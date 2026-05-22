Carolina - Montreal 2:6. Rychlý gól Dobeše nerozhodil. Co řekl Slafkovský?

Dobeš zastavil Carolinu! Zapsal 25 zákroků, Montreal získal první bod v sérii
Jakub Dobeš v akci proti Carolině
Jakub Dobeš v akci proti Carolině
Jakub Dobeš v akci proti Carolině
Jakub Dobeš v akci proti Carolině
Jakub Dobeš byl v 7. utkání proti Buffalu zvolen druhou hvězdou utkání
Jakub Dobeš byl v 7. utkání proti Buffalu zvolen druhou hvězdou utkání
Filip Ardon
NHL
Brzy si zajistili postup, dvanáct dní čekali na další zápas a mezitím vyhlíželi soupeře. Na úvod finále Východní konference ale Hurricanes narazili. Carolina proti rozjetému Montrealu inkasovala čtyřikrát v první třetině a padla 2:6. Canadiens se znovu mohli opřít o brankáře Jakuba Dostála, zazářila i první lajna s Jurajem Slafkovským. „Je to dobré pro naše sebevědomí,“ přikyvoval slovenský útočník po uzmutí prvního bodu v sérii.

Nebyl to začátek, jaký by si brankář představoval. Z prvního utkání finále Východní konference uběhlo jen 33 sekund a Jakub Dobeš už lovil puk z branky. Seth Jarvis se dostal k puku na pravém kruhu, práskl do něj a poprvé rozjásal Lenovo Center v Raleigh. „To mě probudilo,“ přiznal po utkání útočník Montrealu Jake Evans.

Budíček přišel pro Canadiens brzo. Už za dalších 27 sekund srovnal Cole Caufield po skvělé práci Juraje Slafkovského a otevřel skvělý večer elitní formace Montrealu. Útok kolem kapitána Nicka Suzukiho byl během prvních čtrnácti zápasů play off jen u jednoho vstřeleného gólu při hře pět na pět. Tentokrát obstaral hned tři.

„Věděli jsme, že musíme být lepší, a tahle odpověď je pro nás dobrá,“ pochvaloval si po utkání Suzuki. „Slaf a Cole využívali svoji rychlost, tvořili hru. Dobře jsme bránili a dokázali jsme se k nim rychle dostávat. Je fajn vidět v prvním zápase, že nám to šlape, snad to půjde i dál,“ dodával.

První hvězdou utkání se stal Slafkovský, který dal dva góly a na další nahrál. Zejména jeho první trefa stojí za zmínku, protože se ještě nějakou chvíli bude objevovat v sestřizích nejhezčích akcí. Slovák pohlednou stahovačkou obešel Andreje Svečnikova a pak tváří v tvář Frederiku Andersenovi nezaváhal. O deset minut později přidával ještě trefu do odkryté klece.

Vychytaná vítězství v play off NHL

Pořadí

Brankář

Počet vítězství

1.

Dominik Hašek

65

2.

Roman Turek

12

3.

Petr Mrázek

12

4.

Jakub Dobeš

10

5.

Tomáš Vokoun

9

6.

Roman Čechmánek

9

7.

Pavel Francouz

8

8.

Michal Neuvirth

7

9.

Lukáš Dostál

6

10.

Daniel Vladař

4

„Nebyli jsme nejlepší v play off při hře pět na pět, ale proto má tým dvacet hráčů. Když nehrajete svoji nejlepší hru, někdo jiný si vede nejspíš opravdu dobře. Pomáháme si navzájem a jsem šťastný, jak jsme hráli. Musíme to udržet, nebo být ještě lepší,“ vykládal Slafkovský po utkání.

V něm byla nakonec rozhodující už první třetina. Canadiens se oklepali z děsivého úvodu a čtyřmi góly otočili vývoj. Brzy překonaný Dobeš za svá záda pustil ve zbytku utkání jediný puk, když ho z klasické akce „nedáš – dostaneš“ propálil rozjetý Eric Robinson. Jinak byl Dobeš znovu jistý a zastavil 25 střel s úspěšností 92,6 procenta. Znovu jste na něm mohli vidět, jak je do série ponořený a jak si jde za vítězstvím, když se provokoval se soupeři před svojí brankou.

„Prohráli jsme si zápas už na začátku. Dali jsme jim toho moc zadarmo, za to vás každý tým potrestá. Zvlášť v téhle části sezony. Dostatečně jsme je nerespektovali a oni odehráli skvělý zápas. Byli připravení do toho vletět a my ne,“ hodnotil kapitán Caroliny Jordan Staal.

„Bylo opravdu důležité, abychom dělali to, o čem jsme mluvili před zápasem. Velmi dobře jsme se plánu drželi. Věděli jsme, že nás zatlačí ve druhé a třetí třetině. Dělají to proti každému týmu v NHL. My museli zůstat připravení a klidní. Líbilo se mi, jak jsme hráli. Musíme být připravení na druhý zápas,“ velel za vítěznou stranu Slafkovský.

Tlak soupeře ve druhé části přestáli Canadiens zejména díky Dobešovi. Čtyřiadvacetiletý gólman vychytal v letošním play off devátou výhru a je teprve třetím českým brankářem, jemuž se něco takového povedlo v jedné sezoně. Před ním dosáhl na podobný úspěch jen čtyřikrát Dominik Hašek a jednou Roman Turek. Sedmým vítězstvím na ledě soupeře navíc Dobeš vyrovnal klubový rekord, který dosud držel osamocený Carey Price.

