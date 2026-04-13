Dostál proti Hronkovi výhru nevychytal, Gudas se po návratu pustil do bitky
Filip Hronek přispěl v nedělním zápase NHL jednou přihrávkou k výhře Vancouveru nad Anaheimem 4:3 v prodloužení. Na straně poražených Ducks zapsal dvaadvacet úspěšných zákroků brankář Lukáš Dostál.
Hokejisté domácího Anaheimu šli ve 4. minutě do vedení zásluhou Cuttera Gauthiera, Canucks ale ještě během první třetiny otočili skóre. Postarali se o to šestadvacetiletý Curtis Douglas, jenž oslavil premiérový gól v zámořské soutěži, a po jubilejní čtyřicáté asistenci Filipa Hronka v této sezoně, v přesilovce Jake DeBrusk.
Ačkoliv hostům z Kanady zařídil na začátku třetího dějství dvoubrankový náskok Brock Boeser, Ducks si dokázali vynutit prodloužení. V 46. minutě druhou přesnou trefou v utkání a čtyřicátým gólem v sezoně snížil na 2:3 Gauthier. A o necelé dvě minuty později se prosadil i Leo Carlsson.
O majiteli bonusového bodu rozhodl deset sekund před koncem nastavení v přesilové hře Rakušan Marco Rossi. Dostálovi jeho rána bez přípravy proletěla mezi betony.
Kačeři tak v Západní konferenci nadále nemají jistotu účasti ve vyřazovacích bojích, navíc prohráli posedmé z posledních osmi zápasů. Do jejich sestavy se ale poprvé od 30. března vrátil kapitán Radko Gudas, jenž se během první třetiny utkal v pěstním souboji s Lotyšem Teddym Bluegerem.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|47
|86
|133
|80
|16
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|43
|85
|128
|75
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|52
|74
|126
|78
|56
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|42
|68
|110
|79
|6
|5.
|Nick Suzuki
Montreal
|29
|72
|101
|81
|38
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|38
|61
|99
|76
|46
|7.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|65
|99
|79
|4
|8.
|David Pastrňák
Boston
|29
|70
|99
|76
|5
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|44
|50
|94
|80
|21
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|80
|38
|14
|6
|22
|292:236
|110
|2
Buffalo
|80
|41
|8
|8
|23
|280:236
|106
|3
Montreal
|81
|34
|14
|10
|23
|281:252
|106
|4
Tampa
|80
|40
|9
|6
|25
|284:224
|104
|5
Pittsburgh
|81
|34
|7
|16
|24
|288:261
|98
|6
Boston
|81
|32
|12
|10
|27
|268:250
|98
|7
Ottawa
|81
|37
|6
|11
|27
|275:245
|97
|8
Flyers
|80
|26
|15
|12
|27
|243:239
|94
|9
Washington
|81
|36
|6
|9
|30
|261:243
|93
|10
Columbus
|81
|28
|12
|12
|29
|252:251
|92
|11
Islanders
|81
|29
|14
|5
|33
|232:239
|91
|12
Detroit
|80
|30
|11
|9
|30
|237:246
|91
|13
Devils
|81
|29
|13
|3
|36
|230:250
|87
|14
Florida
|80
|30
|8
|4
|38
|240:273
|80
|15
Toronto
|80
|23
|9
|14
|34
|247:290
|78
|16
Rangers
|80
|24
|9
|9
|38
|232:245
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|79
|46
|6
|11
|16
|295:201
|115
|2
Dallas
|80
|37
|11
|12
|20
|269:218
|108
|3
Minnesota
|80
|30
|15
|12
|23
|266:232
|102
|4
Vegas
|80
|28
|9
|17
|26
|255:247
|91
|5
Utah
|80
|32
|10
|6
|32
|260:232
|90
|6
Edmonton
|80
|31
|9
|10
|30
|275:266
|90
|7
Anaheim
|80
|25
|17
|6
|32
|266:281
|90
|8
Kings
|79
|21
|13
|19
|26
|216:237
|87
|9
Nashville
|80
|28
|10
|10
|32
|241:261
|86
|10
Winnipeg
|79
|28
|7
|12
|32
|225:243
|82
|11
San Jose
|79
|25
|12
|8
|34
|240:284
|82
|12
St. Louis
|79
|30
|4
|12
|33
|213:247
|80
|13
Seattle Kraken
|79
|26
|8
|11
|34
|222:252
|79
|14
Calgary
|80
|26
|7
|9
|38
|208:255
|75
|15
Chicago
|80
|21
|7
|14
|38
|207:268
|70
|16
Vancouver
|80
|15
|9
|8
|48
|211:307
|56