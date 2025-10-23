Předplatné

NHL ONLINE: Nečas poprvé proti Carolině, duel českých kolonií. Chytají Vladař či Rittich

Porci dvanácti zápasů NHL nabízí noční hokejový program. Martin Nečas v dresu Colorada nastupuje do pikantního duelu. Poprvé se totiž staví proti svému bývalému klubu z Caroliny. David Pastrňák s Pavlem Zachou bojují za Boston proti Anaheimu v čele s kapitánem Radko Gudasem a brankářem Lukášem Dostálem. Představit by se měli i další čeští gólmani. Daniel Vladař (Flyers) v Ottawě, David Rittich (NY Islanders) proti Detroitu a Karel Vejmelka za Utah v St. Louis. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.464.052.56Detail
LIVE
--Tipsport2.034.153.21Detail
LIVE
--Tipsport1.574.85.05Detail
LIVE
--Tipsport1.874.273.63Detail
LIVE
--Tipsport2.214.122.87Detail
LIVE
--Tipsport1.614.594.84Detail
LIVE
--Tipsport2.3742.69Detail
LIVE
--Tipsport2.484.052.54Detail
LIVE
--Tipsport2.154.082.99Detail
LIVE
--Tipsport1.764.394Detail
LIVE
--Tipsport2.234.12.84Detail
LIVE
--Tipsport1.734.484.08Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Jack EichelVegas6101677
2.Mark StoneVegas2111362
3.Dylan LarkinDetroit571279
4.Martin NečasColorado561179
5.Matt BoldyMinnesota56118-1
6.Jesper BrattDevils471173
7.Mark ScheifeleWinnipeg731065
8.Nathan MacKinnonColorado641079
9.Kirill KaprizovMinnesota55108-4
10.Tom WilsonWashington461072

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils7600128:1812
2Montreal8330227:2112
3Carolina6320124:1510
4Washington7410221:1310
5Pittsburgh7500223:1610
6Detroit7410222:1810
7Florida8400419:238
8Flyers6211218:167
9Rangers8301416:157
10Toronto7211324:257
11Columbus6300319:166
12Buffalo7300419:206
13Boston8210524:266
13Islanders6300320:226
15Ottawa7111422:335
16Tampa6102316:214
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado7502024:1412
    1Vegas7412030:2012
    3Winnipeg6500123:1310
    4Utah7320221:1610
    5Chicago7212222:188
    6Vancouver7310321:228
    7Seattle Kraken7122219:238
    8Anaheim6211219:207
    9Edmonton7211318:207
    10St. Louis6301216:207
    11Minnesota8211421:277
    12Dallas6210320:236
    13Kings7022319:256
    14Nashville7202317:246
    15Calgary8011613:293
    16San Jose6002416:292

