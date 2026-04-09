NHL ONLINE: Nečas čelí Klapkovi, Palát proti Torontu. V akci Hertl či Hronek
Martin Nečas s Coloradem čelí souboji s Adamem Klapkou z Calgary. Ondřej Palát se v barvách Islanders představuje proti Torontu. Tomáš Hertl zápolí proti Seattlu a Filip Hronek s Vancouverem měří síly s Los Angeles. Hrají Anaheim i Utah. Všechny zápasy NHL sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|47
|86
|133
|79
|17
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|43
|84
|127
|73
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|51
|72
|123
|76
|55
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|42
|66
|108
|77
|4
|5.
|David Pastrňák
Boston
|29
|70
|99
|74
|7
|6.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|7.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|63
|97
|77
|5
|8.
|Nick Suzuki
Montreal
|28
|68
|96
|78
|37
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|37
|58
|95
|74
|44
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|41
|50
|91
|78
|19
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|78
|36
|14
|6
|22
|281:233
|106
|2
Buffalo
|79
|40
|8
|8
|23
|275:236
|104
|3
Tampa
|78
|39
|9
|6
|24
|281:221
|102
|4
Montreal
|78
|32
|14
|10
|22
|273:245
|102
|5
Pittsburgh
|78
|33
|7
|16
|22
|280:250
|96
|6
Boston
|79
|31
|12
|10
|26
|264:246
|96
|7
Ottawa
|78
|35
|6
|10
|27
|264:240
|92
|8
Flyers
|78
|25
|15
|12
|26
|233:232
|92
|9
Columbus
|78
|27
|12
|12
|27
|245:241
|90
|10
Washington
|79
|34
|6
|9
|30
|252:240
|89
|11
Islanders
|78
|28
|14
|5
|31
|226:229
|89
|12
Detroit
|78
|29
|11
|9
|29
|228:238
|89
|13
Devils
|78
|28
|12
|3
|35
|219:239
|83
|14
Florida
|78
|29
|8
|4
|37
|233:266
|78
|15
Toronto
|78
|23
|9
|14
|32
|242:279
|78
|16
Rangers
|79
|24
|9
|9
|37
|232:243
|75
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|77
|45
|6
|10
|16
|290:197
|112
|2
Dallas
|78
|35
|11
|12
|20
|262:214
|104
|3
Minnesota
|78
|30
|15
|12
|21
|261:225
|102
|4
Edmonton
|79
|31
|9
|10
|29
|275:265
|90
|5
Utah
|77
|31
|10
|6
|30
|254:223
|88
|6
Vegas
|78
|28
|8
|16
|26
|249:241
|88
|7
Anaheim
|78
|24
|17
|5
|32
|257:276
|87
|8
Nashville
|78
|27
|10
|10
|31
|238:256
|84
|9
Kings
|77
|19
|13
|19
|26
|211:236
|83
|10
San Jose
|77
|25
|12
|7
|33
|236:274
|81
|11
Winnipeg
|77
|27
|7
|12
|31
|221:234
|80
|12
St. Louis
|77
|29
|4
|12
|32
|206:241
|78
|13
Seattle Kraken
|77
|25
|7
|11
|34
|214:248
|75
|14
Calgary
|77
|25
|7
|9
|36
|202:247
|73
|15
Chicago
|78
|21
|7
|14
|36
|202:256
|70
|16
Vancouver
|77
|15
|7
|8
|47
|202:297
|52