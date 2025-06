Jen co odpověděl novinářům na otázky, okamžitě se k němu slétli fanoušci s prosbami o podpis a fotku. Postupně si zvyká na stále větší zájem. Jinak to být snad ani nemůže, protože už na konci měsíce s velkou pravděpodobností navleče dres Islanders a stane se jedničkou draftu NHL. Růžovým hokejovým zítřkům sedmnáctiletého Matthewa Schaefera ovšem předcházel velmi krutý a bolavý osud.

Na přelomu roků 2023 a 2024 zažil Matthew Schaefer chvíle, které si nechcete představit ani v nejhorším snu. Tři měsíce po sebevraždě náhradní matky mu na rakovinu prsu zemřela i máma Jennifer. Bylo jí 56 let.

Talentovaný mladík neměl v té době na hokej ani pomyšlení. Složité dny však ustál a k milovanému sportu se pak vrátil. „Máma mi samozřejmě moc chybí. Byla opravdu silným člověkem, protože si musela projít tolika věcmi. Vím, že tady bude se mnou každý den, ať udělám cokoli. Byla to houževnatá žena,“ vzpomíná Schaefer na svou nejbližší, která zákeřné nemoci podlehla po dvouletém boji.

„Když jsem viděl, čím si s rakovinou prošla a jak se usmívala... Všechno ji mohlo srazit do kolen, ale ona se nenechala. Jsem rád, že už netrpí, to je hlavní. Nikdy nechcete, aby si váš milovaný člověk prošel něčím tak děsivým, jako je rakovina. V duchu je ale pořád se mnou. Vím, že v každém zápase má místo v první řadě. Hraju pro ni víc než pro kohokoliv jiného,“ hlásí obránce.

Jennifer mu k hokejovému vývoji přispěla nemalým způsobem. Dokonce se nebála ani postavit do branky, když si chtěl syn zatrénovat. „Pořád ji vidím, jak tam v hokejové výstroji stojí a snaží se chytat,“ líčí Schaefer.

Další těžké okamžiky zažil v prosinci roku 2024, kdy nečekaně zemřel Jim Waters, majitel klubu Erie Otters, v němž Schaefer nastupoval poslední dvě sezony. O pár dnů později se navíc rodák z kanadského Hamiltonu na mistrovství světa juniorů zranil, zlomenina klíční kosti jej připravila o druhou polovinu sezony.

Jednička draftu?

Schaefer se i přes všechny trable, strasti a nástrahy dočká obrovské satisfakce. V pátek 27. června jej New York Islanders pravděpodobně vyberou z prvního místa na draftu. Po Eriku Johnsonovi, Aaronu Ekbladovi, Rasmusi Dahlinovi a Owenu Powerovi se může stát od roku 1997 teprve pátým obráncem, na kterého generální manažeři ukážou hned zkraje velkolepého večera.

„Matthew je mezi obránci jedničkou v ročníku, má v sobě vše potřebné včetně dynamiky, která dnes dokáže tak moc ovlivňovat výsledky zápasů. Snadno si ho představíte jako budoucího hvězdného hokejistu,“ říká viceprezident NHL Central Scouting Dan Marr.

Kdo o pozici jedničky draftu také pokukuje? Především útočníci Michael Misa s Jamesem Hagensem, jenž na loňském MS osmnáctek překonal letitý bodový rekord Nikity Kučerova. V sedmi zápasech sesumíroval neuvěřitelných 22 kanadských bodů.

Úsměvné setkání

Trojice největších favoritů pobývá v těchto dnech na Floridě, kde společně sleduje finále Stanley Cupu. Budoucí hvězdy tak mají unikátní možnost se potkat se svými hokejovými vzory, kupříkladu s Connorem McDavidem.

Právě Schaefer má k edmontonské superstar blízko. V Ontario Hockey League totiž působil ve stejném klubu jako McDavid v mládí. Poprvé se spolu dali do řeči v lednu, kdy Erie Otters slavnostně vyřadili McDavidovo číslo. „Ani jsem si nemyslel, že s ním budu mluvit, ale stejně se tak stalo,“ usmívá se Schaefer.

Nakonec z toho vznikla vtipná story. „Pamatuju si, že jsem měl připravené, co mu řeknu, ale když jsem se na něj podíval, vysoukal jsem ze sebe jen to, že jsem na něj hrdý. Od sedmnáctiletého kluka to zní divně,“ ví Kanaďan. „On se tomu jen zasmál a řekl mi: ‚Díky, kámo‘.“

V dalších letech už budou soupeřit na ledě, pravděpodobně v zápasech Edmontonu s Islanders.

Obránci jako jedničky draftu