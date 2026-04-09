Předplatné

Rangers padli s Buffalem, Chmelař body nezapsal. McDavid s bilancí 3+2

Jaroslav Chmelař v NHL proti Buffalu
Jaroslav Chmelař v NHL proti Buffalu
Jaroslav Chmelař skóroval proti Detroitu
Český útočník Rangers Jaroslav Chmelař v utkání proti Torontu
Český útočník Rangers Jaroslav Chmelař v utkání proti Ottawě
Jaroslav Chmelař dal gól Minnesotě
Jaroslav Chmelař dal proti Torontu svůj první gól v NHL
13
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Hokejisté Buffala porazili New York Rangers 5:3 a ve Východní konferenci NHL dál bojují o překvapivé prvenství. Výhru v Madison Square Garden řídil dvougólový Zach Benson.

Sabres skvěle vstoupili do zápasu a po devíti minutách vedli 2:0, domácí Rangers ale průběh utkání dokázali otočit. Dvěma góly k tomu přispěl druhý nejproduktivnější hráč týmu Alexis Lafreniére.

Třetí dvacetiminutovka už zase patřila hostům. T dvěma slepenými góly Alexe Tucha a Jasona Zuckera otočili skóre na svou stranu a v závěru zásluhou dvacetiletého Bensona svou čtvrtou výhru z posledních šesti zápasů potvrdili trefou do prázdné branky.

Český útočník Jaroslav Chmelař v dresu Rangers nebodoval. Rangers i proto zůstávají na chvostu Východní konference. Buffalo je druhé dva body za vedoucí Carolinou.

Edmonton porazil San Jose 5:2, Connor McDavid zaznamenal hattrick a dvě asistence.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
35Detail
LIVE
04Detail
LIVE
25Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina783614622281:233106
2Buffalo79408823275:236104
3Tampa78399624281:221102
4Montreal7832141022273:245102
5Pittsburgh783371622280:25096
6Boston7931121026264:24696
7Ottawa783561027264:24092
8Flyers7825151226233:23292
9Columbus7827121227245:24190
10Washington79346930252:24089
11Islanders782814531226:22989
12Detroit782911929228:23889
13Devils782812335219:23983
14Florida78298437233:26678
15Toronto782391432242:27978
16Rangers79249937232:24375
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado774561016290:197112
    2Dallas7835111220262:214104
    3Minnesota7830151221261:225102
    4Edmonton793191029275:26590
    5Utah773110630254:22388
    6Vegas782881626249:24188
    7Anaheim782417532257:27687
    8Nashville7827101031238:25684
    9Kings7719131926211:23683
    10San Jose772512733236:27481
    11Winnipeg772771231221:23480
    12St. Louis772941232206:24178
    13Seattle Kraken772571134214:24875
    14Calgary77257936202:24773
    15Chicago782171436202:25670
    16Vancouver77157847202:29752

      Začít diskuzi

