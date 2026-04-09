NHL ONLINE: Nečas čelí Klapkovi, Palát proti Torontu. V akci Hertl či Hronek

Martin Nečas se raduje ze své trefyZdroj: ČTK / AP / Gene J. Puskar
Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za Calgary
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařila
Velká radost Tomáše Hertl (vpravo) z gólu v dresu Vegas Golden Knights
Martin Nečas s Coloradem čelí souboji s Adamem Klapkou z Calgary. Ondřej Palát se v barvách Islanders představuje proti Torontu. Tomáš Hertl zápolí proti Seattlu a Filip Hronek s Vancouverem měří síly s Los Angeles. Hrají Anaheim i Utah. Všechny zápasy NHL sledujte ONLINE na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton47861337917
2.Nikita KučerovTampa43841277344
3.Nathan MacKinnonColorado51721237655
4.Macklin CelebriniSan Jose4266108774
5.David PastrňákBoston297099747
6.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
7.Mark ScheifeleWinnipeg346397775
8.Nick SuzukiMontreal2868967837
9.Martin NečasColorado3758957444
10.Jason RobertsonDallas4150917819

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina783614622281:233106
2Buffalo79408823275:236104
3Tampa78399624281:221102
4Montreal7832141022273:245102
5Pittsburgh783371622280:25096
6Boston7931121026264:24696
7Ottawa783561027264:24092
8Flyers7825151226233:23292
9Columbus7827121227245:24190
10Washington79346930252:24089
11Islanders782814531226:22989
12Detroit782911929228:23889
13Devils782812335219:23983
14Florida78298437233:26678
15Toronto782391432242:27978
16Rangers79249937232:24375
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado774561016290:197112
    2Dallas7835111220262:214104
    3Minnesota7830151221261:225102
    4Edmonton793191029275:26590
    5Utah773110630254:22388
    6Vegas782881626249:24188
    7Anaheim782417532257:27687
    8Nashville7827101031238:25684
    9Kings7719131926211:23683
    10San Jose772512733236:27481
    11Winnipeg772771231221:23480
    12St. Louis772941232206:24178
    13Seattle Kraken772571134214:24875
    14Calgary77257936202:24773
    15Chicago782171436202:25670
    16Vancouver77157847202:29752

