Pastrňák uznal: Musím být lepší. Kouč ocenil jeho reakci… Byl neuvěřitelný!

Byla to událost, která vyvolala spoustu emocí. Kouč posadil Pastu! Nejlepší český hokejista nedohrál poslední třetinu vítězného zápasu proti Seattlu (2:0). Jim Montgomery to po zápase stroze komentoval, že šlo o trenérské rozhodnutí. Ale po pondělním tréninku se k tomu oba aktéři vrátili. „Upřímně, musím být prostě lepší,“ uznal smířlivě kanonýr. Trenér naopak kvitoval, jak se k tomu mistr světa z Prahy postavil na střídačce, když ostatní povzbuzoval. „Byl neuvěřitelný,“ pochválil ho.

Pokud trenér posadí „tuctového“ hráče, žádné drama kolem toho není. Pokud se však jedná o jednoho z nejlepších kanonýrů ligy, který si v průměru za rok vydělá 11,25 milionů dolarů, je to velká věc.

Takže se čekalo. Jak na to sám útočník zareaguje?

Ten ukázal, že je týmovým hráčem. „Víte, beru na sebe zodpovědnost, že budu lepší. Ale zároveň se posouvám dopředu. Teď už se soustředím jenom na další utkání. Včerejšek je včerejšek,“ uvedl Pastrňák.

Ten doplatil na ledabylý manévr z poslední minuty druhé třetiny. Při vlastní přesilovce přišel o puk a byla z toho velká šance pro Kraken. Právě to byl okamžik, který naštval kouče Montgomeryho. Proto ho do závěrečné třetiny neposlal.

„Spoluhráči dobře vědí, jak mi na nich záleží. Byla to ode mě špatná hra. Takže za to beru zodpovědnost, ale jdu dopředu,“ vrátil se k tomu útočník, jenž v sezoně získal 11 bodů (6+5) ve 13 utkáních. Ale už během minulých dnů na jeho adresu zněla kritika, že by měl být zodpovědnější při defenzivní činnosti.

Nejspíš se to nakumulovalo, a proto kouč Montgomery sáhl k radikálnímu kroku. Bezprostředně po zápase pouze řekl, že šlo o trenérské rozhodnutí. Víc to nechtěl komentovat.

Montgomery: Teď už se ubíráme správným směrem

Po tréninku ovšem byl už sdílnější. „Jde o celé mužstvo. Je to trochu o týmové chemii. Také o tom, aby každý věděl, jakou má roli,“ uvedl Montgomery s tím, že se nejedná až tolik pouze o českého útočníka.

„Ale když se podíváte na vývoj naší sezony, občas vypadáme nesourodě. Teď už se ubíráme správným směrem, ale hodně záleží právě na takových věcech,“ dodal trenér Bruins. Nepřímo tedy mluvil o tom, že od každého požaduje maximální výkon i zodpovědnost.

Pastrňák ale i při téhle situaci, která pro něj musela být mimořádně nepříjemná, ukázal, jaký je týmový hráč. Protože celou dobu na střídačce ostatní povzbuzoval, byl hodně slyšet.

Čehož si pochopitelně všiml i kouč a ocenil to. „Byl neuvěřitelný. Byl velmi hlasitý, v posledních patnácti sekundách zvedal hráče a povídal jim, jak je to pro nás super vítězství,“ popisoval Montgomery přístup jednoho z tahounů Bruins.

„Už jsem to říkal několikrát. Že mám opravdu velké štěstí na to, s jakými tady pracuju lídry. Všichni vnímají odpovědnost,“ doplnil kouč. Svoje působení na střídačce okomentoval i Pastrňák. „Chtěl jsem podpořit spoluhráče, kteří museli hrát bez jednoho. Protože jsem udělal chybu. Takže jsem chtěl i tak být součástí hry,“ zdůraznil sedminásobný držitel Zlaté hokejky.

Boston s bravurou zvládl poslední dva zápasy ve dvou dnech, kdy neinkasoval ani gól. Nejdřív vymazal Philadelphii (3:0), potom právě Seattle (2:0).

Teď se chystá na zápas v Torontu. Zdá se, že by poslední epizoda s posazením hokejového krále mohla zafungovat pozitivně na obou stranách.

Boston prožívá nevýrazný vstup do sezony, na rozdíl od minulých dvou let není v základní části tak dominantní. Poslední dvě výhry ukazují, že by mohl nastat obrat k lepšímu. Zatím mu ve Východní konferenci patří osmé místo.

