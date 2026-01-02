Hlas z Edmontonu: Tomáška chápu, uvažoval logicky. I kvůli šanci na olympiádu
Čtvrt roku šichty v novém světě a pak zpátky tam, kde to zná. Kde se mu extrémně daří. A kde ho asi i víc chápou. David Tomášek opustil kabinu Connora McDavida a tribuny stánků NHL, aby se vrátil do pravidelného vytížení oblíbeného Färjestadu. „Není důvod, aby si něco vyčítal," tvrdí v rozhovoru pro iSport Premium Ladislav Šmíd, někdejší dlouholetý obránce Edmontonu a nyní rozvojový kouč tamních Oil Kings.
Ladislav Šmíd zná do detailu ovzduší v Hockeytownu v provincii Alberta, kde je hokej číslo jedna, dva i pět. Právě tady si 29letý David Tomášek plánoval splnit sny. Začátek vycházel dobře, radost však postupně vyšuměla. Dnes už je mistr světa z Prahy zpět v Karlstadu, kde za místní BK Färjestad stihl odehrát první ligový duel. Zatím bez bodu.
Zarazil vás Tomáškův postup, anebo jste ho očekával?
„Popravdě, s Davidem jsem se o tom bavil u nás doma na večeři, to bylo dvaadvacátého. Takže jsem to nečekal, nastínil mi, co má v plánu.“
Čili vás nepřekvapil?
„Nedivím se jeho rozhodnutí. Už vzhledem k olympiádě potřebuje zápasové vytížení. Pokud chce mít šanci na nominaci, musí pravidelně hrát. Předpokládám, že proběhla komunikace mezi ním a Radimem Rulíkem. Nakonec jde podle mě o nejlepší řešení pro obě strany. Tomas byl poslední dobou zdravým náhradníkem, co sleduje zápasy z tribuny. Vrátil se do prostředí, kde to dobře zná, kde má velké jméno a nejspíš si i hodně zahraje. Berme to i my jako velmi dobrou zprávu pro český nároďák a jeho šance na olympiádě.“
Opouštět NHL není nikdy jednoduché, v jeho případě je pravděpodobné, že už se do ní nevrátí. Jak byste postupoval vy? Zkusil byste se ještě kousnout?