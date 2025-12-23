Předplatné

Vladař obstál proti Hronkovi s Kämpfem, má 13. výhru. Dostál s Gudasem padli

Brankář Philadelphie Daniel Vladař v utkání proti Vancouveru
Brankář Philadelphie Daniel Vladař v utkání proti VancouveruZdroj: ČTK / Derik Hamilton
Brankář Anaheimu Lukáš Dostál v utkání proti Seattlu
Brankář Philadelphie Daniel Vladař v utkání proti Vancouveru
Brankář Philadelphie Daniel Vladař v utkání proti Vancouveru
Český gólman Daniel Vladař v dresu Philadelphia Flyers
Český zadák Filip Hronek v dresu Vancouveru válí
Krajané Lukáš Dostál (vlevo) a Radko Gudas (vpravo) patří k oporám Anaheimu
David Kämpf v dresu Vancouver Canucks
Brankář Daniel Vladař dovedl v pondělním utkání NHL hokejisty Philadelphie 23 zákroky k vítězství nad Vancouverem 5:2 proti Filipu Hronkovi a Davidu Kämpfovi. Připsal si třináctou výhru v sezoně. Lukáš Dostál v brance Ducks utrpěl porážku 1:3 na domácím ledě proti Seattlu.

Vladař dlouho držel naději na první čisté konto v ročníku. Připravil ho o něj až v 54. minutě Max Sasson, když vyšel úspěšně ze souboje jeden na jednoho a střelou mezi nohy snížil na 1:3.

Domácí Philadelphii poslal do vedení v 34. minutě Nikita Grebjonkin. Vítězství si pak hokejisté Flyers zajistili kanonádou v poslední dvacetiminutovce, kdy se radovali ze čtyř gólů.

Úspěšní v zakončení byli Carl Grundström, Christian Dvorak, Owen Tippett a do prázdné branky přesně mířící ruský mladík Matvej Mičkov. Sedmnáct sekund před koncem zmírnil porážku Canucks ještě Drew O'Connor.

Za kanadský celek nastoupili obránce Filip Hronek i útočník David Kämpf. Hronek strávil na ledě nejvíce času z týmu, přes 22 minut. Na Vladaře vystřelil dvakrát, ve statistice plus/minus měl čtyři záporné body. Kämpf byl u jednoho obdrženého gólu.

Flyers bodovali v sedmi z posledních osmi zápasů a ve Východní konferenci jsou třetí. Stejný počet 43 bodů mají i Washington, Tampa Bay a Montreal. Canucks neuspěli po čtyřech výhrách.

Lukáš Dostál v dresu Ducks musel skousnout s krajanem Radko Gudasem prohru 1:3 proti Seattlu.

