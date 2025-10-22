Expert The Hockey News o úbytku Čechů v NHL. Překvapil tím, koho by vzal do Milána
Hostem pořadu NHL Insider na iSportu byl Ken Campbell, dlouholetý expert The Hockey News. Prestižnímu magazínu se říká také Hokejová bible. Během pobytu v Česku se kanadský novinář setkal s Dominikem Haškem, byl na extralize. Promluvil o tom, co do ní přivádí hráče jako Mark Pysyk, který má přes 500 zápasů v NHL, i důvodech úbytku Čechů v zámořské soutěži. Rozebral, co může čekat Martina Nečase, situaci Connora McDavida a jestli je sedmnáct milionů dolarů ročně pro Kirilla Kaprizova moc. Hovořil o expanzi NHL do Evropy, a kde by rád viděl nové týmy. Prozradil také, jak vidí vyhlídky pro olympiádu. „Je jasné, že Češi potřebují skvělého brankáře,“ prohlásil. Možná překvapí, koho by do Milána taky nominoval.
Speciální díl pořadu NHL Insider si pusťte na www.zimakpodcast.cz nebo v sekci Premium na webu iSport.
