NHL ONLINE: Pastrňák hraje na Floridě, Hertl vs. Hronek. Klapka ve šlágru

Gudas: Stát se může cokoliv. Do Milána beru rodinu, dcera tam bude pracovně • Zdroj: isportTV
V NHL před Hrami v Itálii zajíždí Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou na Floridu. Tomáš Hertl se s Vegas představuje v duelu proti Vancouveru s Filipem Hronkem a Davidem Kämpfem. Adam Klapka a jeho Calgary zápolí ve šlágru s Edmontonem. Nastoupí Martin Nečas v dresu Colorada po zranění? Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3461955711
2.Nathan MacKinnonColorado4051915444
3.Nikita KučerovTampa2961905129
4.Macklin CelebriniSan Jose2853815411
5.Leon DraisaitlEdmonton2751785411
6.David PastrňákBoston224870516
7.Kirill KaprizovMinnesota3237695710
8.Mikko RantanenDallas204868532
9.Mark ScheifeleWinnipeg274067552
10.Nick SuzukiMontreal1847655625

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa54279414193:13976
2Carolina562510615195:16376
3Detroit572310618173:17172
4Buffalo56266618193:17170
5Montreal562011817194:18670
6Pittsburgh552441215187:16768
7Boston56248420191:17768
8Islanders572110521166:16167
9Washington58235723185:17563
10Columbus55199720175:17763
11Toronto57198921188:19463
12Ottawa56225722189:18361
13Flyers551871020166:17860
14Florida55235324168:18159
15Devils561810226145:17258
16Rangers56148628151:17850
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5433399208:13681
    2Minnesota5721121014190:16476
    3Dallas56276914188:15675
    4Vegas551871416182:17664
    5Edmonton57217821195:19064
    6Anaheim561812323185:19563
    7Utah56227423179:15662
    8Seattle Kraken55206920158:16361
    9Kings541491417143:15360
    10San Jose541611423169:18958
    11Nashville55197623162:18858
    12Chicago56175925154:18153
    13Winnipeg55202825159:17052
    14Calgary55184627138:16650
    15St. Louis56191927143:19849
    16Vancouver56126632147:20542

