Palát na odstřel? -5 za deset minut na ledě, fanoušci Devils chtějí Čecha mimo sestavu
Dlouho se počítalo s tím, že by mohl nastoupit na olympiádě v první lajně vedle Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou. Ondřej Palát dohrával se zmíněnou dvojicí ve zlaté Praze, do Milána byl nominovaný jako jeden z prvních šesti vyvolených. Sezona NHL ho ale nepotkala v ideálním rozpoložení. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu neboduje, herní nepohodu podtrhla středeční drtivá porážka 0:9 s New York Islanders. Čech zblízka sledoval hned pět inkasovaných branek.
Zažili večer hrůzy. New Jersey v noci z úterý na středu zasypalo branku Islanders 46 střelami, ale gólmana nepřekonalo ani jednou. Z 24 pokusů soupeře naopak inkasovalo hned devětkrát a ze zápasu proti rivalovi odjíždělo s ostudnou porážkou. „Je snadné se po takovém zápase nechat unést emocemi. Ale důležité je soustředit se na to, jak odpovíme,“ velel trenér Sheldon Keefe.
Z celé sestavy Devils zůstal na nule ve statistice účasti na ledě pouze útočník Arsenij Gricjuk, na nejhorší hodnotě skončil Ondřej Palát. Za pouhých 9 minut a 39 sekund na ledě byl u pěti obdržených branek. V úvodní části se Islanders radovali při jeho prvních dvou střídáních. Když byl Čech při prvním pobytu na ledě ve druhé třetině znovu u inkasovaného gólu, kouč ho až do další přestávky nechal mimo hru. Na led se Palát vrátil až ve třetím dějství.
„Nejsme spokojení s posledním zápasem, nejsme spokojení s týmem a máme omezené možnosti, co můžeme udělat, abychom to trochu promíchali,“ vyprávěl Keefe po nadcházejícím tréninku. Řada fanoušků Devils by si přála vidět mimo sestavu právě čtyřiatřicetiletého Čecha. „Už by nikdy neměl obléct dres Devils. Ať se vzdá no trade klauzule, nebo kouká z tribuny,“ objevilo se drsně na síti X.
Trejd? Nevím o tom
Paláta by ze sestavy mohl vyšoupnout Paul Cotter, který vynechal poslední tři duely. „Přivést ho zpátky, dát mu šanci vrátit se do sestavy a hrát v dobré lajně. Chci vidět, co může přinést. Má dovednosti, aby něco změnil,“ prohlašoval Keefe, ale neprozradil, koho by Cotter mohl nahradit.
Proti Palátovi hovoří čísla. Čech stačil za 43 zápasů posbírat jen osm bodů (2+6) a jeho průměrný odehraný čas se pohybuje pod 13 minutami za utkání. To je od hráče, který až do konce příštího ročníku pobírá 6 milionů dolarů za sezonu, málo.
I proto se jen před pár týdny za mořem hlasitě hovořilo o Palátově možném trejdu. „Nevím o tom. Generální manažer se mnou o ničem takovém nemluvil,“ dementoval zprávy sám Palát krátce před Vánoci. Velkou překážkou pro případnou výměnu je vysoká hodnota smlouvy i klauzule, podle níž si může vybrat pouhých deset celků, do nichž může být vytrejdován.
Palátovy statistiky zatím může se znepokojením sledovat i reprezentační kouč Radim Rulík. Zkušeného křídelníka vybral do olympijské nominace v první várce hráčů už v červnu. Pravdou zůstává, že Palátův přínos je i jinde než v pouhém sbírání bodů. Rodák z Frýdku-Místku proslul už v Tampě jako bojovník, jenž dopomohl ke dvěma triumfům také kvalitní defenzivou. O to víc teď šokuje bilance -5 z pouhých 14 pobytů na ledě. Prostředí národního týmu však může dát Palátovi nový impuls.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|42
|21
|5
|3
|13
|146:112
|55
|2
Carolina
|43
|17
|9
|3
|14
|147:131
|55
|3
Montreal
|43
|15
|9
|6
|13
|145:142
|54
|4
Detroit
|44
|18
|7
|4
|15
|136:141
|54
|5
Islanders
|43
|16
|8
|4
|15
|129:120
|52
|6
Flyers
|41
|15
|7
|7
|12
|129:118
|51
|7
Washington
|44
|20
|2
|6
|16
|143:129
|50
|8
Pittsburgh
|41
|16
|4
|9
|12
|135:131
|49
|9
Buffalo
|41
|16
|6
|4
|15
|130:129
|48
|10
Toronto
|42
|16
|4
|7
|15
|141:139
|47
|11
Florida
|42
|19
|3
|3
|17
|130:134
|47
|12
Rangers
|44
|13
|7
|6
|18
|116:120
|46
|13
Boston
|43
|15
|7
|2
|19
|137:143
|46
|14
Devils
|43
|15
|7
|2
|19
|114:133
|46
|15
Ottawa
|42
|15
|5
|5
|17
|137:137
|45
|16
Columbus
|42
|11
|7
|7
|17
|129:142
|43
|1
Colorado
|42
|28
|3
|7
|4
|167:97
|69
|2
Dallas
|44
|22
|4
|8
|10
|153:124
|60
|3
Minnesota
|44
|18
|7
|8
|11
|140:119
|58
|4
Edmonton
|43
|16
|5
|6
|16
|145:145
|48
|5
Vegas
|41
|13
|5
|12
|11
|128:129
|48
|6
Seattle Kraken
|41
|14
|6
|7
|14
|115:120
|47
|7
San Jose
|43
|12
|10
|3
|18
|136:151
|47
|8
Kings
|42
|12
|6
|10
|14
|114:117
|46
|9
Utah
|44
|15
|6
|3
|20
|133:125
|45
|10
Anaheim
|43
|13
|8
|3
|19
|145:158
|45
|11
Chicago
|43
|14
|4
|7
|18
|125:137
|43
|12
Nashville
|42
|14
|5
|4
|19
|120:142
|42
|13
St. Louis
|44
|17
|0
|8
|19
|110:153
|42
|14
Calgary
|43
|14
|4
|4
|21
|113:130
|40
|15
Vancouver
|42
|10
|6
|5
|21
|120:148
|37
|16
Winnipeg
|41
|13
|2
|5
|21
|118:130
|35