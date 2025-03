NHL ONLINE: Gudas hostí Rangers, Palát hraje ve Winnipegu. Hronek proti Columbusu

NHL pokračuje v noci celkem šesti zápasy. Z Čechů se na ledě nejslavnější ligy světa představuje kapitán Anaheimu Radko Gudas proti New York Rangers. Ondřej Palát z New Jersey se zkouší podruhé v řadě zapsat do listiny střelců v utkání ve Winnipegu. Vancouver s Filipem Hronkem hraje proti Columbusu. Všechny duely sledujte ONLINE na iSportu.