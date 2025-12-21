Předplatné

Klapka dal třetí gól v sezoně, trefil se i Zacha. Dostál vychytal vítězství

Adam Klapka v utkání proti Vegas
Adam Klapka v utkání proti VegasZdroj: ČTK
Pavel Zacha (vpravo) se raduje z gólu v utkání proti VancouverU
Adam Klapka v utkání proti Vegas
Střídačka Bostonu oslavuje gól Davida Pastrňáka
Český útočník David Kämpf oslavuje první gól od svého příchodu do Vancouveru
Connor McDavid v utkání proti Bostonu zapsal dva body
David Pastrňák zapsal proti Winnipegu dva góly a dvě asistence
Brankář Carter Hart se vrátil do NHL
14
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
NHL
Vstoupit do diskuse (1)

Pavel Zacha skóroval v NHL ve druhém utkání za sebou a pomohl hokejistům Bostonu k bodu za prohru 4:5 po nájezdech s Vancouverem. V dresu vítězů si připsal asistenci Filip Hronek. Adam Klapka přispěl svým třetím gólem v sezoně k výhře Calgary 6:3 nad Vegas. Za poražené nahrál na jednu branku Tomáš Hertl.

Lukáš Dostál pomohl 23 zákroky k vítězství Anaheimu 4:3 nad Columbusem. U rozhodujícího gólu asistoval Radko Gudas. Islanders i díky třiceti zákrokům Davida Ritticha získali bod za porážku 2:3 po nájezdech v Buffalu.

Zacha poslal po nahrávce Nikity Zadorova puk u levé tyčky do prázdné branky a vyrovnal v polovině zápasu na 2:2. Boston vedl 1:0 a 3:2, ale prodloužení si vynutil trefou v 57. minutě.

Za Vancouver vstřelil dva góly Linus Karlsson, přičemž u jeho první branky asistoval Hronek. V rozstřelu se prosadil pouze v sedmé sérii Liam Öhgren, který skóroval i v základní hrací době. Z českých hráčů dostal v nájezdech důvěru jen David Pastrňák, trefil břevno.

Klapka skóroval v NHL poprvé od začátku listopadu, následně si ve dvaceti zápasech připsal dvě přihrávky. Proti Vegas zvýšil v deváté minutě na 2:0, když tečoval střelu Jana Kuzněcova. Calgary i díky dvěma trefám Mikaela Backlunda vedlo ve 33. minutě 5:1. Vegas už jen zápas zdramatizovalo, přičemž Hertl asistoval u druhého gólu týmu.

Anaheim den po debaklu 3:8 od Dallasu vlétl do utkání s velkým elánem. Už po třech minutách vedl 2:0 po trefách Mikaela Granlunda a Jacoba Trouby. Columbus brzy snížil v přesilové hře zásluhou Dmitrije Voronkova a na začátku druhé třetiny vyrovnal tečí Mason Marchment.

Kalifornskému klubu vrátil vedení Mason McTavish. Hosté opět odpověděli, poté co Dostála překonal Zach Werenski. Zápas rozhodl v 57. minutě Pavel Minťukov. Gólové akci předcházel Gudasův dobrý zákrok, neboť udržel útočné pásmo. Dostál, který byl v zápase s Dallasem střídán v patnácté minutě po čtvrtém gólu, vychytal třináctou výhru sezony z 21 startů.

Islanders prohrávali v polovině zápasu s Buffalem o dva góly, Ritticha překonali Rasmus Dahlin a Tage Thompson. V závěru druhé třetiny snížil Mathew Barzal a 28 sekund před koncem třetí třetiny vyrovnal Emil Heineman. Český brankář inkasoval v rozstřelu dvakrát, duel rozhodl v páté sérii Josh Norris střelou nad lapačku.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Sam. nájezdy
43Detail
LIVE
14Detail
LIVE
32Detail
LIVE
12Detail
LIVE
38Detail
LIVE Sam. nájezdy
54Detail
LIVE
25Detail
LIVE
64Detail
LIVE
52Detail
LIVE Sam. nájezdy
32Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
26Detail
LIVE Sam. nájezdy
45Detail
LIVE
40Detail
LIVE
64Detail
LIVE
53Detail
LIVE
63Detail
LIVE
43Detail
LIVE
24Detail
LIVE
--Tipsport2.474.022.56Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2831593443
2.Connor McDavidEdmonton223759360
3.Macklin CelebriniSan Jose1836543612
4.Leon DraisaitlEdmonton173350369
5.Mikko RantanenDallas14344835-1
6.Martin NečasColorado1530453433
7.Connor BedardChicago192544318
8.Jason RobertsonDallas2221433616
9.Matt BoldyMinnesota2221433613
10.Nikita KučerovTampa1330433210

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina35148310119:10147
2Detroit36164313113:11743
3Washington35181412112:9342
4Islanders36136413105:10342
5Montreal35127412114:11842
6Tampa35163313113:9441
7Boston36146115118:11441
7Flyers34107710103:9941
9Devils35137114101:10541
10Florida35163214112:11240
11Rangers3711741596:10040
12Ottawa34125413111:10838
13Pittsburgh34131911103:11037
14Buffalo34115414106:11436
15Toronto34114514108:11335
16Columbus3577615105:12434
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3423272136:7957
    2Dallas3620457128:9653
    3Minnesota3616659114:9149
    4Anaheim36138213128:12344
    5Vegas33124107100:9842
    6Edmonton36125613121:12440
    7Kings3410591088:9039
    8Utah37134317112:10837
    9San Jose3698316107:12237
    10St. Louis3714081594:12736
    11Calgary3612341797:10834
    12Vancouver35105317101:11733
    13Winnipeg34132217100:10332
    14Chicago3512161698:11132
    15Nashville3410441698:11832
    16Seattle Kraken338561483:10432

      Vstoupit do diskuze (1)

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů