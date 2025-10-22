Předplatné

Expert The Hockey News o úbytku Čechů v NHL. Překvapil tím, koho by vzal do Milána

Video placeholder
Expert The Hockey News o úbytku Čechů v NHL i Kanaďanech v extralize. Překvapil, koho by vzal do Milána • Zdroj: iSport.tv
Nečas je oporou Colorada Avalanche.
Český útočník Martin Nečas v dresu Colorada
Útočník Colorada Martin Nečas oslavuje gól s obráncem Calem Makarem (vpravo)
Zůstane Martin Nečas v Coloradu? Od startu sezony zvyšuje svoji cenu
Martin Nečas v utkání s Columbusem
Útočník Colorada Martin Nečas bojuje o puk v zápase proti Bostonu
Martin Nečas v zápase proti Bostonu
Hostem pořadu NHL Insider na iSportu byl Ken Campbell, dlouholetý expert The Hockey News. Prestižnímu magazínu se říká také Hokejová bible. Během pobytu v Česku se kanadský novinář setkal s Dominikem Haškem, byl na extralize. Promluvil o tom, co do ní přivádí hráče jako Mark Pysyk, který má přes 500 zápasů v NHL, i důvodech úbytku Čechů v zámořské soutěži. Rozebral, co může čekat Martina Nečase, situaci Connora McDavida a jestli je sedmnáct milionů dolarů ročně pro Kirilla Kaprizova moc. Hovořil o expanzi NHL do Evropy, a kde by rád viděl nové týmy. Prozradil také, jak vidí vyhlídky pro olympiádu. „Je jasné, že Češi potřebují skvělého brankáře,“ prohlásil. Možná překvapí, koho by do Milána taky nominoval.

Speciální díl pořadu NHL Insider si pusťte na www.zimakpodcast.cz nebo v sekci Premium na webu iSport.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina6320124:1510
2Washington7410221:1310
3Devils6500124:1710
3Pittsburgh7500223:1610
5Detroit6410120:1410
6Montreal7320225:2010
7Florida8400419:238
8Flyers6211218:167
9Rangers8301416:157
10Toronto7211324:257
11Columbus6300319:166
12Boston8210524:266
12Islanders6300320:226
14Ottawa7111422:335
15Buffalo6200415:184
16Tampa6102316:214
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado7502024:1412
    1Vegas7412030:2012
    3Winnipeg6500123:1310
    4Utah7320221:1610
    5Chicago7212222:188
    6Vancouver7310321:228
    7Seattle Kraken7122219:238
    8Anaheim6211219:207
    9Edmonton7211318:207
    10Minnesota7211320:237
    11St. Louis6301216:207
    12Dallas6210320:236
    13Kings7022319:256
    14Nashville7202317:246
    15San Jose6002416:292
    16Calgary7010612:272

