Dobeš první hvězdou utkání proti Calgary, jediný gól mu dal Klapka. Vítězná série Devils

Jakub Dobeš byl proti Calgary zvolen první hvězdou zápasu, zneškodnil 36 střelZdroj: ČTK / Jeff McIntosh / The Canadian Press via AP
10
Útočník Adam Klapka vstřelil v nové sezoně NHL první gól. Calgary ale doma prohrálo s Montrealem, za který chytal Jakub Dobeš, 1:2 v prodloužení. Český brankář byl zvolen první hvězdou zápasu, zneškodnil 36 střel a úspěšnost zákroků měl 97,3 procenta. New Jersey s Ondřejem Palátem zvítězilo 4:1 nad Minnesotou a prodloužilo svou vítěznou sérii na šest utkání v řadě. Za hostující nastoupil David Jiříček. Jiří Kulich byl na ledě u výhry Buffala nad Detroitem 4:2.

Pětadvacetiletý Klapka se prosadil v 46. minutě po hrubce montrealského obránce Noaha Dobsona. Zůstal sám před Dobešem a střelou na bližší tyč vyrovnal. V prodloužení zajistil Canadiens druhý bod obránce Mike Matheson, který v nastaveném čase skóroval poprvé v kariéře.

Dobeš čelil 37 střelám a vychytal čtvrté vítězství ve čtvrtém zápase, do kterého v tomto ročníku NHL nastoupil. Nadále patří mezi statisticky nejlepší gólmany soutěže.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
41Detail
LIVE
42Detail
LIVE Po prodl.
12Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Jack EichelVegas6101677
2.Mark StoneVegas2111362
3.Dylan LarkinDetroit571279
4.Martin NečasColorado561179
5.Matt BoldyMinnesota56118-1
6.Jesper BrattDevils471173
7.Mark ScheifeleWinnipeg731065
8.Nathan MacKinnonColorado641079
9.Kirill KaprizovMinnesota55108-4
10.Tom WilsonWashington461072

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils7600128:1812
2Montreal8330227:2112
3Carolina6320124:1510
4Washington7410221:1310
5Pittsburgh7500223:1610
6Detroit7410222:1810
7Florida8400419:238
8Flyers6211218:167
9Rangers8301416:157
10Toronto7211324:257
11Columbus6300319:166
12Buffalo7300419:206
13Boston8210524:266
13Islanders6300320:226
15Ottawa7111422:335
16Tampa6102316:214
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado7502024:1412
    1Vegas7412030:2012
    3Winnipeg6500123:1310
    4Utah7320221:1610
    5Chicago7212222:188
    6Vancouver7310321:228
    7Seattle Kraken7122219:238
    8Anaheim6211219:207
    9Edmonton7211318:207
    10St. Louis6301216:207
    11Minnesota8211421:277
    12Dallas6210320:236
    13Kings7022319:256
    14Nashville7202317:246
    15Calgary8011613:293
    16San Jose6002416:292

