Situace v Dynamu: dojde na stažení výpovědi? Možný je i návrat do druhé ligy
Fotbalisté Českých Budějovic drží po čtrnácti kolech ČFL třetí příčku.
Klub má od města nadále výpověď ze stadionu, která vejde v platnost na konci dubna.
Návrat mezi profesionály závisí na dohodě majitelky Nneky Ede s městem i rozhodnutí CAS.
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V Českých Budějovicích se blíží k závěru podzim mimo profesionální fotbal. Dynamo po sportovní stránce pád do třetí ligy zvládlo – před posledním zápasem roku s rezervou Sparty je třetí na dostřel boje o postup do druhé ligy. Klub pod zahraniční majitelkou Nnekou Ede stále nemá vyřešené zásadní věci – mimo jiné běží výpověď ze stadionu na Střeleckém ostrově. Situace by se mohla změnit po říjnových komunálních volbách, po nichž ve městě nastoupí nové vedení.
Z profesionální organizace, která ještě v sezoně 2024/25 patřila do první ligy, se stal klub hrající amatérskou třetí ligu. Kvůli výpovědi ze strany města na využívání stadionu Střelecký ostrov bylo Dynamo po minulé sezoně ve druhé lize přeřazeno do amatérské ČFL. V létě vrcholilo období nejistoty – odešlo hodně hráčů včetně zahraničních trenérů, těsně před startem soutěží muselo být zrušené béčko, které mělo začít podzim v divizi.
První tým dočasně převzal trenér Jan Dvořák, v minulé sezoně asistent Martina Sladkého ve třetiligovém béčku. Zejména mladí hráči, kteří v klubu zbyli, se na podzim semkli a v rámci možností po sportovní stránce fungovali – Dynamo je po čtrnácti kolech v tabulce ČFL třetí s devíti výhrami, třemi remízami a dvěma porážkami.
Jak Dynamo ovlivní volby?
„S ohledem na všechny výzvy, kterým jsme museli čelit po ztrátě profesionální licence, považuji naše dosavadní výsledky za velmi pozitivní. Máme mladý tým, který má rozhodně prostor pro další zlepšování,“ sdělil Sportu Miroslav Markovič, v oficiální pozici Operations Manager, člověk zodpovědný za chod klubu.
Dynamo čekají během zimní pauzy další důležité měsíce. Běží výpověď ze stadionu, který může první tým využívat do konce dubna. Střelecký ostrov vlastní město, bez dohody k využívání areálu nemůže klub pomýšlet na návrat do profesionálních soutěží.
Na jihu Čech se čekalo na výsledek říjnových komunálních voleb. V Českých Budějovicích má na konci listopadu oficiálně nastoupit nové vedení – primátorku Dagmar Škodovou Parmovou (zvolena za ODS, nyní Naše Česko) by měl vystřídat Tomáš Chovanec z hnutí Občané pro Budějovice/STAN (HOPB/STAN). Vítězné hnutí Naše Česko nejspíš skončí v opozici.
Vedení Jihočeského kraje (vlivný hejtman Martin Kuba) i předchozí představitelé města zkoušeli klub koupit, kritizovali majitelku Nneku Ede a její lidi, že organizace nefunguje. Kolem Dynama proběhlo během roku několik nepříjemných afér, které výrazně poškodily tradiční značku.
Při jednáních na jaře a na konci léta se představitelé města se zahraniční majitelkou na prodeji nedohodli, Ede nepřistoupila na nabídnutou sumu od kraje (32,5 milionu korun na převzetí akcií klubu i jeho mládežnické akademie). Po nástupu nového vedení se vztahy mezi klubem a městem mohou změnit – třeba tak, že město stáhne výpověď ze stadionu a se zahraniční majitelkou obnoví jednání.
„Situaci ve městě sledujeme prostřednictvím médií. V tuto chvíli je předčasné hovořit o konkrétních krocích, zejména dokud nebude oficiálně ustaveno nové vedení města,“ odpověděl Markovič. „Momentálně se soustředíme především na náš tým a blížící se závěr podzimní části sezony před zimní přestávkou,“ dodal směrem k poslednímu zápasu roku, který Dynamo odehraje v sobotu 21. listopadu proti rezervě Sparty.
Soud může rozhodnout o návratu
Podle informací redakce i přes pád do ČFL první tým funguje v rámci možností na profesionální bázi. Aktuálně by měly členům kádru chodit výplaty včas, dohoda je i na prémiích za umístění a případný postup do druhé ligy. Návrat do velkého fotbalu ale nebude možný do chvíle, kdy se vyřeší záležitosti ohledně stadionu a dalšího směřování klubu. Pod majitelkou Ede organizace stále funguje v omezeném režimu, který by v českém profesionálním prostředí nemohl konkurovat.
Důležitou roli může hrát i rozhodnutí CAS. U mezinárodní arbitráže probíhá spor mezi klubem a FAČR ohledně oprávněnosti administrativního vyloučení ze druhé ligy, ke kterému došlo po minulé sezoně.
„Před několika týdny proběhlo naše poslední slyšení před CAS a nyní čekáme na konečné rozhodnutí. V tuto chvíli nemáme přesné informace o tom, kdy by mohlo být vydáno,“ upřesnil Markovič.
Podle informací redakce ani vedení asociace zatím nemá informaci o tom, kdy přesně by mohl zaznít verdikt. Na asociaci jsou přesvědčení o tom, že po právní stránce je sesazení do amatérské soutěže v případě Dynama v pořádku. Nikdo ale nedokáže predikovat rozhodnutí CAS, který nedávno schválil například návrat ruských hokejistů na mezinárodní turnaje včetně elitní skupiny mistrovství světa.
Pokud by CAS rozhodl ve prospěch budějovické majitelky Ede, klub by mohl být dokonce automaticky vrácený do druhé ligy od další sezony, řešilo by se i možné odškodné za to, že Dynamo strávilo aktuální sezonu v ČFL. V případě prohry v probíhajícím sporu se dá ze strany FAČR očekávat odvolání, byť by záleželo na zdůvodnění verdiktu.
„Co se týče návratu do druhé ligy, ten je, jak víte, úzce spojen také s vyřešením situace kolem stadionu. V tuto chvíli je podle mého názoru předčasné dělat jakékoliv závěry,“ dodal Markovič.