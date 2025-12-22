Předplatné

Hertlovy tři body nestačily. Pastrňák skóroval u debaklu, Nečas se prosadil

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Když se ráno probudím, hned si pouštím Nečiho, říká Krejčí • Zdroj: isportTV
Tomáš Hertl z Vegas proti Edmontonu
David Pastrňák v dresu Bostonu proti Ottawě
David Pastrňák v dresu Bostonu proti Ottawě
Martin Nečas se v dresu Colorada raduje z gólu
Martin Nečas se podílel na výhře Colorada nad mistrem z Floridy
Útočník Colorada Martin Nečas v zápase proti Winnipegu vráží do soupeře
13
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Tomáš Hertl neodvrátil v NHL gólem a dvěma přihrávkami prohru hokejistům Vegas 3:4 v Edmontonu. Branka Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy nestačila Bostonu, který doma podlehl Ottawě 2:6. Nečas přispěl jednou trefou k výhře Colorada 5:1 na ledě Minnesoty. Karel Vejmelka pomohl 23 zákroky k výhře Utahu 4:3 v prodloužení nad Winnipegem. Jakub Dobeš zastavil 28 střel při prohře Montrealu 3:4 po nájezdech v Pittsburghu.

Vegas po akcích Hertla zdramatizovalo zápas, ve kterém prohrával už 0:4. Český útočník vstřelil ve 33. minutě první gól týmu v přesilové hře, ve které se prosadil švihem z levého kruhu. Na začátku třetí třetiny Hertl tečoval střelu od modré čáry, kterou doklepl do prázdné branky Pavel Dorofejev. O dvě minuty později po chytrém pasu pražského rodáka snížil na rozdíl jednoho gólu Mitchell Marner.

Hertl byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Svou sezonní bilanci vylepšil na čtrnáct tref a třináct přihrávek z 34 utkání.

Pastrňák skóroval ve 20. minutě v přesilové hře pět na tři, ve které se prosadil střelou bez přípravy z pravého kruhu a snížil na 1:3. Další odpor Bostonu zlomila Ottawa dvěma góly v úvodu druhé třetiny. Na výhře kanadského klubu se podíleli třemi body Fabian Zetterlund (2+1), Drake Batherson (1+2) a Dylan Cozens (1+2).

Pastrňák obdržel v závěru zápasu i dvě minuty za hrubost a osobní trest, po kterém zamířil do kabin. Vše odstartoval Cozens zákrokem kolenem na obránce Bostonu Nikitu Zadorova. V dalším střídání se havířovský rodák dostal do klinče s Nickem Jensenem, po kterém skončil na ledě. Jakmile se postavil vrhnul se na něj ještě Ridly Greig a poprali se. Pastrňák si před vhazováním ještě vyměnil pár slov i s kapitánem soupeře Brady Tkachukem, který byl na střídačce.

Nečas dal gól ve druhém utkání za sebou. Český útočník otevřel skóre v závěru úvodní třetiny pohotovou střelou z předbrankového prostoru.

KonecLIVE Po prodl.
32

KonecLIVE
15

KonecLIVE
26

KonecLIVE
51

KonecLIVE
21

KonecLIVE
13

KonecLIVE Sam. nájezdy
43

KonecLIVE Po prodl.
43

KonecLIVE
43

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton233962371
2.Nathan MacKinnonColorado3031613545
3.Macklin CelebriniSan Jose1836543612
4.Leon DraisaitlEdmonton173552379
5.Mikko RantanenDallas143549360
6.Martin NečasColorado1630463534
7.Jason RobertsonDallas2321443717
8.Connor BedardChicago192544318
9.Kyle ConnorWinnipeg172744357
10.Matt BoldyMinnesota2221433712

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina35148310119:10147
2Detroit37165313116:11945
3Washington36181512114:9643
4Montreal36127512117:12243
5Islanders36136413105:10342
6Tampa35163313113:9441
7Flyers34107710103:9941
8Boston37146116120:12041
9Devils36137115102:10841
10Ottawa35135413117:11040
11Florida35163214112:11240
12Rangers3811741697:10240
13Pittsburgh35132911107:11339
14Buffalo35125414109:11538
15Toronto35114515109:11835
16Columbus3577615105:12434
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3524272141:8059
    2Dallas3721457133:9755
    3Minnesota37166510115:9649
    4Anaheim36138213128:12344
    5Vegas34124108103:10242
    6Edmonton37135613125:12742
    7Utah38135317116:11139
    8Kings3410591088:9039
    9San Jose3698316107:12237
    10St. Louis3714081594:12736
    11Calgary3612341797:10834
    12Nashville35114416100:11934
    13Winnipeg35132317103:10733
    14Vancouver35105317101:11733
    15Chicago3512161698:11132
    16Seattle Kraken338561483:10432

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů