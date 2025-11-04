Předplatné

Kämpf opustil farmu Toronta, jiný tým NHL ho nechce. Je trochu frustrovaný, zní

Video placeholder
Nečas podepsal s Coloradem! Pohádková smlouva. Zaváhal Pastrňák? | První dojem • Zdroj: isport.cz
Toronto Maple Leafs zvažují výměnu českého útočníka Davida Kämpfa
V Torontu si nemohli vynachválit práci Davida Kämpfa. O českého pracanta by mohl mít v létě zájem Pittsburgh
Čeští hokejisté se radují z gólu Lukáše Sedláka v semifinále MS proti Švédsku
David Kämpf se vrhá na Dominika Kubalíka, který právě v semifinále MS proti Švédsku zvýšil na 5:2
David Kämpf a jeho gólová euforie v semifinále MS proti Švédsku
David Kämpf se raduje se zaplněnou O2 arenou z vyrovnání na 2:2 v semifinále MS se Švédskem
13
Fotogalerie
Pavel Bárta
NHL
Vstoupit do diskuse (1)

Poslali ho na farmu, devátou sezonu v zámoří zahájil v Toronto Marlies, a ne Maple Leafs. David Kämpf se těžko smiřoval, že místo NHL má nastupovat v AHL. Po čtyřech utkáních tým opustil, nevyrazil s ním na trip šesti zápasů. Mistr světa z Prahy uvízl kvůli nabité soupisce a platovému stropu v patové situaci. V organizaci Leafs však podle všeho už nemá budoucnost.

Ke čtyřem vystoupením za Marlies už David Kämpf nejspíš další nepřidá. Vzal si čas na rozmyšlenou a zvažuje, co dál. Hledá cestu zpátky do NHL, svádí vnitřní boj. V lize strávil 30letý centr osm sezon, v základní části sehrál celkem 536 zápasů a posbíral 143 bodů (48+95). V zámoří začínal v dresu Chicaga, poslední čtyři ročníky působil v Torontu.

„Je z toho trochu frustrovaný. Všichni chápou, že chce hrát v NHL, protože do ní patří,“ vysvětloval novinář Elliott Friedman z webu Sportsnet. Rodák z Chomutova je v Torontu pod smlouvou, která platí do konce následující sezony. Okolnosti se spolčily proti němu. Do Maple Leafs přišel další centr pro spodní šestku útočníků Nicolas Roy. Místo si vybojoval nováček Easton Cowan. Calle Järnkrok a Sammy Blais vyjdou laciněji.

 „Je to nečekaná situace. Nepředpokládal jsem, že by takový hráč neudělal tým. Svou roli zastával výborně, je to pro mě velké překvapení. Za mě je to pořád platný hráč, který by svou roli v NHL zvládl na výbornou,“ řekl v rozhovoru pro NHL Insider na isport.cz Radko Gudas, kapitán Anaheimu a další zlatý medailista z loňského šampionátu v Praze.

Nikdo zájem neprojevil

Právě čtyřletá smlouva podepsaná před dvěma lety uvrhla Kämpfa do současné nejistoty. S platem 2,4 milionů amerických dolarů (51 milionů korun) ročně není za současných okolností snadné ho vytrejdovat jinam nebo vyplatit. Problém spočívá v tom, že jen málo týmů si hráče jeho typu chce vzít za takové peníze.

Blais, jehož si Maple Leafs stáhli začátkem října jako nechráněného hráče a který ho přeskočil v týmovém žebříčku, je jen o rok mladší. Ale bere 775 000 dolarů ročně. Když Leafs na waivers listinu zařadili Kämpfa, neobjevil se žádný zájemce. Následně putoval na farmu za poloviční plat.

Za složení mužstva zodpovídá generální manažer Brad Treliving, ale při rozhodování má významné slovo taky kouč Craig Berube. Odstávka českého útočníka je zároveň výsledkem jeho příklonu k fyzičtějšímu stylu hry. Projevil se už v minulé sezoně, v níž Kämpf dostával nejnižší icetime v kariéře. V základní části sehrál 59 zápasů a v play off jen jeden. Jindy nebyl v sestavě. Nepředstavuje typ hráč, jakého by Berube chtěl vidět ve čtvrté lajně a který by zapadl do jeho představ. „Samozřejmě je to těžké. Každý chce hrát, chce být v týmu, ale snažím se zůstat pozitivní a každý den tvrdě pracovat,“ svěřoval se Kämpf během tréninkového kempu, kde se nevešel do čtyř formací.

Článek pokračuje pod grafikou

Blais přinesl víc fyzické síly, hlavní kouč ho taky zná už z předchozího působiště v St. Louis. Letní příchod veterána Nicolase Roye z Vegas ještě snížil Kämpfovy šance. Na marodce byli Scott Laughton a Steven Lorentzovi, jenže ti mají po návratu rezervaci ve čtvrté brázdě.

Z týmů, které by mohly hokejistu Kämpfova ražení potřebovat, se nabízí třeba Vancouver. Filip Chytil je na neurčito mimo hru, ani Teddy Blueger se nechystá k návratu. Kämpf by mohl být řešením, jak zaplnit mezeru ve středu útoku. Otázkou je cena. Spekulovalo se rovněž o tom, že by Kämpf mohl následovat jiné hráče, kteří ve svých klubech po vzájemné dohodě ukončili smlouvy, za menší peníze našli jiný tým a udrželi se v NHL. Conor Sheary se čapl v New York Rangers, Brandon Saad ve Vegas.

Kämpf doplácí na důsledky podpisu smlouvy, která se ukázala jako příliš drahá i pro Maple Leafs. Není úplně jeho chyba, kde se ocitl. Ovšem pokud Toronto nepostihne vlna zranění dalších útočníků, bude dál bojovat v mlze. Nebyl by prvním ani posledním, kdo by zjistil, že nejlepší je z ní vyjít ven a změnit prostředí.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh14802449:4018
2Montreal12450344:3618
3Devils13810446:4018
4Detroit13630444:4118
5Toronto13521547:4715
6Carolina11430441:3214
7Columbus12520540:3614
8Tampa12422435:3314
9Rangers13422531:3114
10Ottawa13422548:5114
10Boston14520745:4814
12Washington12511531:2913
12Flyers12331533:3113
14Buffalo12413437:3813
15Islanders12601540:4213
16Florida12511531:3413
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado13705147:3519
    2Winnipeg12810345:3018
    3Utah12620442:3416
    4Seattle Kraken12424233:3316
    5Anaheim11521341:3415
    5Vegas11513239:3215
    7Edmonton14423543:4415
    8Dallas12513333:3615
    9Vancouver14340740:4514
    10Kings13234437:4414
    11Chicago13413539:3813
    12Nashville14413637:4813
    13San Jose13133642:5311
    14Minnesota13313637:4911
    15St. Louis13402737:5310
    16Calgary14212931:488

      Vstoupit do diskuze (1)

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů