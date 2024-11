Pastrňák jen jako divák. Proti Seattlu byl posazen. Co se nelíbilo trenérovi?

Pravděpodobně každý fanoušek Davida Pastrňáka , který se chtěl ráno podívat, jak si mistr světa z Prahy vedl v barvách Bostonu proti Seattlu, musel být lehce zklamaný a pořádně zaskočený. Nejenže si české eso nepřipsalo ani bod, poslední zápas Bruins totiž ani nedohrálo. I když havířovskému rodákovi nešla upřít snaha během jeho času na ledě (14:21), kdy sedmkrát vystřelil, celou třetí dvacetiminutovku proseděl.

Byť se Pastrňákovi při rozjezdu další sezony NHL bodově daří, z hokejového prostředí na něj mnohdy prší kritika za laxnost, která se promítá i do hry Bruins. Klub z města v Massachusetts neválí jako poslední roky. Namísto natahování vítězných šňůr schytává kolikrát až tvrdé prohry. V pátek 1. listopadu například utrpěl debakl 2:8 od Caroliny s Martinem Nečasem .

Bruins se nyní alespoň lehce podařilo smetení od Hurricanes odčinit druhou výhrou v řadě, k jejímu dotažení ale nepřispěl Pastrňák. Jak se k vynechání zbytku souboje s Krakenem postavil? Podle spoluhráče Charlieho Coyla to vzal „Pasta“ sportovně. „Nebyl smutný, pořád mluvil, byl hlavou v zápase. Hrajeme za tým, přijímáme odpovědnost, nikdo nemá speciální péči," prozradil zkušený útočník.

Jim Montgomery nechtěl příliš rozebírat, proč se rozhodl posadit nejproduktivnějšího hráče svého týmu (6+5). Trenér po zápase přesto zmínil, že se mu příliš nelíbilo, jak Pastrňák při hře ztrácel puky. Klíčovým okamžikem pro vynechání závěru zápasu byla pravděpodobně přesilová hra na konci druhé třetiny, kdy se pokoušel dostat puk do útočného pásma, o puk ale snadno přišel a nechybělo málo, aby Yanni Gourde odfičel do úniku. Pro další vysvětlení muselo novinářům postačit stručné „trenérské rozhodnutí“.

Každopádně to není poprvé, kdy se kouč Bostonu opíral do „Pasty“ a jeho herního projevu. K Pastrňákově kritice se uchýlil již během prvního kola minulého play off NHL, kdy Bruins promarnili náskok nad Torontem. „Pastrňák se musí zvednout. Musí být tím dominantním hráčem, na kterého jsme zvyklí. Zatím se mu to daří jen v náznacích, ne tak důsledně jako v základní části,“ chrlil Montgomery tehdy na útočníkovu adresu po šesté bitvě. Osmadvacetiletý Čech v následném rozhodujícím duelu č. 7 rozhodl o postupu.

Předpokládá se, že posazení proti Krakenovi by tedy mělo mít podobný smysl. Boston zkrátka potřebuje, aby Pastrňák byl dominantním hráčem. On je vedle kapitána Brada Marchanda hlavní tváří týmu. Prosezením zbytku utkání tedy střelec zlatého gólu ve finále mistrovství světa i zbytek kabiny dostali od kouče najevo, že nikdo není nedotknutelný.

