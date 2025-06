S Mrtkou mluvilo 23 týmů NHL. Hvězdného manažera poznal až podle fotky, kdy by mohl jít na řadu?

Za sebou má týden plný rozhovorů, zdravotních prohlídek a fyzických testů. Obránce Radim Mrtka se šesticí krajanů absolvoval za oceánem program Scouting Combine, poslední přehlídku talentů před blížícím se draftem. Na výběru nadějí by měl přijít na řadu jako první z Čechů, schůzku měl hned s 23 kluby. „Nejdřív byli pěkně tvrdí. Ukázali mi sestřihy, co jsem udělal během sezony špatně, a já o tom měl mluvit. Ale nakonec se ukázalo, že jsou fajn lidi, a bylo to super,“ vyprávěl o setkání se zástupci Pittsburghu. Jejich generálního manažera ovšem nepoznal.

Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers nebo Buffalo Sabres. To je jen krátký výčet z týmů, jež projevily zájem o služby beka Radima Mrtky. Odchovanec Havlíčkova Brodu vedl rozhovory s většinou klubů zámořské NHL, před draftem měl poslední možnost je přesvědčit, aby si vybraly právě jeho.

„Byl na pohovoru i generální manažer Kyle Dubas?“ ptali se novináři na pohovor s Pittsburghem. Čech si nebyl jistý, proto mu jeden z žurnalistů ukázal výraznou postavu NHL na fotografii na mobilu. „Jo. To byl skvělý chlápek,“ vypálil Mrtka a pobavil hlouček novinářů.

Nadějný zadák, který v pondělí oslavil osmnácté narozeniny, po odchodu z Třince zazářil v Seattlu v zámořské WHL 35 body ve 43 zápasech. Akcie před volbou talentů letěly rázem vzhůru, podle posledních odhadů by mělo Mrtkovo jméno zaznít okolo desátého místa.

To příliš nehraje do karet Montrealu. Věhlasná kanadská značka projevila o Mrtkovy služby nejvážnější zájem. Na draftu ale přijde na řadu až jako 16. a 17. v pořadí. Daleko pravděpodobnější je, že na 197 centimetrů vysokého Čecha dosáhne někdo z pětice Buffalo, Anaheim, Pittsburgh, New York Rangers a Detroit. Skauti sledovali hráče v průběhu celého ročníku, teď měli zástupci klubů možnost poznat je osobně a důkladně si je proklepnout.

„Řekl bych, že jsem two way hráč, který dělá všechno pro tým, aby vyhrával. Nejradši mám Victora Hedmana a Moritze Seidera. Rád bych byl jako oni,“ prozradil Mrtka zámořským novinářům.

Odchod do juniorské soutěže za oceánem si nemohl vynachválit. „Pomohlo mi to hodně. Dali mi hodně času a příležitostí. Myslím, že to fungovalo pro obě strany. Můj sen je hrát v NHL, takže je to pro mě určitá příprava,“ vyprávěl majitel stříbra z loňského Hlinka Gretzky Cupu.

Žurnalisty překvapil velmi dobrou angličtinou. Odpovídal krátce, což není v jeho věku ojedinělé, ale nebál se mluvit. Sám přitom zmiňoval, že jazyk byl po příchodu do USA problémem. „Angličtina pro mě byla ze začátku těžká. Snažím se poslouchat a učit se z toho. Měl jsem angličtinu ve škole, ale když jsem sem přijel, nerozuměl jsem, a když jsem mluvil, nikdo nerozuměl mně. Během roku se to zlepšilo,“ vysvětloval.

Nyní má před sebou jeden z kariérních zlomů. Na draftu 27. a 28. června by měl přijít na řadu jako jeden z prvních beků. Oproti některým vrstevníkům má výhodu urostlé postavy, přesto se pořád může posouvat. „Chci se zlepšit ofenzivně a trochu vylepšit všechny detaily hry,“ prozradil v jednom z posledních rozhovorů před draftem. Příští ročník by chtěl strávit opět v Seattlu.