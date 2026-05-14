Colorado slaví postup do finále konference! Nečas patřil mezi hvězdy, bral dvě asistence
Martin Nečas přispěl dvěma asistencemi k výhře Colorada nad Minnesotou 4:3 v prodloužení. Avalanche postoupili do finále Západní konference NHL, když sérii 2. kola play off ovládli 4:1 na zápasy. Sedmadvacetiletý český hokejista byl zvolen druhou hvězdou utkání.
Wild svoji snahu o návrat série do Minnesoty zúročili už po 34 sekundách od úvodního vhazování, kdy je poslal do vedení Švéd Marcus Johansson. A po dvou gólech osmatřicetiletého veterána Nicka Foligna, který se v letošním play off prosadil vůbec poprvé, vedli hosté už 3:0.
Do druhé třetiny nastoupilo Colorado v brance se Scottem Wedgewoodem, který nahradil Mackenzie Blackwooda. A jiskru naděje pro domácí tým z Denveru vykřesal v 31. minutě úspěšnou tečí Parker Kelly.
Na dostřel jedné branky přiblížil Avalanche v čase 56:27 Jack Drury. A přesně o dvě minuty později, třiaosmdesát sekund před vypršením řádné hrací doby srovnal na 3:3 a vynutil si prodloužení nejlepší střelec základní části NHL Nathan MacKinnon. Při hře bez brankáře se prosadil z levé strany po přihrávce Nečase.
I v prodloužení sehrál rodák z Nového Města na Moravě klíčovou roli, když po jeho desáté asistenci v aktuálním tažení za Stanley Cupem poslal Colorado do konferenčního finále v čase 63:52 střelou bez přípravy obránce Brett Kulak.
Colorado po vítězství nad Minnesotou 4:1 na zápasy v 2. kole play off si ho zahraje poprvé od roku 2022, kdy Avalanche zatím naposledy zvedli nad hlavu Stanleyův pohár.