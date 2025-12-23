NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou hostí Montreal, hraje i Nečas. Rittich proti Devils
Začátek vánočních svátků doprovází 13 zápasů NHL. Čeští útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha nastupují za Boston proti Montrealu. Do akce jde také Martin Nečas, který s Coloradem čelí Utahu s krajanským duem gólmanů Karel Vejmelka – Vítek Vaněček. Další šanci v brance New York Islanders dostává David Rittich proti New Jersey (Ondřej Palát). Tomáš Hertl v Las Vegas hostí svůj bývalý klub ze San Jose. Edmonton v atraktivní bitvě o Albertu bojuje s Calgary. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|23
|39
|62
|37
|1
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|30
|31
|61
|35
|45
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|18
|36
|54
|36
|12
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|17
|35
|52
|37
|9
|5.
|Mikko Rantanen
Dallas
|14
|35
|49
|36
|0
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|16
|30
|46
|35
|34
|7.
|Nikita Kučerov
Tampa
|13
|32
|45
|33
|10
|8.
|Jason Robertson
Dallas
|23
|21
|44
|37
|17
|9.
|Connor Bedard
Chicago
|19
|25
|44
|31
|8
|10.
|Kyle Connor
Winnipeg
|17
|27
|44
|35
|7
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|35
|14
|8
|3
|10
|119:101
|47
|2
Detroit
|37
|16
|5
|3
|13
|116:119
|45
|3
Tampa
|36
|17
|3
|3
|13
|117:95
|43
|4
Washington
|36
|18
|1
|5
|12
|114:96
|43
|5
Flyers
|35
|11
|7
|7
|10
|108:101
|43
|6
Montreal
|36
|12
|7
|5
|12
|117:122
|43
|7
Islanders
|36
|13
|6
|4
|13
|105:103
|42
|8
Boston
|37
|14
|6
|1
|16
|120:120
|41
|9
Devils
|36
|13
|7
|1
|15
|102:108
|41
|10
Ottawa
|35
|13
|5
|4
|13
|117:110
|40
|11
Florida
|35
|16
|3
|2
|14
|112:112
|40
|12
Rangers
|38
|11
|7
|4
|16
|97:102
|40
|13
Pittsburgh
|35
|13
|2
|9
|11
|107:113
|39
|14
Buffalo
|35
|12
|5
|4
|14
|109:115
|38
|15
Columbus
|36
|8
|7
|6
|15
|108:125
|36
|16
Toronto
|35
|11
|4
|5
|15
|109:118
|35
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|35
|24
|2
|7
|2
|141:80
|59
|2
Dallas
|37
|21
|4
|5
|7
|133:97
|55
|3
Minnesota
|37
|16
|6
|5
|10
|115:96
|49
|4
Anaheim
|37
|13
|8
|2
|14
|129:126
|44
|5
Vegas
|34
|12
|4
|10
|8
|103:102
|42
|6
Edmonton
|37
|13
|5
|6
|13
|125:127
|42
|7
Utah
|38
|13
|5
|3
|17
|116:111
|39
|8
Kings
|35
|10
|5
|9
|11
|89:93
|39
|9
San Jose
|36
|9
|8
|3
|16
|107:122
|37
|10
St. Louis
|38
|14
|0
|8
|16
|95:131
|36
|11
Calgary
|36
|12
|3
|4
|17
|97:108
|34
|12
Nashville
|35
|11
|4
|4
|16
|100:119
|34
|12
Seattle Kraken
|34
|9
|5
|6
|14
|86:105
|34
|14
Winnipeg
|35
|13
|2
|3
|17
|103:107
|33
|15
Vancouver
|36
|10
|5
|3
|18
|103:122
|33
|16
Chicago
|35
|12
|1
|6
|16
|98:111
|32