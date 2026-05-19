Montreal urval sedmý zápas proti Buffalu v prodloužení. Padouch Dobeš chce víc!
Zvedl ruce nad hlavu, na bruslích začal poskakovat a vyrazil do chumlu spoluhráčů na středu. Český brankář Jakub Dobeš skončil po chvíli povalený na ledě, takovou radost měl jeho parťák Jacob Fowler. Není divu, že Montreal ovládlo nadšení. Canadiens v sedmém zápase vyhráli na ledě Buffala 3:2 v prodloužení a jsou ve finále konference. „Můžu hrát dalších 40 utkání,“ vypálil Čech bezprostředně po utkání na ledové ploše. Za sebou už má dvě sedmizápasové série.
Podmanil si Montreal. Český brankář v průběhu sezony bojoval o pozici v týmu, postupně si na svou stranu získal trenéry, vedení klubu i fanoušky. Výkony, ale také bezprostředním vystupováním a nespoutanými emocemi. Příznivci Canadiens si na play off natiskli dopravní značky STOP s nápisem Dobeš, ve městě jimi přelepovali původní značení. Popularita čtyřiadvacetiletého Čecha bude v kanadském městě po pondělní noci ještě větší.
„Tohle je určitě ještě lepší pocit než postup přes Tampu, protože to bylo v prodloužení. Jsem na kluky pyšný. Dál jsme věřili, hráli opravdu dobře. Jsem šťastný,“ sypal ze sebe Dobeš.
Po předchozím zápase se nabízela otázka, jak klíčovou výzvu zvládne. Doma inkasoval šest gólů a v 50. minutě střídal. Už o dva dny později byl ale zpátky a sehrál významnou roli. Z 39 střel pustil za záda jen dvě, v prodloužení lapil všech pět kotoučů, které mohly ukončit duel.
„Vlastně jsem se v posledním zápase cítil opravdu dobře. Držel jsem se stejných věcí. Samozřejmě jsem chtěl být lepší, ale to, že mě střídali doma, byl trochu budíček. Vzal jsem si to osobně. A dneska jsme vyhráli, takže jsem šťastný,“ ohlédl si mladý Čech za nevydařeným šestým utkáním.
Zase byl plně koncentrovaný, rozhodit se nenechal ani dotěrnými soupeři. Jason Zucker do něj po přikrytí puku ostře zajel, ale Dobeše to nijak nepoznamenalo. Vliv neměly ani pokřiky a provokace fanoušků Sabres. Těm se dostal gólman soupeře pod kůži i tím, jak naposledy sekl jejich kapitána Rasmuse Dahlina.
„Prostě jsem dělal svoji práci. Jejich fanoušci rádi skandují moje jméno. To se mi líbí. Díky za to. To mi dodávalo šťávu, mám rád, když jste vy ten padouch,“ popisoval Dobeš po posledním utkání s úsměvem.
Druhý sedmý zápas v letošním play off
Emoce nechal na ledě vytrysknout hned po rozhodnutí. Canadiens vyrazili do protiútoku a střelou z levého kruhu ukončil zápas Alex Newhook. Tedy stejný hráč, který rozsekl už sedmý duel proti Tampě. „Neviděl jsem, jak to tam padlo. Jen jsem viděl červené světlo a kluky, jak slaví. Je to neuvěřitelný pocit. Přál bych si, abyste mohli cítit, jaká úleva to je. Je to úžasné,“ snažil se Dobeš popsat pocity po triumfu.
Dalším skvělým výkonem připravil reprezentaci o možnost pomýšlet na gólmana z NHL pro světový šampionát. Odlet do Švýcarska se nekoná, Dobeš zůstane za velkou louží a dál může snít o Stanley Cupu. V cestě stojí Carolina, která v play off dosud neprohrála a už devět dní čekala na soupeře. Papírové předpoklady mluví pro Hurricanes, těžké bitvy ale víc prověřily Montreal. Kanadský celek se navíc může opřít o Dobeše.
„Chytá opravdu dobře. Věříme mu,“ vykládal po postupu hrdina Newhook. „Je skvělý v celém play off. Největší jistotu máme v něm vzadu. Vytáhl několik skvělých zákroků, aby nás udržel v obou sériích. Věděli jsme, že bude mít velký večer,“ dodal útočník Josh Anderson.
Vyřazovacími boji zatím Dobeš prochází s úspěšností zákroků 91 %, ze všech gólmanů odchytal největší porci. I po 14 duelech je dál při chuti, jak potvrdil v pozápasovém rozhovoru přímo na ploše. „Jak se držíte po 14 těžkých zápasech?“ zazněla otázka. „Já?“ reagoval překvapeně Dobeš. „Můžu hrát dalších čtyřicet,“ vypálil.
I podobnými výstupy si získává fanoušky na svou stranu. Můžete počítat s tím, že v Montrealu stoupne hokejová horečka na ještě vyšší úroveň. Lidé ve městě zase uvidí stopky se jménem Dobeš.