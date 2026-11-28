Salátové míse blíž a blíž. Velký úspěch se nerodí hned, uvědomuje si kapitán Berdych
PŘÍMO Z BOLONI | Ve ztichlé šatně po semifinálové porážce s Italy 1:2 pronesl daviscupový Tomáš Berdych proslov. Děkovný za odhodlání všech i plný víry, že stále mladý český tenisový tým je na správné cestě, aby se jednou salátové mísy dotknul. „Tohle všechno k tomu patří, velký úspěch se prostě nerodí hned,“ líčil z vlastní zkušenosti kapitán.
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Česko ztratilo semifinále Davis Cupu nejtěsnějším rozdílem – v tiebreaku třetí sady rozhodující čtyřhry. Jak to vstřebáváte?
„Strašně těžko se hledají slova. Když to dopadne takovýmhle stylem, vždycky cítíte, že to bylo strašně blízko. Klukům opravdu chyběl kousíček na to, abychom si finále zahráli, ale bohužel… Na druhou stranu je to vývoj tohohle týmu, těchhle mladých kluků, kteří mají jeden stejný cíl – chtějí ten pohár vyhrát. Každý rok se strašně zlepšují a je to vidět. Letos to bylo zase o kolo lepší… Nebo o kolo, ono si to nezaslouží to takhle říct, bylo to semifinále Davis Cupu a prostě je to vývoj. A já si myslím, že tenhle má pořád na to, aby pohár vyhrál.“
Kdybych měl křišťálovou kouli a věděl, že...
Můžete přiblížit skládání nominace pro rozhodující čtyřhru? Proč jste vsadil na Jiřího Lehečku s Tomášem Macháčem a ne na deblové specialisty?
„Určitě tam byla varianta kluků deblistů (Adam Pavlásek a Patrik Rikl), kteří hráli v Praze. S Tomášem i Jirkou jsem ale měl vykomunikované, že se rozhodnu až podle vývoje – podle toho, jak dopadnou singly a jak bude hrát Kuba (Menšík) nebo Jirka. Jirka potvrdil skvělou formu, jak přijel připravený a nachystaný, a prodal to v obou singlech. Proto to za mě byl jasně hráč číslo jedna v týmu a téhle šance jsem se nechtěl vzdát. Kluci navíc v týdnu absolvovali společný deblový trénink, kde spolu hráli právě Tomáš s Jirkou. Když jsem se o tom s Jirkou bavil a dával varianty dohromady, jako první jméno od něj padlo to Tomáše, takže i v tomhle se to nabízelo. Kdybych měl křišťálovou kouli a věděl, že když tam dám deblisty, tak vyhrají, velice rád přiznám, že jsem udělal chybu a mělo to být jinak. Jenže i když tam dáte někoho jiného, nemáte nic garantovaného. Takže si za svým rozhodnutím stojím.“
Tým se rok od roku posouvá. Věříte, že jste salátové míse čím dál blíž?
„Bylo by to krásné, kdyby se to povedlo třeba příští rok, ale na druhou stranu je to pořád sport. Všichni víme, jak je to strašně těžké a náročné a kolik věcí se musí sejít, aby byli kluci ready a povedlo se to v roce naskládat. Ale přesně tak, já tomu věřím. Vidím, že se všichni zlepšují, jsou mladí a mají před sebou ještě velký kus cesty. Variant v týmu je spousta. Nemáme jen úzkou kostru, kde by platilo, že když jeden nedejbože nemůže, už nemá kdo hrát. Síla týmu je i v tomhle směru, takže pevně věřím, že ta šance tam pořád je velká.“
Určitě v tom nechceme hledat výmluvu
Čerpáte při tomhle pohledu i z vlastní hráčské éry? S Radkem Štěpánkem jste si cestu k Davis Cupu taky museli odšlapat přes několik těžkých porážek.
„Jo, zažili jsme si to taky. Ať už nějaké baráže, prohrané finále ve Španělsku, prohrané blbé semifinále v Bělehradě. Ono to k tomu všechno fakt patří a velký úspěch se prostě nerodí hned. Samozřejmě bych byl velice rád, kdyby se to povedlo hned první nebo druhý rok, ale myslím si, že kluci pro něj udělali maximum. Nemůžu najít jediného člena týmu, kterému bych mohl něco vytknout.“
Nakolik podle vás v tak vyrovnaném zápase rozhodovalo domácí prostředí a bouřlivá kulisa italských fanoušků?
„Určitě hrálo. Velice dobře to známe z domácího prostředí, kdy je to pro nás obrovská pomoc a další člen týmu. Tady jsme samozřejmě věděli, že hrajeme v Itálii proti Italům, a určitě v tom nechceme hledat výmluvu, že kvůli tomu přišla porážka. Ale nabízí se, že když v zápase chyběl možná balon, možná dva za té správné situace, tak i tohle mohlo hrát poměrně velkou roli.“