Dostál proti Hronkovi výhru nevychytal, Gudas se po návratu pustil do bitky

Lukáš Dostál inkasuje gólZdroj: ČTK / AP / Kyusung Gong
Anaheim podlehl Vancouveru
Filip Hronek přispěl v nedělním zápase NHL jednou přihrávkou k výhře Vancouveru nad Anaheimem 4:3 v prodloužení. Na straně poražených Ducks zapsal dvaadvacet úspěšných zákroků brankář Lukáš Dostál.

Hokejisté domácího Anaheimu šli ve 4. minutě do vedení zásluhou Cuttera Gauthiera, Canucks ale ještě během první třetiny otočili skóre. Postarali se o to šestadvacetiletý Curtis Douglas, jenž oslavil premiérový gól v zámořské soutěži, a po jubilejní čtyřicáté asistenci Filipa Hronka v této sezoně, v přesilovce Jake DeBrusk.

Ačkoliv hostům z Kanady zařídil na začátku třetího dějství dvoubrankový náskok Brock Boeser, Ducks si dokázali vynutit prodloužení. V 46. minutě druhou přesnou trefou v utkání a čtyřicátým gólem v sezoně snížil na 2:3 Gauthier. A o necelé dvě minuty později se prosadil i Leo Carlsson.

O majiteli bonusového bodu rozhodl deset sekund před koncem nastavení v přesilové hře Rakušan Marco Rossi. Dostálovi jeho rána bez přípravy proletěla mezi betony.

Kačeři tak v Západní konferenci nadále nemají jistotu účasti ve vyřazovacích bojích, navíc prohráli posedmé z posledních osmi zápasů. Do jejich sestavy se ale poprvé od 30. března vrátil kapitán Radko Gudas, jenž se během první třetiny utkal v pěstním souboji s Lotyšem Teddym Bluegerem.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton47861338016
2.Nikita KučerovTampa43851287544
3.Nathan MacKinnonColorado52741267856
4.Macklin CelebriniSan Jose4268110796
5.Nick SuzukiMontreal29721018138
6.Martin NečasColorado3861997646
7.Mark ScheifeleWinnipeg346599794
8.David PastrňákBoston297099765
9.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
10.Jason RobertsonDallas4450948021

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina803814622292:236110
2Buffalo80418823280:236106
3Montreal8134141023281:252106
4Tampa80409625284:224104
5Pittsburgh813471624288:26198
6Boston8132121027268:25098
7Ottawa813761127275:24597
8Flyers8026151227243:23994
9Washington81366930261:24393
10Columbus8128121229252:25192
11Islanders812914533232:23991
12Detroit803011930237:24691
13Devils812913336230:25087
14Florida80308438240:27380
15Toronto802391434247:29078
16Rangers80249938232:24575
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado794661116295:201115
    2Dallas8037111220269:218108
    3Minnesota8030151223266:232102
    4Vegas802891726255:24791
    5Utah803210632260:23290
    6Edmonton803191030275:26690
    7Anaheim802517632266:28190
    8Kings7921131926216:23787
    9Nashville8028101032241:26186
    10Winnipeg792871232225:24382
    11San Jose792512834240:28482
    12St. Louis793041233213:24780
    13Seattle Kraken792681134222:25279
    14Calgary80267938208:25575
    15Chicago802171438207:26870
    16Vancouver80159848211:30756

