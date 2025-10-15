Předplatné

NHL ONLINE: Kulich hraje proti Senators, Klapka chce překonat Čecha v bráně

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
NHL INSIDER s Krejčím a Prospalem: Boston nechce Blümela? Nepochopitelné • Zdroj: isportTV
Po konci sezony Buffala chce vedení Sabres poslat Jiřího Kulicha na farmu do Rochesteru, aby byl v play off lídrem
Jiří Kulich v utkání proti Bostonu
Český obr Adam Klapka v úvodním duelu nové sezony NHL
Gólman Oilers Stuart Skinner likviduje pokus českého útočníka Flames Adama Klapky
Kapitán Oilers Connor McDavid uhání s pukem před českým obrem Adamem Klapkou
6
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Buffalo s Jiřím Kulichem musí v NHL bodovat. V úvodních třech duelech totiž padlo a zaznamenalo pouze dva úspěšné zásahy. Nyní se o restart pokouší doma proti Ottawě. Adam Klapka v dresu Calgary bojuje v Utahu a proti jednomu z dvojice Karel Vejmelka - Vítek Vaněček touží otevřít svůj gólový účet aktuálního ročníku nejslavnější ligy světa. Všechny zápasy můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.534.172.45Detail
LIVE
--Tipsport3.024.12.13Detail
LIVE
--Tipsport1.684.584.33Detail
LIVE
--Tipsport1.754.523.97Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3210015:76
2Boston4210113:96
3Montreal4210115:126
3Florida4300113:106
5Washington421019:76
6Rangers5200310:74
7Toronto4200217:154
8Devils3200111:114
8Detroit3200110:104
10Pittsburgh4200211:134
11Flyers310119:83
12Tampa4101213:163
13Columbus3100210:92
14Ottawa310028:142
15Islanders300037:130
16Buffalo300032:100
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4301013:87
    2Dallas3210015:106
    3Vegas4112014:136
    4Edmonton320108:55
    5Seattle Kraken311109:75
    6Nashville4201112:125
    7Winnipeg3200112:94
    8Minnesota4110215:154
    8St. Louis320019:94
    8Anaheim3110112:124
    11Chicago4101210:113
    12Kings4011212:163
    13Vancouver310028:92
    14Utah301025:72
    15San Jose3002110:162
    16Calgary401039:162

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů