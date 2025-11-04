Kämpf opustil farmu Toronta, jiný tým NHL ho nechce. Je trochu frustrovaný, zní
Poslali ho na farmu, devátou sezonu v zámoří zahájil v Toronto Marlies, a ne Maple Leafs. David Kämpf se těžko smiřoval, že místo NHL má nastupovat v AHL. Po čtyřech utkáních tým opustil, nevyrazil s ním na trip šesti zápasů. Mistr světa z Prahy uvízl kvůli nabité soupisce a platovému stropu v patové situaci. V organizaci Leafs však podle všeho už nemá budoucnost.
Ke čtyřem vystoupením za Marlies už David Kämpf nejspíš další nepřidá. Vzal si čas na rozmyšlenou a zvažuje, co dál. Hledá cestu zpátky do NHL, svádí vnitřní boj. V lize strávil 30letý centr osm sezon, v základní části sehrál celkem 536 zápasů a posbíral 143 bodů (48+95). V zámoří začínal v dresu Chicaga, poslední čtyři ročníky působil v Torontu.
„Je z toho trochu frustrovaný. Všichni chápou, že chce hrát v NHL, protože do ní patří,“ vysvětloval novinář Elliott Friedman z webu Sportsnet. Rodák z Chomutova je v Torontu pod smlouvou, která platí do konce následující sezony. Okolnosti se spolčily proti němu. Do Maple Leafs přišel další centr pro spodní šestku útočníků Nicolas Roy. Místo si vybojoval nováček Easton Cowan. Calle Järnkrok a Sammy Blais vyjdou laciněji.
„Je to nečekaná situace. Nepředpokládal jsem, že by takový hráč neudělal tým. Svou roli zastával výborně, je to pro mě velké překvapení. Za mě je to pořád platný hráč, který by svou roli v NHL zvládl na výbornou,“ řekl v rozhovoru pro NHL Insider na isport.cz Radko Gudas, kapitán Anaheimu a další zlatý medailista z loňského šampionátu v Praze.
Nikdo zájem neprojevil
Právě čtyřletá smlouva podepsaná před dvěma lety uvrhla Kämpfa do současné nejistoty. S platem 2,4 milionů amerických dolarů (51 milionů korun) ročně není za současných okolností snadné ho vytrejdovat jinam nebo vyplatit. Problém spočívá v tom, že jen málo týmů si hráče jeho typu chce vzít za takové peníze.
Blais, jehož si Maple Leafs stáhli začátkem října jako nechráněného hráče a který ho přeskočil v týmovém žebříčku, je jen o rok mladší. Ale bere 775 000 dolarů ročně. Když Leafs na waivers listinu zařadili Kämpfa, neobjevil se žádný zájemce. Následně putoval na farmu za poloviční plat.
Za složení mužstva zodpovídá generální manažer Brad Treliving, ale při rozhodování má významné slovo taky kouč Craig Berube. Odstávka českého útočníka je zároveň výsledkem jeho příklonu k fyzičtějšímu stylu hry. Projevil se už v minulé sezoně, v níž Kämpf dostával nejnižší icetime v kariéře. V základní části sehrál 59 zápasů a v play off jen jeden. Jindy nebyl v sestavě. Nepředstavuje typ hráč, jakého by Berube chtěl vidět ve čtvrté lajně a který by zapadl do jeho představ. „Samozřejmě je to těžké. Každý chce hrát, chce být v týmu, ale snažím se zůstat pozitivní a každý den tvrdě pracovat,“ svěřoval se Kämpf během tréninkového kempu, kde se nevešel do čtyř formací.
Článek pokračuje pod grafikou
Blais přinesl víc fyzické síly, hlavní kouč ho taky zná už z předchozího působiště v St. Louis. Letní příchod veterána Nicolase Roye z Vegas ještě snížil Kämpfovy šance. Na marodce byli Scott Laughton a Steven Lorentzovi, jenže ti mají po návratu rezervaci ve čtvrté brázdě.
Z týmů, které by mohly hokejistu Kämpfova ražení potřebovat, se nabízí třeba Vancouver. Filip Chytil je na neurčito mimo hru, ani Teddy Blueger se nechystá k návratu. Kämpf by mohl být řešením, jak zaplnit mezeru ve středu útoku. Otázkou je cena. Spekulovalo se rovněž o tom, že by Kämpf mohl následovat jiné hráče, kteří ve svých klubech po vzájemné dohodě ukončili smlouvy, za menší peníze našli jiný tým a udrželi se v NHL. Conor Sheary se čapl v New York Rangers, Brandon Saad ve Vegas.
Kämpf doplácí na důsledky podpisu smlouvy, která se ukázala jako příliš drahá i pro Maple Leafs. Není úplně jeho chyba, kde se ocitl. Ovšem pokud Toronto nepostihne vlna zranění dalších útočníků, bude dál bojovat v mlze. Nebyl by prvním ani posledním, kdo by zjistil, že nejlepší je z ní vyjít ven a změnit prostředí.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|14
|8
|0
|2
|4
|49:40
|18
|2
Montreal
|12
|4
|5
|0
|3
|44:36
|18
|3
Devils
|13
|8
|1
|0
|4
|46:40
|18
|4
Detroit
|13
|6
|3
|0
|4
|44:41
|18
|5
Toronto
|13
|5
|2
|1
|5
|47:47
|15
|6
Carolina
|11
|4
|3
|0
|4
|41:32
|14
|7
Columbus
|12
|5
|2
|0
|5
|40:36
|14
|8
Tampa
|12
|4
|2
|2
|4
|35:33
|14
|9
Rangers
|13
|4
|2
|2
|5
|31:31
|14
|10
Ottawa
|13
|4
|2
|2
|5
|48:51
|14
|10
Boston
|14
|5
|2
|0
|7
|45:48
|14
|12
Washington
|12
|5
|1
|1
|5
|31:29
|13
|12
Flyers
|12
|3
|3
|1
|5
|33:31
|13
|14
Buffalo
|12
|4
|1
|3
|4
|37:38
|13
|15
Islanders
|12
|6
|0
|1
|5
|40:42
|13
|16
Florida
|12
|5
|1
|1
|5
|31:34
|13
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|13
|7
|0
|5
|1
|47:35
|19
|2
Winnipeg
|12
|8
|1
|0
|3
|45:30
|18
|3
Utah
|12
|6
|2
|0
|4
|42:34
|16
|4
Seattle Kraken
|12
|4
|2
|4
|2
|33:33
|16
|5
Anaheim
|11
|5
|2
|1
|3
|41:34
|15
|5
Vegas
|11
|5
|1
|3
|2
|39:32
|15
|7
Edmonton
|14
|4
|2
|3
|5
|43:44
|15
|8
Dallas
|12
|5
|1
|3
|3
|33:36
|15
|9
Vancouver
|14
|3
|4
|0
|7
|40:45
|14
|10
Kings
|13
|2
|3
|4
|4
|37:44
|14
|11
Chicago
|13
|4
|1
|3
|5
|39:38
|13
|12
Nashville
|14
|4
|1
|3
|6
|37:48
|13
|13
San Jose
|13
|1
|3
|3
|6
|42:53
|11
|14
Minnesota
|13
|3
|1
|3
|6
|37:49
|11
|15
St. Louis
|13
|4
|0
|2
|7
|37:53
|10
|16
Calgary
|14
|2
|1
|2
|9
|31:48
|8