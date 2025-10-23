Dobeš první hvězdou utkání proti Calgary, jediný gól mu dal Klapka. Vítězná série Devils
Útočník Adam Klapka vstřelil v nové sezoně NHL první gól. Calgary ale doma prohrálo s Montrealem, za který chytal Jakub Dobeš, 1:2 v prodloužení. Český brankář byl zvolen první hvězdou zápasu, zneškodnil 36 střel a úspěšnost zákroků měl 97,3 procenta. New Jersey s Ondřejem Palátem zvítězilo 4:1 nad Minnesotou a prodloužilo svou vítěznou sérii na šest utkání v řadě. Za hostující nastoupil David Jiříček. Jiří Kulich byl na ledě u výhry Buffala nad Detroitem 4:2.
Pětadvacetiletý Klapka se prosadil v 46. minutě po hrubce montrealského obránce Noaha Dobsona. Zůstal sám před Dobešem a střelou na bližší tyč vyrovnal. V prodloužení zajistil Canadiens druhý bod obránce Mike Matheson, který v nastaveném čase skóroval poprvé v kariéře.
Dobeš čelil 37 střelám a vychytal čtvrté vítězství ve čtvrtém zápase, do kterého v tomto ročníku NHL nastoupil. Nadále patří mezi statisticky nejlepší gólmany soutěže.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Jack Eichel
Vegas
|6
|10
|16
|7
|7
|2.
|Mark Stone
Vegas
|2
|11
|13
|6
|2
|3.
|Dylan Larkin
Detroit
|5
|7
|12
|7
|9
|4.
|Martin Nečas
Colorado
|5
|6
|11
|7
|9
|5.
|Matt Boldy
Minnesota
|5
|6
|11
|8
|-1
|6.
|Jesper Bratt
Devils
|4
|7
|11
|7
|3
|7.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|7
|3
|10
|6
|5
|8.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|6
|4
|10
|7
|9
|9.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|5
|5
|10
|8
|-4
|10.
|Tom Wilson
Washington
|4
|6
|10
|7
|2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|7
|6
|0
|0
|1
|28:18
|12
|2
Montreal
|8
|3
|3
|0
|2
|27:21
|12
|3
Carolina
|6
|3
|2
|0
|1
|24:15
|10
|4
Washington
|7
|4
|1
|0
|2
|21:13
|10
|5
Pittsburgh
|7
|5
|0
|0
|2
|23:16
|10
|6
Detroit
|7
|4
|1
|0
|2
|22:18
|10
|7
Florida
|8
|4
|0
|0
|4
|19:23
|8
|8
Flyers
|6
|2
|1
|1
|2
|18:16
|7
|9
Rangers
|8
|3
|0
|1
|4
|16:15
|7
|10
Toronto
|7
|2
|1
|1
|3
|24:25
|7
|11
Columbus
|6
|3
|0
|0
|3
|19:16
|6
|12
Buffalo
|7
|3
|0
|0
|4
|19:20
|6
|13
Boston
|8
|2
|1
|0
|5
|24:26
|6
|13
Islanders
|6
|3
|0
|0
|3
|20:22
|6
|15
Ottawa
|7
|1
|1
|1
|4
|22:33
|5
|16
Tampa
|6
|1
|0
|2
|3
|16:21
|4
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|7
|5
|0
|2
|0
|24:14
|12
|1
Vegas
|7
|4
|1
|2
|0
|30:20
|12
|3
Winnipeg
|6
|5
|0
|0
|1
|23:13
|10
|4
Utah
|7
|3
|2
|0
|2
|21:16
|10
|5
Chicago
|7
|2
|1
|2
|2
|22:18
|8
|6
Vancouver
|7
|3
|1
|0
|3
|21:22
|8
|7
Seattle Kraken
|7
|1
|2
|2
|2
|19:23
|8
|8
Anaheim
|6
|2
|1
|1
|2
|19:20
|7
|9
Edmonton
|7
|2
|1
|1
|3
|18:20
|7
|10
St. Louis
|6
|3
|0
|1
|2
|16:20
|7
|11
Minnesota
|8
|2
|1
|1
|4
|21:27
|7
|12
Dallas
|6
|2
|1
|0
|3
|20:23
|6
|13
Kings
|7
|0
|2
|2
|3
|19:25
|6
|14
Nashville
|7
|2
|0
|2
|3
|17:24
|6
|15
Calgary
|8
|0
|1
|1
|6
|13:29
|3
|16
San Jose
|6
|0
|0
|2
|4
|16:29
|2