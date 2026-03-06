Chmelař má první gól v NHL! Vaněček slaví 100. vítězství v kariéře
Český hokejový brankář Vítek Vaněček si v NHL připsal první čisté konto v sezoně a zároveň 100. výhru v kariéře. Měl šestnáct úspěšných zákroků a Mammoth porazili Philadelphii 3:0. Třicetiletý gólman byl vyhlášen druhou hvězdou čtvrtečního utkání. Dvaadvacetiletý Jaroslav Chmelař vstřelil za NY Rangers svůj první gól v NHL. Podařilo se mu to v sedmém zápase v sezoně při výhře 6:2 nad Torontem. Pavel Zacha dvěma asistencemi neodvrátil porážku Bostonu s Nashvillem 3:6.
Vaněček se v sezoně stal třetím českým brankářem, který udržel v zámořské soutěži nulu. Přidal se k Davidu Rittichovi z New York Islanders a svému kolegovi z Utahu, Karlu Vejmelkovi.
Rodák z Havlíčkova Brodu Vaněček, který v NHL chytal poprvé od 27. ledna, neinkasoval pojedenácté v kariéře. V tomto ročníku nastoupil do svého patnáctého utkání a zaznamenal čtvrtou výhru.
Do brankoviště Flyers se postavila reprezentační dvojka nedávného olympijského turnaje, Daniel Vladař. Inkasoval dvakrát a připsal si dvacet zákroků. Ve Philadelphii se blýskl také dvaadvacetiletý forvard klubu ze Salt Lake City, Dylan Guenther, jenž měl dvě asistence.
Chmelař svou premiérovou trefu v NHL zaznamenal v čase 50:27, kdy navyšoval vedení Rangers v newyorské Madison Square Garden na 4:2. Ze středního pásma nabral rychlost, natlačil se před gólmana Maple Leafs Josepha Wolla, a pokořil ho zblízka svižnou střelou do levého horního rohu.
Za Rangers, kteří bodovali ve čtvrtém zápase po sobě, si po třech bodech připsali Alexis Lafreniere a Mika Zibanejad. Toronto prohrálo pošesté v řadě a jejich hokejistům se vzdalují postupové pozice ve Východní konferenci NHL.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|35
|70
|105
|62
|12
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|41
|59
|100
|59
|54
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|32
|64
|96
|57
|29
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|33
|57
|90
|59
|13
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|30
|57
|87
|59
|8
|6.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|35
|40
|75
|62
|11
|7.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|29
|46
|75
|61
|5
|8.
|Matt Boldy
Minnesota
|35
|37
|72
|58
|18
|9.
|Jason Robertson
Dallas
|34
|38
|72
|61
|21
|10.
|Martin Nečas
Colorado
|27
|45
|72
|57
|42
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|61
|29
|10
|6
|16
|214:175
|84
|2
Tampa
|60
|29
|9
|4
|18
|211:162
|80
|3
Buffalo
|62
|31
|6
|6
|19
|214:184
|80
|4
Detroit
|62
|24
|11
|7
|20
|185:187
|77
|5
Pittsburgh
|61
|27
|4
|13
|17
|205:180
|75
|6
Montreal
|60
|22
|11
|9
|18
|213:200
|75
|7
Islanders
|63
|23
|12
|5
|23
|186:182
|75
|8
Boston
|61
|26
|8
|5
|22
|205:194
|73
|9
Columbus
|61
|22
|10
|8
|21
|196:193
|72
|10
Ottawa
|61
|24
|6
|9
|22
|205:194
|69
|11
Washington
|63
|26
|5
|7
|25
|199:189
|69
|12
Flyers
|61
|19
|9
|11
|22
|177:191
|67
|13
Toronto
|63
|19
|8
|11
|25
|200:221
|65
|14
Devils
|62
|20
|11
|2
|29
|160:186
|64
|15
Florida
|62
|24
|6
|3
|29
|188:209
|63
|16
Rangers
|61
|15
|9
|8
|29
|166:192
|56
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|60
|38
|3
|9
|10
|230:149
|91
|2
Dallas
|61
|31
|7
|9
|14
|212:165
|85
|3
Minnesota
|62
|23
|13
|10
|16
|209:180
|82
|4
Vegas
|62
|21
|8
|14
|19
|205:197
|72
|5
Anaheim
|61
|20
|14
|3
|24
|205:212
|71
|6
Utah
|62
|26
|7
|4
|25
|196:169
|70
|7
Edmonton
|62
|22
|8
|8
|24
|220:210
|68
|8
Seattle Kraken
|61
|23
|6
|9
|23
|173:179
|67
|9
San Jose
|59
|18
|12
|4
|25
|186:207
|64
|10
Kings
|61
|16
|9
|14
|22
|160:182
|64
|11
Nashville
|62
|21
|7
|8
|26
|185:213
|64
|12
Winnipeg
|61
|21
|4
|10
|26
|175:187
|60
|13
Chicago
|61
|18
|5
|10
|28
|163:195
|56
|14
Calgary
|61
|20
|4
|7
|30
|150:185
|55
|15
St. Louis
|61
|22
|1
|9
|29
|159:210
|55
|16
Vancouver
|61
|12
|6
|7
|36
|157:230
|43