NHL ONLINE: Rittich ve formě chytá proti Columbusu, hraje i Philadelphia

Nejlepší hokejová liga světa pokračuje už o nedělním večeru soubojem mezi New York Islanders a Columbus Blue Jackets, kde mezi třemi tyčemi by se měl objevit opět v kádru z Long Islandu David Rittich. Philadelphia s Danielem Vladařem hraje v noci se Seattlem. Všechny zápasy NHL sledujte ONLINE na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
11

Sledujte on-lineLIVE
10

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton244468392
2.Nathan MacKinnonColorado3133643747
3.Macklin CelebriniSan Jose2037573813
4.Leon DraisaitlEdmonton203656398
5.Mikko RantanenDallas153954382
6.Martin NečasColorado1830483737
7.Nikita KučerovTampa1532473412
8.Kirill KaprizovMinnesota232346394
9.Wyatt JohnstonDallas212546391
10.Kyle ConnorWinnipeg182846368

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina37158311126:10849
2Detroit39166314122:12747
3Islanders38156413109:10446
4Tampa37183313121:9745
5Washington38182513121:10645
6Flyers36127710111:10245
7Montreal37137512123:12445
8Florida37173215119:11842
9Buffalo37136414116:11842
10Rangers40127417104:10742
11Devils38137216106:11442
12Ottawa37135514124:12041
13Boston39146118123:13041
14Toronto37134515122:12639
15Pittsburgh36132912110:11939
16Columbus3687615108:12536
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado3725372148:8563
    2Dallas3921477139:10557
    3Minnesota39167610121:10252
    4Vegas36134118115:11045
    5Edmonton39145614132:13144
    6Anaheim38138215130:13244
    7Kings3711591297:9741
    8Utah39135318116:11239
    9San Jose38108317115:13239
    10St. Louis3915081698:13338
    11Calgary38133418101:11536
    12Seattle Kraken3510561489:10736
    13Nashville37115417105:12436
    14Winnipeg36132417106:11134
    15Chicago37122617103:11734
    16Vancouver37105319106:12833

