Chmelař má první gól v NHL! Vaněček slaví 100. vítězství v kariéře

Zimák NHL s Radkem Gudasem: Hit na Crosbyho? Nic zákeřného. Nechceš, aby se někomu něco stalo • Zdroj: isportTV
Jaroslav Chmelař dal proti Torontu svůj první gól v NHL
Jaroslav Chmelař během utkání proti Torontu
Jaroslav Chmelař v dresu Rangers
David Pastrňák v akci proti Pittsburghu
Český brankář Daniel Vladař uzmul vítězství v dresu Philadelphie proti Torontu
Boston doma porazil Pittsburgh
ČTK, iSport.cz
NHL
Český hokejový brankář Vítek Vaněček si v NHL připsal první čisté konto v sezoně a zároveň 100. výhru v kariéře. Měl šestnáct úspěšných zákroků a Mammoth porazili Philadelphii 3:0. Třicetiletý gólman byl vyhlášen druhou hvězdou čtvrtečního utkání. Dvaadvacetiletý Jaroslav Chmelař vstřelil za NY Rangers svůj první gól v NHL. Podařilo se mu to v sedmém zápase v sezoně při výhře 6:2 nad Torontem. Pavel Zacha dvěma asistencemi neodvrátil porážku Bostonu s Nashvillem 3:6.

Vaněček se v sezoně stal třetím českým brankářem, který udržel v zámořské soutěži nulu. Přidal se k Davidu Rittichovi z New York Islanders a svému kolegovi z Utahu, Karlu Vejmelkovi.

Rodák z Havlíčkova Brodu Vaněček, který v NHL chytal poprvé od 27. ledna, neinkasoval pojedenácté v kariéře. V tomto ročníku nastoupil do svého patnáctého utkání a zaznamenal čtvrtou výhru.

Do brankoviště Flyers se postavila reprezentační dvojka nedávného olympijského turnaje, Daniel Vladař. Inkasoval dvakrát a připsal si dvacet zákroků. Ve Philadelphii se blýskl také dvaadvacetiletý forvard klubu ze Salt Lake City, Dylan Guenther, jenž měl dvě asistence.

Chmelař svou premiérovou trefu v NHL zaznamenal v čase 50:27, kdy navyšoval vedení Rangers v newyorské Madison Square Garden na 4:2. Ze středního pásma nabral rychlost, natlačil se před gólmana Maple Leafs Josepha Wolla, a pokořil ho zblízka svižnou střelou do levého horního rohu.

Za Rangers, kteří bodovali ve čtvrtém zápase po sobě, si po třech bodech připsali Alexis Lafreniere a Mika Zibanejad. Toronto prohrálo pošesté v řadě a jejich hokejistům se vzdalují postupové pozice ve Východní konferenci NHL.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35701056212
2.Nathan MacKinnonColorado41591005954
3.Nikita KučerovTampa3264965729
4.Leon DraisaitlEdmonton3357905913
5.Macklin CelebriniSan Jose305787598
6.Kirill KaprizovMinnesota3540756211
7.Mark ScheifeleWinnipeg294675615
8.Matt BoldyMinnesota3537725818
9.Jason RobertsonDallas3438726121
10.Martin NečasColorado2745725742

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina612910616214:17584
2Tampa60299418211:16280
3Buffalo62316619214:18480
4Detroit622411720185:18777
5Pittsburgh612741317205:18075
6Montreal602211918213:20075
7Islanders632312523186:18275
8Boston61268522205:19473
9Columbus612210821196:19372
10Ottawa61246922205:19469
11Washington63265725199:18969
12Flyers611991122177:19167
13Toronto631981125200:22165
14Devils622011229160:18664
15Florida62246329188:20963
16Rangers61159829166:19256
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado60383910230:14991
    2Dallas61317914212:16585
    3Minnesota6223131016209:18082
    4Vegas622181419205:19772
    5Anaheim612014324205:21271
    6Utah62267425196:16970
    7Edmonton62228824220:21068
    8Seattle Kraken61236923173:17967
    9San Jose591812425186:20764
    10Kings611691422160:18264
    11Nashville62217826185:21364
    12Winnipeg612141026175:18760
    13Chicago611851028163:19556
    14Calgary61204730150:18555
    15St. Louis61221929159:21055
    16Vancouver61126736157:23043

