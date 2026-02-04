NHL ONLINE: Pastrňák hraje na Floridě, Hertl vs. Hronek. Klapka ve šlágru
Gudas: Stát se může cokoliv. Do Milána beru rodinu, dcera tam bude pracovně • Zdroj: isportTV
V NHL před Hrami v Itálii zajíždí Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou na Floridu. Tomáš Hertl se s Vegas představuje v duelu proti Vancouveru s Filipem Hronkem a Davidem Kämpfem. Adam Klapka a jeho Calgary zápolí ve šlágru s Edmontonem. Nastoupí Martin Nečas v dresu Colorada po zranění? Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|34
|61
|95
|57
|11
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|40
|51
|91
|54
|44
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|29
|61
|90
|51
|29
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|28
|53
|81
|54
|11
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|27
|51
|78
|54
|11
|6.
|David Pastrňák
Boston
|22
|48
|70
|51
|6
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|32
|37
|69
|57
|10
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|20
|48
|68
|53
|2
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|27
|40
|67
|55
|2
|10.
|Nick Suzuki
Montreal
|18
|47
|65
|56
|25
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|54
|27
|9
|4
|14
|193:139
|76
|2
Carolina
|56
|25
|10
|6
|15
|195:163
|76
|3
Detroit
|57
|23
|10
|6
|18
|173:171
|72
|4
Buffalo
|56
|26
|6
|6
|18
|193:171
|70
|5
Montreal
|56
|20
|11
|8
|17
|194:186
|70
|6
Pittsburgh
|55
|24
|4
|12
|15
|187:167
|68
|7
Boston
|56
|24
|8
|4
|20
|191:177
|68
|8
Islanders
|57
|21
|10
|5
|21
|166:161
|67
|9
Washington
|58
|23
|5
|7
|23
|185:175
|63
|10
Columbus
|55
|19
|9
|7
|20
|175:177
|63
|11
Toronto
|57
|19
|8
|9
|21
|188:194
|63
|12
Ottawa
|56
|22
|5
|7
|22
|189:183
|61
|13
Flyers
|55
|18
|7
|10
|20
|166:178
|60
|14
Florida
|55
|23
|5
|3
|24
|168:181
|59
|15
Devils
|56
|18
|10
|2
|26
|145:172
|58
|16
Rangers
|56
|14
|8
|6
|28
|151:178
|50
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|54
|33
|3
|9
|9
|208:136
|81
|2
Minnesota
|57
|21
|12
|10
|14
|190:164
|76
|3
Dallas
|56
|27
|6
|9
|14
|188:156
|75
|4
Vegas
|55
|18
|7
|14
|16
|182:176
|64
|5
Edmonton
|57
|21
|7
|8
|21
|195:190
|64
|6
Anaheim
|56
|18
|12
|3
|23
|185:195
|63
|7
Utah
|56
|22
|7
|4
|23
|179:156
|62
|8
Seattle Kraken
|55
|20
|6
|9
|20
|158:163
|61
|9
Kings
|54
|14
|9
|14
|17
|143:153
|60
|10
San Jose
|54
|16
|11
|4
|23
|169:189
|58
|11
Nashville
|55
|19
|7
|6
|23
|162:188
|58
|12
Chicago
|56
|17
|5
|9
|25
|154:181
|53
|13
Winnipeg
|55
|20
|2
|8
|25
|159:170
|52
|14
Calgary
|55
|18
|4
|6
|27
|138:166
|50
|15
St. Louis
|56
|19
|1
|9
|27
|143:198
|49
|16
Vancouver
|56
|12
|6
|6
|32
|147:205
|42