Carolina - Montreal 2:6. Rychlý gól Dobeše nerozhodil. Co řekl Slafkovský?
Brzy si zajistili postup, dvanáct dní čekali na další zápas a mezitím vyhlíželi soupeře. Na úvod finále Východní konference ale Hurricanes narazili. Carolina proti rozjetému Montrealu inkasovala čtyřikrát v první třetině a padla 2:6. Canadiens se znovu mohli opřít o brankáře Jakuba Dostála, zazářila i první lajna s Jurajem Slafkovským. „Je to dobré pro naše sebevědomí,“ přikyvoval slovenský útočník po uzmutí prvního bodu v sérii.
Nebyl to začátek, jaký by si brankář představoval. Z prvního utkání finále Východní konference uběhlo jen 33 sekund a Jakub Dobeš už lovil puk z branky. Seth Jarvis se dostal k puku na pravém kruhu, práskl do něj a poprvé rozjásal Lenovo Center v Raleigh. „To mě probudilo,“ přiznal po utkání útočník Montrealu Jake Evans.
Budíček přišel pro Canadiens brzo. Už za dalších 27 sekund srovnal
„Věděli jsme, že musíme být lepší, a tahle odpověď je pro nás dobrá,“ pochvaloval si po utkání Suzuki. „Slaf a Cole využívali svoji rychlost, tvořili hru. Dobře jsme bránili a dokázali jsme se k nim rychle dostávat. Je fajn vidět v prvním zápase, že nám to šlape, snad to půjde i dál,“ dodával.
První hvězdou utkání se stal Slafkovský, který dal dva góly a na další nahrál. Zejména jeho první trefa stojí za zmínku, protože se ještě nějakou chvíli bude objevovat v sestřizích nejhezčích akcí. Slovák pohlednou stahovačkou obešel Andreje Svečnikova a pak tváří v tvář Frederiku Andersenovi nezaváhal. O deset minut později přidával ještě trefu do odkryté klece.
Vychytaná vítězství v play off NHL
Pořadí
Brankář
Počet vítězství
1.
Dominik Hašek
65
2.
Roman Turek
12
3.
Petr Mrázek
12
4.
Jakub Dobeš
10
5.
Tomáš Vokoun
9
6.
Roman Čechmánek
9
7.
Pavel Francouz
8
8.
Michal Neuvirth
7
9.
Lukáš Dostál
6
10.
Daniel Vladař
4
V něm byla nakonec rozhodující už první třetina. Canadiens se oklepali z děsivého úvodu a čtyřmi góly otočili vývoj. Brzy překonaný Dobeš za svá záda pustil ve zbytku utkání jediný puk, když ho z klasické akce „nedáš – dostaneš“ propálil rozjetý Eric Robinson. Jinak byl Dobeš znovu jistý a zastavil 25 střel s úspěšností 92,6 procenta. Znovu jste na něm mohli vidět, jak je do série ponořený a jak si jde za vítězstvím, když se provokoval se soupeři před svojí brankou.
„Prohráli jsme si zápas už na začátku. Dali jsme jim toho moc zadarmo, za to vás každý tým potrestá. Zvlášť v téhle části sezony. Dostatečně jsme je nerespektovali a oni odehráli skvělý zápas. Byli připravení do toho vletět a my ne,“ hodnotil kapitán Caroliny Jordan Staal.
„Bylo opravdu důležité, abychom dělali to, o čem jsme mluvili před zápasem. Velmi dobře jsme se plánu drželi. Věděli jsme, že nás zatlačí ve druhé a třetí třetině. Dělají to proti každému týmu v NHL. My museli zůstat připravení a klidní. Líbilo se mi, jak jsme hráli. Musíme být připravení na druhý zápas,“ velel za vítěznou stranu Slafkovský.
Tlak soupeře ve druhé části přestáli Canadiens zejména díky Dobešovi. Čtyřiadvacetiletý gólman vychytal v letošním play off devátou výhru a je teprve třetím českým brankářem, jemuž se něco takového povedlo v jedné sezoně. Před ním dosáhl na podobný úspěch jen čtyřikrát Dominik Hašek a jednou Roman Turek. Sedmým vítězstvím na ledě soupeře navíc Dobeš vyrovnal klubový rekord, který dosud držel osamocený Carey Price.