Vůbec. Odešel mi obrovský kamarád. Nesmírně loajální kamarád. Takoví už dnes neexistují. Měli jsme se rádi navzájem. Lidsky jsme si neuvěřitelně sedli. A nic se nezměnilo ani po mém odchodu z NHL. Říkal jsem si, že z jeho strany to třeba později už nebude takové, ale ne. To by nebyl Johnny, fantastický kluk a člověk. Jiného takového jsem nepotkal. Může se tomu někdo smát, ale já ho jako člověka miloval. A on miloval mě.“

Na posledním rozloučení s Johnnym v pennsylvánské Medii jste nemohl chybět, potkal jste se s pozůstalými a prohodil pár vět?

„Ano, potkal. Byl to zdrcující zážitek. Držel jsem se zprvu trochu stranou, ale když mě Johnnyho táta viděl, šel hned za mnou. Přes všechnu tu bolest, kterou prožíval, Guy přišel, aby mi řekl, jak moc mě Johnny měl rád. A on, jak moc rád se na nás díval, když jsme hrávali spolu v jednom útoku za Calgary. Prý to bylo nejlepší období, tátovo i Johnnyho. Úplná nádhera. Mé paní pak povídal, že se mnou si Johnny rozuměl jako s nikým jiným. Byla to chvíle, ale pro mě moment, jaký jsem do té doby nezažil a nikdy v životě už nezažiju. Tolik projevené lásky, slz, citu a respektu během pár vteřin… Úplně mě to odrovnalo.“

Jde vůbec popsat atmosféru při kamarádově pohřbu?

„Nejde. A jsem si jistý, že ta bolest ve mně navždy zůstane. Bylo to jedním slovem hrozný. Vůbec se nechci bavit o tom, co prožívali nejbližší obou kluků, jejich rodiče, manželky. Táta Guy měl před sebou rakve obou svých synů, viděl jsem mu do tváře. Ne, tohle nechcete. Musím smeknout klobouk před Meredith, manželkou Johnnyho. Když v půli svého proslovu zmínila, že je těhotná, podlomila se mi kolena. Nejen mně. Neznám na světě silnějšího člověka, než je ona.“

S Johnnym jste se potkali v závěru sezony 2013/14 u Flames. Za jakých okolností?

„První setkání nemělo chybu. Hráli jsme poslední zápas ve Vancouveru. Sedli jsme s klukama do letadla a najednou kolem nás prochází jakýsi kluk. Říkám si, asi vyhrál nějakou soutěž a cestuje s námi na zápas. Nebo má bohatého tátu a synkovi pořídil zájezd. No jo, jenže on se objevil i na zimáku. Což už mi přišlo divný, zase říkám, co je zač a co tam dělá. A do třetice jsem zíral, když šel s námi na led. Co to je za blbost?“