Rittich hvězdou proti Devils! Pastrňák mírnil vysokou prohru, Hertl dal gól „svým“ Sharks

David Rittich opět září při další příležitosti v brance New York Islanders
Hokejisté Bostonu se radují z gólu Morgana Geekieho
Český útočník Martin Nečas (vpravo) měl velký podíl na další trefě parťáka Nathana MacKinnona
David Pastrňák v dresu Bostonu
Útočník Colorada Martin Nečas v zápase proti Winnipegu vráží do soupeře
David Pastrňák v dresu Bostonu proti Ottawě
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
David Pastrňák v dresu Bostonu proti Ottawě
iSport.cz, ČTK
NHL
Další šance, další skvělý výkon! Český brankář David Rittich dovedl 31 zákroky hokejisty New York Islanders k výhře 2:1 nad New Jersey a byl zvolen první hvězdou úterního zápasu NHL. David Pastrňák jednou asistencí jen zmírnil vysokou porážku Bostonu s Montrealem 2:6. Tomáš Hertl gólem přispěl Vegas k demolici 7:2 svého bývalého klubu ze San Jose.

Třiatřicetiletý Rittich inkasoval pouze v 16. minutě, kdy ho střelou z mezikruží překonal obránce Devils Brett Pesce. Pak už úřadovali pouze hokejisté Islanders. Po polovině utkání srovnal za domácí tým sedmou trefou v sezoně Simon Holmström.

Pětasedmdesát sekund před třetí sirénou zajistil Ostrovanům dva body kanadský obránce Pelech po závaru před brankou Jacoba Markströma. Klub z Long Islandu vyhrál po třech porážkách a Štědrý večer prožije na pátém místě velmi vyrovnané Východní konference NHL.

Třetí nejproduktivnější Čech v historii zámořské soutěže Pastrňák si šestadvacátou asistenci v sezoně připsal 18 sekund před koncem první třetiny. Po jeho pobídce dostal Bruins do vedení 2:1 v početní převaze Alex Steeves.

Hosté z Montrealu ale vyrovnali a v třetí třetině nasázeli gólmanovi Jeremymu Swaymanovi čtyři branky. Stejným poměrem prohrál Boston i v předchozím utkání s Ottawou.

Pavel Zacha odehrál za Bruins přes 15 minut. V brankovišti Canadiens dostal před Jakubem Dobešem přednost jednadvacetiletý Jacob Fowler, který zneškodnil 26 střel.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton234467382
2.Nathan MacKinnonColorado3031613645
3.Leon DraisaitlEdmonton203555389
4.Macklin CelebriniSan Jose1936553712
5.Mikko RantanenDallas143751370
6.Martin NečasColorado1630463634
7.Jason RobertsonDallas2322453815
8.Nikita KučerovTampa1332453310
9.Connor BedardChicago192544318
10.Kyle ConnorWinnipeg172744357

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina36148311121:10647
2Detroit38166313120:12247
3Flyers36127710111:10245
4Montreal37137512123:12445
5Islanders37146413107:10444
6Tampa36173313117:9543
7Washington37181513117:10343
8Florida36173214117:11442
9Rangers39127416104:10542
10Ottawa36135513119:11341
11Boston38146117122:12641
12Devils37137116103:11041
13Buffalo36126414112:11740
14Pittsburgh36132912110:11939
15Toronto36124515115:12137
16Columbus3687615108:12536
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3625272142:8061
    2Dallas3821467136:10156
    3Minnesota38166610117:9950
    4Vegas35134108110:10444
    5Anaheim37138214129:12644
    6Edmonton38145613130:12844
    7Utah39135318116:11239
    8Kings3610591291:9639
    9San Jose3798317109:12937
    10Nashville36115416103:12136
    10Seattle Kraken3510561489:10736
    12St. Louis3814081695:13136
    13Calgary3712341898:11334
    14Winnipeg35132317103:10733
    15Vancouver36105318103:12233
    16Chicago3612161799:11432

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

