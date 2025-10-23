NHL dává najevo: Češi, stop! Tady to není pro vás. V čem se musíme změnit?
Expert Zimáku Radek Duda navštívil USA, kde si do detailu prohlédl zázemí tamních univerzitních týmů, viděl zápasy NHL i AHL, bavil se s tamními odborníky na hokej. Téma Zimáku je zřejmé: svět jde dost často jinudy, než český hokej. Ať už jde o tabulkové odstupné nebo zákazy hrát v mládeži fyzicky, do těla.
- Co by se stalo, kdyby se „tabulky“ zrušily a rodiče své děti posílali tam, kde se pracuje lépe než jinde?
- Proč to v Česku není možné?
- Kdo se čeho bojí?
Výsledkem tuzemského přešlapování na místě je čím dál silnější úbytek hráčů v nejlepší světové lize. Talenty dál vychováváme, ale pak se něco zadrhne a NHL řekne: Češi, stop! Dál už to není pro vás. V Zimáku se o tom obšírně bavíme. Také o vstupu do sezony v podání Jiřího Kulicha, Filipa Chytila, Davida Pastrňáka a dalších Čechů.