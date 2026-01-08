Předplatné

Palát na odstřel? -5 za deset minut na ledě, fanoušci Devils chtějí Čecha mimo sestavu

Útočník New Jersey Devils Ondřej Palát prožívá v NHL hodně nepovedenou sezonu
Útočník New Jersey Devils Ondřej Palát prožívá v NHL hodně nepovedenou sezonu
Útočník New Jersey Devils Ondřej Palát prožívá v NHL hodně nepovedenou sezonu
Ondřej Palát se prosadil poprvé v sezoně a pomohl Devils k výhře nad Montrealem
Ondřej Palát v akci proti Vancouveru
Ondřej Palát slaví gól proti Columbusu
Ondřej Palát v akci proti Vancouveru
Zkušený útočník Ondřej Palát vstřelil svůj první gól v sezoně až ve 14. utkání
Útočník New Jersey Devils Ondřej Palát prožívá v NHL hodně nepovedenou sezonu
8
Fotogalerie
Filip Ardon
NHL
Dlouho se počítalo s tím, že by mohl nastoupit na olympiádě v první lajně vedle Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou. Ondřej Palát dohrával se zmíněnou dvojicí ve zlaté Praze, do Milána byl nominovaný jako jeden z prvních šesti vyvolených. Sezona NHL ho ale nepotkala v ideálním rozpoložení. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu neboduje, herní nepohodu podtrhla středeční drtivá porážka 0:9 s New York Islanders. Čech zblízka sledoval hned pět inkasovaných branek.

Zažili večer hrůzy. New Jersey v noci z úterý na středu zasypalo branku Islanders 46 střelami, ale gólmana nepřekonalo ani jednou. Z 24 pokusů soupeře naopak inkasovalo hned devětkrát a ze zápasu proti rivalovi odjíždělo s ostudnou porážkou. „Je snadné se po takovém zápase nechat unést emocemi. Ale důležité je soustředit se na to, jak odpovíme,“ velel trenér Sheldon Keefe.

Z celé sestavy Devils zůstal na nule ve statistice účasti na ledě pouze útočník Arsenij Gricjuk, na nejhorší hodnotě skončil Ondřej Palát. Za pouhých 9 minut a 39 sekund na ledě byl u pěti obdržených branek. V úvodní části se Islanders radovali při jeho prvních dvou střídáních. Když byl Čech při prvním pobytu na ledě ve druhé třetině znovu u inkasovaného gólu, kouč ho až do další přestávky nechal mimo hru. Na led se Palát vrátil až ve třetím dějství.

„Nejsme spokojení s posledním zápasem, nejsme spokojení s týmem a máme omezené možnosti, co můžeme udělat, abychom to trochu promíchali,“ vyprávěl Keefe po nadcházejícím tréninku. Řada fanoušků Devils by si přála vidět mimo sestavu právě čtyřiatřicetiletého Čecha. „Už by nikdy neměl obléct dres Devils. Ať se vzdá no trade klauzule, nebo kouká z tribuny,“ objevilo se drsně na síti X.

Trejd? Nevím o tom

Paláta by ze sestavy mohl vyšoupnout Paul Cotter, který vynechal poslední tři duely. „Přivést ho zpátky, dát mu šanci vrátit se do sestavy a hrát v dobré lajně. Chci vidět, co může přinést. Má dovednosti, aby něco změnil,“ prohlašoval Keefe, ale neprozradil, koho by Cotter mohl nahradit.

Proti Palátovi hovoří čísla. Čech stačil za 43 zápasů posbírat jen osm bodů (2+6) a jeho průměrný odehraný čas se pohybuje pod 13 minutami za utkání. To je od hráče, který až do konce příštího ročníku pobírá 6 milionů dolarů za sezonu, málo.

I proto se jen před pár týdny za mořem hlasitě hovořilo o Palátově možném trejdu. „Nevím o tom. Generální manažer se mnou o ničem takovém nemluvil,“ dementoval zprávy sám Palát krátce před Vánoci. Velkou překážkou pro případnou výměnu je vysoká hodnota smlouvy i klauzule, podle níž si může vybrat pouhých deset celků, do nichž může být vytrejdován.

Palátovy statistiky zatím může se znepokojením sledovat i reprezentační kouč Radim Rulík. Zkušeného křídelníka vybral do olympijské nominace v první várce hráčů už v červnu. Pravdou zůstává, že Palátův přínos je i jinde než v pouhém sbírání bodů. Rodák z Frýdku-Místku proslul už v Tampě jako bojovník, jenž dopomohl ke dvěma triumfům také kvalitní defenzivou. O to víc teď šokuje bilance -5 z pouhých 14 pobytů na ledě. Prostředí národního týmu však může dát Palátovi nový impuls.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa42215313146:11255
2Carolina43179314147:13155
3Montreal43159613145:14254
4Detroit44187415136:14154
5Islanders43168415129:12052
6Flyers41157712129:11851
7Washington44202616143:12950
8Pittsburgh41164912135:13149
9Buffalo41166415130:12948
10Toronto42164715141:13947
11Florida42193317130:13447
12Rangers44137618116:12046
13Boston43157219137:14346
14Devils43157219114:13346
15Ottawa42155517137:13745
16Columbus42117717129:14243
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4228374167:9769
    2Dallas44224810153:12460
    3Minnesota44187811140:11958
    4Edmonton43165616145:14548
    5Vegas411351211128:12948
    6Seattle Kraken41146714115:12047
    7San Jose431210318136:15147
    8Kings421261014114:11746
    9Utah44156320133:12545
    10Anaheim43138319145:15845
    11Chicago43144718125:13743
    12Nashville42145419120:14242
    13St. Louis44170819110:15342
    14Calgary43144421113:13040
    15Vancouver42106521120:14837
    16Winnipeg41132521118:13035

