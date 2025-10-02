Blázinec kolem příští hvězdy. Jak NHL tlačí McKennu, i když ještě není „její“
V dalším roce má ovládnout draft NHL. Jako o každém takovém drahokamu se i o Gavinu McKennovi mluví ve smyslu, že bude generačním talentem. Nejlepší liga planety k němu podle toho přistupuje, debut sedmnáctiletého útočníka na Penn State University odvysílá na svých neplacených kanálech. První ochutnávka galaktického potenciálu nadaného teenagera. „Je mimořádný v rámci několika posledních let,“ myslí si ředitel centrálního scoutingu NHL Dan Marr.
Reklama pro vysokoškolskou soutěž NCAA, k tomu vítaná možnost NHL nabídnout klenot, na nějž zatím její kluby logicky nemohou dosáhnout. Opěvovaný Gavin McKenna se na výběr perspektivních mladíků chystá až napřesrok. Očekává se, že pořadí draftu opanuje třeba před Čechy Adamem Novotným a Šimonem Katolickým.
Už teď je kolem ofenzivní hvězdičky původem z Whitehorse živo. Kanadsko-americká liga naplánovala v noci na sobotu přenos souboje mezi McKennovou Pensylvánskou státní univerzitou a Arizona State University, hrát se bude od čtvrté ranní středoevropského času. Stejné dvě školy se pak střetnou ani ne o den později, přičemž znovu u toho bude několik kamer a vysílacích vozů. Fanoušci oba zápasy uvidí zdarma prostřednictvím YouTube a webových stránek NHL.
Dosah sedmnáctiletého křídelníka a účastníka posledního juniorského šampionátu tím znovu vzroste. „Kolem našeho týmu je velký humbuk. Samozřejmě se na příští sezonu velmi těším. Tihle kluci naposledy postoupili na finálový turnaj čtyř nejlepších, což mělo velký vliv při mém rozhodování,“ přiznal McKenna.
Mimořádný status si buduje ještě dřív, než stihl v rámci profesionálního sportu cokoliv dokázat. Výjimečné bylo už to, když v 15 letech naskočil v juniorské WHL, kde se snaží prosadit i o pět let starší borci. Hned při premiéře za klub Medicine Hat Tigers zaznamenal McKenna čtyři body. V týmu mohl klidně pokračovat, ale konkurence (skoro)vrstevníků mu začala být malá. Vždyť za minulou základní část nastřádal v 56 zápasech neskutečných 129 bodů (41+88).
Unikát i ve štědré výplatě
V univerzitní NCAA se bude muset poprat s ještě vyspělejšími hokejisty. Navíc ho lákala i první vskutku štědrá výplata. V Pensylvánii si za přibližně 40 odehraných klání údajně přijde na 700 tisíc dolarů, při aktuálním kurzu zhruba 14,45 milionu korun. V přepočtu na utkání si vydělá víc než někteří borci z NHL. I v tom je McKenna unikát.
„Na ledě si dokáže hrát s tempem, což je na něm asi nejúžasnější. Samozřejmě že i jeho nakládání s pukem nebo bruslení je elitní, ale já i další hráči si užíváme, jaké nastavení má v hlavě. Občas máte pocit, že ovládá časoprostor, což je úžasné sledovat,“ sázel na adresu obdivovaného svěřence superlativy trenér Penn State Guy Gadowsky.
Přestože parta studentů s novým žolíkem v čele ještě nesehrála žádný ostrý zápas, chválí si, jak McKenna okamžitě zapadl. Po hokejové i lidské stránce. Kdo světového šampiona do 18 let uloví na draftu NHL, měl by získat základní stavební kámen pro blyštivou budoucnost. O tom však rozhodne až umístění klubů a s tím spojené šance v draftové loterii, která může s pořadníkem jako každoročně slušně zamíchat.
Než se tak stane, oči McKennových obdivovatelů budou směřovat k zápasům Penn State. „Možná půjdeme do tříd a i profesoři nám budou říkat: Nemůžu se dočkat, až uvidím další zápas. Totéž čekám od spolužáků. Kolem hráčů, kteří k nám přišli, je totiž hodně rušno,“ pronesl útočník Dane Dowiak.
Nemůže čekat, že by mu McKenna pomohl s absolvováním vysoké školy. Po roce „studia“ s nejvyšší pravděpodobností přeskočí rovnou do NHL. A místo univerzitních titulů začne nahánět ty hokejové.
McKENNA V JUNIORSKÉ WHL (Medicine Hat Tigers)
Fáze
Zápasy
Body
2022/23
16
18 (4+14)
2023/24
61
97 (34+63)
2024/25
56
129 (41+88)
Play off
25
45 (12+33)
CELKEM
158
289 (91+198)