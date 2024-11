Nečas rozjel životní sezonu: rychlost a skvělá střela. Nastartovalo ho MS?

Když po zápase se St. Louis vyrazili novináři za Martinem Nečasem, spoluhráč Jordan Martinook je hned varoval. „Vůbec se k němu nepřibližujte, ať se nespálíte,“ hlásil v narážce. Když máte formu, jste v angličtině „hot“, tedy extrémně horký. Český útočník je rozpálený tak, že kolem něj chytají i spoluhráči.

Martin Nečas hraje nejlepší hokej v životě, který se propisuje i do čísel. Bodoval po třinácté za sebou, poslední zápis při výhře nad Blues (2+2) ho vynesl na třetí místo bodování NHL. „Panebože, je neuvěřitelný,“ jen vydechl brankář Caroliny Pjotr Kočetkov.

Lépe by Nečasova fazóna popsat nešla.

Pocitově vidíte, že je rychlý. Ale jak moc? Díky tomu, že v NHL využívají čipy na dresech a v puku, můžete klidně zkoumat a porovnávat. Na maximální sprint Connora McDavida zatím nemá (38,35 km/h), ale jeho turbo (37,55) je třeba rychlejší než všechno, co v sezoně zatím předvedl Nathan MacKinnon, další hodně rychlý hráč.

„Je náš tahoun, o tom není pochyb. Můžete to vidět každý večer,“ přikývl pak na dotaz k Nečasovi trenér Rod Brind´Amour.

Raketa s číslem 88 hraje báječně, tady není co řešit. Vyloženě se těšíte, až skočí na led, protože se snaží tlačit do útočného pásma, prodávat svoji rychlost. Zásadní změnu ale udělal i kouč, důvodem Nečasova progresu není, že by mu přes léto vyrostly nohy a zesílily svaly.

Český útočník začal poprvé v Hurricanes chodit na přesilovku v jiné roli, než vyplnit prostor. Premiérově se dostal na průměrnou porci 4 minut v početní výhodě na zápas a odehraje tady 75 % všech přesilovek, které tým dostane. Posbíral tady taky už 12 bodů z celkových 30.

Carolina ale hraje stylem, že se snaží své TOP hráče tolik nepřetěžovat. Celkově se ke 20 minutám na ledě průměrně blíží jen Sebastian Aho. Největší hvězdy ligy tráví na ledě pravidelně přes celou třetinu zápasu.

Článek pokračuje pod grafikou

Nečas vedle nich s necelými 18 minutami za večer vypadá až příliš skromně. Ale takový je Brind´Amourův styl. Chce hrát hodně rychle, rád točí víc hráčů, aby jeho dravcům nohy jezdily. Nečasova abnormální ofenzivní produkce je dána i extrémní úspěšností střelby. Při hře 5 na 5 se pohybuje nad 30 %, celkově 26,2 %. Má skvělou střelu, hodně tvrdou, tady udělal velký kus práce. Jen je potřeba počítat s tím, že velmi vysoká čísla půjdou dolů. Poslední roky se pohyboval útočník na 12 % úspěšnosti zakončení. Navíc když se podíváte na žebříček nejlepších střelců za poslední sezonu, tak z TOP 50 se nad 20 % dostali jen dva hráči.

Aktuálně to zní možná zvláštně, protože sezonu Martin Nečas rozjel na 145 bodů a 50 gólů, ale měl by střílet víc. Protože stejně jak boduje rychlostí, má opravdu exkluzivní ránu, která je hodně tvrdá i na poměry NHL.

Nebo že by fazónu způsobil blonďatý přeliv, který musel na vlasy nahodit, když prohrál golfovou bitvu se spoluhráčem Brendanem Lemieuxem? „Ne, to není ve vlasech, ale ve spoluhráčích, co mám kolem sebe,“ usmál se.

S Jesperim Kotkaniemim spolu hrají už dlouho. „Ano a tenhle malý mix taky funguje,“ hned přikývl Brind´Amour. S nimi teď nastupuje Eric Robinson, který se nechytil v Columbusu. A tohle je kromě času na ledě i druhý Nečasův handicap, co se týká útoku na nejvyšší příčky bodování.

Když kolem Nečase vidíte teď Nathana MacKinnona nebo Kirilla Kaprizova, oba mají vedle sebe ty nejschopnější útočníky, které dají jejich kluby dohromady. Kotkaniemiho bodovým maximem je jednou překročená kóta 40, Robertson se zatím nedostal ani na 30.

Vedle Kaprizova roste Matt Boldy, který útočí pravidelně na 70 bodů, u MacKinnona najdete Drouina s Lehkonenem, což jsou oba útočníci s nástřelem 50 bodů a víc. Nečas je hráčem, který produktivitou bude zvedat borce kolem sebe, ne oni jeho.

Sloupkař Luke DeCock z The News & Observer si myslí, že velký skok provedl hlavně český hráč: „Nečas vyhrával na všech úrovních mimo NHL. Takže možná, že vítězství na mistrovství v něm něco povzbudilo a nastartovalo, aby se naplno projevil jako hráč, kterým se vždycky mohl stát.“

