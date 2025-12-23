NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou hostí Montreal, hraje i Nečas. Rittich proti Devils

Předplatné

Začátek vánočních svátků doprovází 13 zápasů NHL. Čeští útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha nastupují za Boston proti Montrealu. Do akce jde také Martin Nečas, který s Coloradem čelí Utahu s krajanským duem gólmanů Karel Vejmelka – Vítek Vaněček. Další šanci v brance New York Islanders dostává David Rittich proti New Jersey (Ondřej Palát). Tomáš Hertl v Las Vegas hostí svůj bývalý klub ze San Jose. Edmonton v atraktivní bitvě o Albertu bojuje s Calgary. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.  

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.044.063.25Detail
LIVE
--Tipsport2.34.132.72Detail
LIVE
--Tipsport2.054.233.11Detail
LIVE
--Tipsport2.754.12.29Detail
LIVE
--Tipsport2.824.012.27Detail
LIVE
--Tipsport2.174.172.91Detail
LIVE
--Tipsport1.924.273.45Detail
LIVE
--Tipsport2.674.022.38Detail
LIVE
--Tipsport1.674.664.31Detail
LIVE
--Tipsport1.994.173.31Detail
LIVE
--Tipsport1.784.363.93Detail
LIVE
--Tipsport1.734.354.2Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton233962371
2.Nathan MacKinnonColorado3031613545
3.Macklin CelebriniSan Jose1836543612
4.Leon DraisaitlEdmonton173552379
5.Mikko RantanenDallas143549360
6.Martin NečasColorado1630463534
7.Nikita KučerovTampa1332453310
8.Jason RobertsonDallas2321443717
9.Connor BedardChicago192544318
10.Kyle ConnorWinnipeg172744357

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina35148310119:10147
2Detroit37165313116:11945
3Tampa36173313117:9543
4Washington36181512114:9643
5Flyers35117710108:10143
6Montreal36127512117:12243
7Islanders36136413105:10342
8Boston37146116120:12041
9Devils36137115102:10841
10Ottawa35135413117:11040
11Florida35163214112:11240
12Rangers3811741697:10240
13Pittsburgh35132911107:11339
14Buffalo35125414109:11538
15Columbus3687615108:12536
16Toronto35114515109:11835
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3524272141:8059
    2Dallas3721457133:9755
    3Minnesota37166510115:9649
    4Anaheim37138214129:12644
    5Vegas34124108103:10242
    6Edmonton37135613125:12742
    7Utah38135317116:11139
    8Kings3510591189:9339
    9San Jose3698316107:12237
    10St. Louis3814081695:13136
    11Calgary3612341797:10834
    12Nashville35114416100:11934
    12Seattle Kraken349561486:10534
    14Winnipeg35132317103:10733
    15Vancouver36105318103:12233
    16Chicago3512161698:11132

