Hertlovy tři body nestačily. Pastrňák skóroval u debaklu, Nečas se prosadil
Tomáš Hertl neodvrátil v NHL gólem a dvěma přihrávkami prohru hokejistům Vegas 3:4 v Edmontonu. Branka Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy nestačila Bostonu, který doma podlehl Ottawě 2:6. Nečas přispěl jednou trefou k výhře Colorada 5:1 na ledě Minnesoty. Karel Vejmelka pomohl 23 zákroky k výhře Utahu 4:3 v prodloužení nad Winnipegem. Jakub Dobeš zastavil 28 střel při prohře Montrealu 3:4 po nájezdech v Pittsburghu.
Vegas po akcích Hertla zdramatizovalo zápas, ve kterém prohrával už 0:4. Český útočník vstřelil ve 33. minutě první gól týmu v přesilové hře, ve které se prosadil švihem z levého kruhu. Na začátku třetí třetiny Hertl tečoval střelu od modré čáry, kterou doklepl do prázdné branky Pavel Dorofejev. O dvě minuty později po chytrém pasu pražského rodáka snížil na rozdíl jednoho gólu Mitchell Marner.
Hertl byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Svou sezonní bilanci vylepšil na čtrnáct tref a třináct přihrávek z 34 utkání.
Pastrňák skóroval ve 20. minutě v přesilové hře pět na tři, ve které se prosadil střelou bez přípravy z pravého kruhu a snížil na 1:3. Další odpor Bostonu zlomila Ottawa dvěma góly v úvodu druhé třetiny. Na výhře kanadského klubu se podíleli třemi body Fabian Zetterlund (2+1), Drake Batherson (1+2) a Dylan Cozens (1+2).
Pastrňák obdržel v závěru zápasu i dvě minuty za hrubost a osobní trest, po kterém zamířil do kabin. Vše odstartoval Cozens zákrokem kolenem na obránce Bostonu Nikitu Zadorova. V dalším střídání se havířovský rodák dostal do klinče s Nickem Jensenem, po kterém skončil na ledě. Jakmile se postavil vrhnul se na něj ještě Ridly Greig a poprali se. Pastrňák si před vhazováním ještě vyměnil pár slov i s kapitánem soupeře Brady Tkachukem, který byl na střídačce.
Nečas dal gól ve druhém utkání za sebou. Český útočník otevřel skóre v závěru úvodní třetiny pohotovou střelou z předbrankového prostoru.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|23
|39
|62
|37
|1
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|30
|31
|61
|35
|45
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|18
|36
|54
|36
|12
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|35
|52
|37
|9
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|14
|35
|49
|36
|0
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|16
|30
|46
|35
|34
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|23
|21
|44
|37
|17
|8.
|Connor Bedard
Chicago
|19
|25
|44
|31
|8
|9.
|Kyle Connor
Winnipeg
|17
|27
|44
|35
|7
|10.
|Matt Boldy
Minnesota
|22
|21
|43
|37
|12
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|35
|14
|8
|3
|10
|119:101
|47
|2
Detroit
|37
|16
|5
|3
|13
|116:119
|45
|3
Washington
|36
|18
|1
|5
|12
|114:96
|43
|4
Montreal
|36
|12
|7
|5
|12
|117:122
|43
|5
Islanders
|36
|13
|6
|4
|13
|105:103
|42
|6
Tampa
|35
|16
|3
|3
|13
|113:94
|41
|7
Flyers
|34
|10
|7
|7
|10
|103:99
|41
|8
Boston
|37
|14
|6
|1
|16
|120:120
|41
|9
Devils
|36
|13
|7
|1
|15
|102:108
|41
|10
Ottawa
|35
|13
|5
|4
|13
|117:110
|40
|11
Florida
|35
|16
|3
|2
|14
|112:112
|40
|12
Rangers
|38
|11
|7
|4
|16
|97:102
|40
|13
Pittsburgh
|35
|13
|2
|9
|11
|107:113
|39
|14
Buffalo
|35
|12
|5
|4
|14
|109:115
|38
|15
Toronto
|35
|11
|4
|5
|15
|109:118
|35
|16
Columbus
|35
|7
|7
|6
|15
|105:124
|34
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|35
|24
|2
|7
|2
|141:80
|59
|2
Dallas
|37
|21
|4
|5
|7
|133:97
|55
|3
Minnesota
|37
|16
|6
|5
|10
|115:96
|49
|4
Anaheim
|36
|13
|8
|2
|13
|128:123
|44
|5
Vegas
|34
|12
|4
|10
|8
|103:102
|42
|6
Edmonton
|37
|13
|5
|6
|13
|125:127
|42
|7
Utah
|38
|13
|5
|3
|17
|116:111
|39
|8
Kings
|34
|10
|5
|9
|10
|88:90
|39
|9
San Jose
|36
|9
|8
|3
|16
|107:122
|37
|10
St. Louis
|37
|14
|0
|8
|15
|94:127
|36
|11
Calgary
|36
|12
|3
|4
|17
|97:108
|34
|12
Nashville
|35
|11
|4
|4
|16
|100:119
|34
|13
Winnipeg
|35
|13
|2
|3
|17
|103:107
|33
|14
Vancouver
|35
|10
|5
|3
|17
|101:117
|33
|15
Chicago
|35
|12
|1
|6
|16
|98:111
|32
|16
Seattle Kraken
|33
|8
|5
|6
|14
|83:104
|32