Priske o synovi (21), který dal už osmý gól: Je profesionál. Chtěl by ho do Sparty?
Odmítá komentovat přestupové spekulace, vyhýbá se jim. Tentokrát se Brian Priske, trenér fotbalové Sparty, u jedné z nich pousmál. Týkala se syna Augusta, jednadvacetiletého útočníka, který už druhou sezonu hraje první ligu ve Švédsku.
„Ano, tohle je trochu mimo téma,“ prohodil Brian Priske, který zrovna hodnotil v neděli pozdě večer divokou ligovou otočku nad Duklou (3:2). Byť mohl diskuzi okamžitě utnout, hrdě v ní pokračoval.
August ve stejný den odehrál další ligový zápas ve Švédsku. Nadějný dánský útočník nastoupil v základní sestavě a jediným gólem v utkání rozhodl o výhře svého Djurgärdenu, aktuálně osmého týmu nejvyšší soutěže.
Při dlouhém nákopu až na hranu vápna si v 39. minutě odstavil stopera (mimochodem, 36letého a velmi zkušeného kapitána Evena Hovlanda) a přes gólmana zakončil rychlou a přímočarou akci. „Viděl jsem to, sledoval jsem ho před naším zápasem,“ přikývl Priske. Takže věděl, o čem je řeč.
Zatímco on se řadí mezi experty na defenzivu – coby střední nebo pravý obránce se protlačil až do kádru anglického Portsmouthu – jeho syn August zaujal ve Švédsku na druhé straně hřiště. A zatím ukazuje velmi zajímavý střelecký potenciál.
Mladík zaznamenal v nynější ligové sezoně už osm gólů v osmnácti zápasech, což ho řadí v tabulce střelců na dělené sedmé místo. Nejlepší kanonýr soutěže má třináct zásahů. „Jsem za něj šťastný, samozřejmě sleduju, jak se mu daří,“ poznamenal osmačtyřicetiletý trenér Priske.
Je lepší nás držet od sebe
A proto leckoho napadne, že by se aktuální trenér Sparty spolu s vedením klubu mohli o něm pobavit. Třeba jako o možné posile do útoku. „Je lepší nás držet od sebe,“ usmál se Priske. „Nejsem si jistý, jestli by bylo dobré, abychom pracovali spolu,“ pokračoval.
August v minulosti vystřídal řadu klubů. Až do roku 2021 působil v Dánsku, ale v sedmnácti letech odešel do Nizozemska. Tam hrál dva roky v mládežnických kategoriích za PSV Eindhoven. Další rok strávil v tamějším FC ve druhé lize a momentálně přes dvanáct měsíců hraje ve Švédsku, konkrétně v Djurgärdenu.
„Je to dobrý kluk. A jsem na něj jako táta velmi pyšný, protože poslední čtyři roky žil sám a vypořádává se s tím velmi dobře. Je profesionál,“ řekl Priske.
V Nizozemsku byl na hostováních, ale loni v létě udělal velké rozhodnutí. August definitivně opustil Midtjylland, ve kterém Brian dlouhé roky pracoval, a přestoupil do Djurgärdenu údajně za tři sta tisíc eur, tedy necelých 7,5 milionu korun.
Táta tehdy vyťukal na Instagram vzkaz v angličtině: „Nová výzva! Jdi do toho naplno a s maximálním soustředěním.“
To se zatím daří. August Priske si zahrál v minulé sezoně semifinále Konferenční ligy proti Chelsea, pozdějšímu vítězi. Dohromady si v této evropské soutěži zapsal třináct zápasů a bilanci 1+1. Nyní se prosadil i v domácí lize. Teď je na osmi gólech. Na jakou metu nakonec dosáhne?