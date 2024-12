Konkurence i chybějící volnost. Proč se čeští beci neprosazují v NHL?

Švédsko sedmadvacet, Finsko deset. Česko? Čtyři. Stejně jako Švýcaři. To jsou tvrdá fakta, která reprezentují počet zadáků v aktuálním ročníku NHL mezi elitními zeměmi Evropy.

Už z nich je patrné, že defenzivní pozice Češi vyklidili víc než kterýkoliv jiný post. Patří jim jen 1,4 % z celkového zastoupení. Zašmodrchaný případ talentovaného Davida Jiříčka vrhl světlo na problém, o němž se dlouhodobě ví.

„Za posledních dvacet let je konkurence v Kanadě a USA tak velká, že se do ní prostě nevejdeme,“ uznal Martin Škoula kruté reálie. „I když jste vynikající, neznamená to, že jdete automaticky do NHL. Přijde mi, že ryzích obranářů bylo dříve daleko víc.“