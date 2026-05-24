Osm trestných pro Dobeše. Čech zvládl bizarní problém, Montreal přesto padl
Na povedený vstup do finále Východní konference nenavázali. Canadiens se v noci na neděli dostali pod tlak Caroliny a s pouhými dvanácti střelami na branku prohráli 2:3 v prodloužení. Nepomohlo ani 23 zákroků Jakuba Dobeše. Gólman Montrealu přidal i další dvě trestné minuty a s osmi je nejvylučovanějším gólmanem play off. „Je to 1:1, vracíme se domů. Takže myslím, že jsme na tom dobře,“ nesmutnil Čech po porážce.
Dostal se do nezáviděníhodné pozice a zvládl ji s přehledem. Jakub Dobeš ve druhém utkání proti Carolině rozehrával za brankou a hokejka napadajícího Williama Carriera se mu zasekla v brusli. Český gólman se i s ní včas přesunul mezi tři tyče a čelil další střele. Celkem jich zastavil 23, na další tři kotouče nedosáhl.
„Po prvním zápase byla spousta věcí, které jsme museli zlepšit. Tentokrát už jsme byli lepší. Většinu zápasu nám to klapalo. Teď musíme najít způsob, jak v tom pokračovat,“ pochvaloval si kouč Caroliny Rod Brind’Amour.
Přestože Hurricanes pustili Montreal jen ke 12 střelám, utkání muselo rozseknout až prodloužení. Dobeš dlouho držel naděje na druhý triumf v sérii, ale v nastaveném čase nedosáhl na přesnou ránu Nikolaje Ehlerse. „Věděli jsme, že budou lepší, a odehráli dobrý zápas. Pro nás je to nešťastné, Samozřejmě bych jeden gól rád vzal zpátky a dal nám šanci, abychom ho dali my. V prodloužení měli první šanci a hned skórovali,“ litoval Čech v brance Canadiens.
Montreal dvakrát smazal ztrátu zásluhou Joshe Andersona, za mnohé mohl děkovat i Dobešovi. Čech si pohlídal pokus Andreje Svečnikova o populární fintu Michigan, ve třetí části vychytal v obří příležitosti Setha Jarvise. A po utkání znovu přišly na přetřes jeho emoce.
V polovině utkání Dobeš u vlastní branky vrazil do Marka Jankowskiho a pravice hlavního sudího vyletěla vzhůru. Český brankář vyfasoval dvě minuty za nedovolené bránění a pod maskou se musel smát, jak nevěřil verdiktu. Po něm zůstává s celkově osmi trestnými minutami jednoznačně nejtrestanějším gólmanem letošních vyřazovacích bojů. Frederik Andersen, Ville Husso, Daniel Vladař a Carter Hart vyfasovali po jednom trestu, ostatní brankáři se neprovinili vůbec.
V základní části přitom Dobeš za 43 utkání obdržel jediný dvouminutový trest. Nejhůře na tom byl se 14 minutami Jonathan Quick z Rangers, mezi Čechy se stal nejčastějším provinilcem Lukáš Dostál s 8 trestnými minutami. V play off ukazuje silné emoce Dobeš. Už v předešlých sériích se rád pošťuchoval a popichoval se soupeři, proti Carolině v tom pokračuje. Canadiens budou jeho zákroky i zápal potřebovat, pokud budou chtít uspět.
„Pořád si věříme, pořád jsme sebevědomí a těšíme se, až se vrátíme domů,“ prohlásil kapitán týmu Nick Suzuki. „Oni udělali nějaké změny, teď je uděláme my. Cítíme se dobře,“ dodal Dobeš. Série se přesune do Montrealu v noci z pondělí na úterý.