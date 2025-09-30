Mrtka září na kempu, Buffalu motá hlavu. Dělá vážně dojem, chválí Ruff i Prospal
Pořádně se nevědělo, s čím do Buffala přijede, jaký bude, co od něj čekat. Na Radima Mrtku se však sype chvála z mnoha stran, zaujal víc, než si kdokoli představoval. „Ten kluk na mě udělal velký dojem tím, jak tvrdě trénuje a jak se ve svém věku snaží hrát,“ oceňuje kouč Sabres Lindy Ruff. Kam až podařený kemp osmnáctiletého českého beka vystřelí?
Zapsal se výborně, to je stěžejní a zásadní informace do budoucna. Devátý hráč červnového draftu NHL šéfům v Buffalu předvedl, že s ním mohou počítat. A možná ještě dřív, výrazně dřív, než zněly původní plány. Hrát v 18 letech elitní světovou ligu se podaří jen pár vyvoleným, takhle mladí junáci obvykle potřebují dopéci v juniorce, případně v AHL, pokud disponují dobrou figurou. Aktuální pocit u Mrtky je, že by minimálně v Rochesteru pod dozorem trenéra Václava Prospala mohl začít. A výhledově se podívat na první scénu.
Čas ukáže, nicméně už v nováčkovském kempu byl extřinecký zadák nepřehlédnutelný a pozitivní účinek svého počínání si převedl i do hlavní přípravy Sabres před startem NHL 7. října. O víkendu se dokonce gólově prosadil proti Detroitu, navíc z brejku, kdy nelenil a vyrazil kupředu, protože daný moment k tomu sváděl. Právě tímhle kouskem prokázal, jak dobře čte hru a nespoléhá se jen na konzervativní defenzivní projev.
Kouč Lindy Ruff při pondělním setkání s médii právě na Mrtku dostal pár dotazů. Říkal, že postřehl i pár nedotažeností, ovšem hlavní pocit měl velmi pozitivní. „Ten kluk na mě udělal velký dojem svou soutěživostí, tvrdým tréninkovým zápalem i tím, jak se s ohledem na věk snaží hrát. Když se podíváte na to, co dokázal od začátku kempu pro nováčky až po současnost, jeho hra je na dost dobré úrovni. Opravdu dobře bruslí, a to i pří tréninku,“ chválil zkušený stratég.
Právě Mrtkovu enormní snahu Ruff oceňuje. Mladý Čech evidentně neponechává nic náhodě. „Jeho tréninkové návyky jsou opravdu dobré, jde do toho tvrdě. Pro mladšího hráče to někdy může být těžké. V tomhle věku do toho naskočit, přizpůsobit se odlišnému stylu hry a systémům, do toho hrát zápasy… To všechno zvládl opravdu dobře na tak mladého hráče,“ pokyvoval Ruff hlavou. Navíc oceňuje úroveň hráčovy angličtiny. „Víceméně všemu rozumí.“
Mezi důvody, proč dal Mrtkovi spoustu prostoru v přípravě, zapadá i faktor zranění jiných. Ovšem sám Ruff zmínil, že si dvoumetrový talent zasloužil nominaci díky své práci. „Mohli jsme se na něj podívat podrobněji a teď se jen snažíme zjistit, kam až se jeho hra může dostat,“ dodává trenér.
Obrana Sabres je na poměry NHL považována za měkčí, než by tým potřeboval do přetrvávajících závodů o účast v play off. V bojích o Stanley Cup čtvrtmilionové město ze západu státu New York chybí už čtrnáct let a nynější realizační štáb v čele s 65letým Ruffem dostává zřejmě poslední šanci.
Prospal: Snažil bych se být s Radimem trpělivý
Mrtkova šance ochutnat NHL se teoreticky otevře v případě zranění hráčů z elitní soupisky. Ale záleží, kam bude umístěný. V juniorce mezi vrstevníky by dostal velké množství prostoru vyhrát se po technické stránce, nabrat body a rozvíjet ofenzivní instinkty, v AHL mezi staršími a tvrdšími hráči by se dříve fyzicky obouchal a lépe připravil na pozdější fungování v NHL.
Václav Prospal, jenž v Rochesteru patří do týmu asistentů hlavního kouče, především doufá, že s Mrtkovým potenciálem bude správně nakládáno. Kde by ho on nejradši viděl na úsvitu nové sezony? „Je to záležitost lidí, kteří jsou v organizaci na daleko důležitějších místech. Svůj názor mám, veřejně ho prezentovat zatím nechci. Každopádně bych se snažil být s Radimem trpělivý, je hromada času k tomu, aby se zlepšil ve všem, co je třeba, všechno má teprve před sebou. U každého hráče jde o proces,“ reaguje pro iSport ze zámoří, kde i Mrtkovy první týdny zblízka monitoruje.
A je upřímně rád za způsob, jakým se česká věž prezentuje. „Radim mě velmi pozitivně překvapuje, hodně dobře se přizpůsobil potřebám kempu. V perfektním světle se předvedl už na nováčkovském, hned v prvním zápase hrál výborně. V hlavním kempu mezi kluky NHL se pak rychle zařadil mezi ostatní, na první pohled byste neřekli, že se tam ocitl někdo, kdo v životě NHL nehrál. Díky postavě a schopnosti pohybovat se mezi dalšími hráči, díky rozehrávce kotouče tady pár lidí z managementu skutečně upoutal,“ chválí Prospal, jeden z nejproduktivnějších Čechů v historii NHL.
Mrtka je stále teprve na začátku kariéry, přesto je důležité zapsat se do myšlenek klíčových lidí záhy a co nejvýrazněji. Což se daří nad očekávání. Tenhle junák motá lidem v Buffalu hlavy. „Tohle přesně chcete od mladého hráče, který přichází do NHL organizace. Pro něj to je super začátek. Dnešní hokej je o tom, že beci nemůžou zůstávat jen vzadu. Radima osobně vidím do budoucna spíš jako defenzivnějšího beka, ale i tihle hráči by měli podporovat útok. A to on v sobě má,“ vnímá Prospal.
Pokud si Mrtka udrží v dalších týdnech a měsících stoprocentní přístup, může v klubové hierarchii přeskočit hráče, kteří jsou hůř nastavení. Děje se to každý rok.
Defenzivní složka Sabres
První čtyřka
Rasmus DAHLIN (L)
25 let
11 000 000
Bowen BYRAM (L)
24 let
6 250 000
Owen POWER (L)
22 let
8 350 000
Michael KESSELRING (P)
25 let
1 400 000
Další posty
Mattias SAMUELSSON (L)
25 let
4 285 714
Conor TIMMINS (P)
27 let
2 200 000
Jacob BRYSON (L)
27 let
900 000
Radim MRTKA (P)
18 let
975 000